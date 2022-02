Ein Elektroauto lädt an einer Ladesäule. Eine Schnell-Ladestation in München lockt mit kostenlosem Strom für alle Autofahrer. (Symbolfoto)

Gewöhnlich kostet das Stromtanken an öffentlichen Ladestationen Geld. In München eröffnen Volvo und Polestar nun aber eine kostenlose Schnell-Ladestation für Elektroautos. Dort soll jeder kostenlos Strom laden können.

Mit dem Anstieg der Energiepreise müssen auch Fahrer von Elektroautos beim Stromtanken zunehmend tiefer in die Tasche greifen. Beim "Powerstop", einem angekündigten Ladepunkt auf einer Raststätte der A8 südlich von München, sollen sie bald aber kostenlos Strom bekommen.

Volvo und dessen Luxus-Elektromarke Polestar haben am Mittwoch nämlich die gemeinsame Eröffnung einer Schnellladestation unter dem Motto "Recharge your car, recharge yourself" bekannt gegeben. Auf dem Parkplatz der Dinzler Kaffeerösterei an der Ausfahrt Irschenberg sollen ab dem 10. Februar vier 150-kW-Schnellladestationen mit kostenlosem Strom zur freien Nutzung bereitstehen. Die beiden Unternehmen versprechen aufgrund der hohen Ladeleistung "kurze Standzeiten". Die 78-kWh-Batterien des Polestar 2 oder des Volvo C40 Recharge beispielsweise ließen sich an solchen Ladestationen in weniger als 40 Minuten zu 80 Prozent aufladen, heißt es. Ob es sich um Ökostrom handelt, bleibt unklar.

Zum Konzept gehört außerdem auch: An zwei dortigen Geschäftsgebäuden können sich Interessenten über die Elektroautos der beiden Autobauer informieren und – spontan oder nach Termin – den Polestar 2 sowie den Volvo XC40 Recharge Pure Electric probefahren. Denn: Elektroautos wie der Polestar 2 "müssen ausprobiert werden", sagt Alexander Lutz, Geschäftsführer von Polestar Deutschland. Eine Probefahrt ist täglich zu den Öffnungszeiten ziwschen 9 und 20 Uhr möglich.

Schnell-Ladestationen für Elektroautos an Supermärkten, Baumärkten und Co.

Auch wenn Autofahrer häufig fürs Stromladen zahlen müssen, so ist das kostenlose Ladeangebot von Volvo und Polestar nicht einmalig. In der Regel ist es eine Art Kundenservice. So lässt sich etwa bei diversen Supermärkten, Discountern und Baumärkten kostenlos Strom laden.

An Aldi-Filialen in Deutschland gibt es etwa 400 Ladestationen, an denen Kunden ihr Elektroauto kostenlos mit Ökostrom laden können. 150 der Ladestationen sind Schnelllader mit einer Leistung von bis zu 150 kW. Auch bei zahlreichen Lidl- und Kaufland-Filialen können Kunden gratis Ökostrom tanken. Lidl verfügt über 400 AC- und DC-Ladesäulen an über 3.200 Filialen. Über die Hälfte davon haben eine Ladeleistung von 50 kW, an einzelnen Standorten gibt es auch 150 kW. Weitere Ladestationen sollen folgen. Kaufland bietet aktuell kostenlose Schnell-Ladestationen an rund 140 Standorten an.

Die Warenhauskette Famila bietet eine Stunde kostenloses Laden von Ökostrom an. Sie hat gut 30 Standorte mit mindestens zwei Ladepunkten ausgestattet, wobei die Hälfte davon ein Schnellladen ermöglichen. Dieses Jahr sollen Ladestationen an mindestens zehn weiteren Standorten hinzukommen. Ikea betreibt rund 120 Ladestationen, mit jeweils mindestens zwei Ladesäulen. Hier können Kunden mit bis zu 22 kW kostenlos Ökostrom laden. Die Möbelkette plant, sein Ladestellennetz weiter auszubauen.

Quellen: Polestar, Auto Motor und Sport