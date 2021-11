Lidl will autonomes Elektro-Shuttle für Mitarbeiter in Baden-Württemberg einsetzen

Es soll ein Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität sein: Lidl will ein autonomes Shuttle in Betrieb nehmen, das seine Mitarbeiter in Baden-Württemberg ins Büro fahren soll. Der elektrisch betriebene Kleinbus soll Mitte 2022 in Betrieb gehen.

Der Discounter Lidl will erstmals an seiner Hauptverwaltung im baden-württembergischen Bad Wimpfen ein vollständig autonomes Elektro-Shuttle in Betrieb nehmen. Der Kleinbus soll Lidl-Mitarbeiter vom Bahnhof Bad Wimpfen zum gut 1,5 Kilometer entfernten Geschäftsgebäude bringen.

Es handelt sich um ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der Hochschule Heilbronn und dem FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe. Das Shuttle soll in einer Pilotphase Mitte des Jahres 2022 zum Einsatz kommen. Dabei soll der Betrieb "unter realen Bedingungen fortlaufend getestet und optimiert werden".

Der autonome Kleinbus besitzt einen 32 kWh-Akku, welcher eine Reichweite von etwa 70 Kilometern oder mindestens drei Stunden Fahrtzeit schaffen soll. In fünf bis sechs Stunden soll der Akku wieder aufgeladen sein. Die Geschwindigkeit ist mit maximal 20 km/h angegeben. Dazu soll der Elektro-Bus Platz für sechs Personen bieten. An der neuerrichteten Hauptverwaltung arbeiten seit dem Frühjahr 2021 rund 1.500 Mitarbeiter.

Lidl verfolgt "Mobilitätsstrategie"

Winfried Hermann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg, der das autonome E-Shuttle besichtigte, sagt: "Lidl steht dieser neuen Technologie aufgeschlossen gegenüber. Das freut mich sehr. Als Land setzen wir uns aktiv für die Entwicklung selbstfahrender Busse ein und testen deren Einsatz bei Pilotprojekten im ganzen Land."

Matthias Oppitz, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland zeigt sich zufrieden von dem Vorhaben. "Wir sind mit unserem elektrischen Shuttle ein echter Vorreiter. Durch dieses Pilotprojekt leisten wir einen wichtigen Beitrag als Vorbild für emissionsfreie Mobilität in Deutschland", so Oppitz.

Lidl hat sich mit seiner "Mobilitätsstrategie" zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten. Die Discounterkette stellt an rund 400 Filialen E-Ladesäulen zur Verfügung, an denen Kunden kostenlos ihr Elektroauto laden können. Zudem hat der Discounter alle 39 Lidl-Regionalgesellschaften mit E-Ladesäulen ausgestattet.

Autonome Shuttle-Busse auf deutschen Straßen unterwegs

Lidl ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, das ein selbstfahrendes elektrisches Shuttle im öffentlichen Straßenverkehr zum Transport von Mitarbeitern in Betrieb nimmt. Autonome Shuttles sind allerdings schon länger auf deutschen Straßen unterwegs. Die Hamburger Hochbahn etwa nahm im Oktober 2020 ein ohne Fahrer fahrenden Kleinbus in der HafenCity in Betrieb. Das Forschungsprojekt endete im Oktober 2021. Der Karlsruher Verkehrsverbund hatte von April bis Juli 2021 ebenfalls drei autonom fahrende Shuttle-Busse testweise im Einsatz, die Fahrgäste an ihr Wunschziel brachten. Und seit Ende Februar 2020 gibt es in der Stadt Monheim eine Linie mit fünf autonom fahrenden Bussen.

