Lieferzeiten von E-Autos – wer die Prämie kassieren will, muss jetzt bestellen

Regierung und Hersteller subventionieren E-Autos auf den halben Preis herunter. Ende des Jahres endet das Rabattparadies – und viele Fahrzeuge sind bis dahin nicht lieferbar.

E-Mobilität lohnt sich – zumindest solange noch die vollen Subventionen gezahlt werden. Sicher ist es nur bis zum Ende des Jahres. Möglicherweise werden sie verlängert, vielleicht setzt sich im nächsten Kabinett die Einsicht durch, dass hier Unsummen an die Besserverdiener verschenkt werden – bei einem sehr fragwürdigen Umweltnutzen. Für einen Zuschuss bei einem weit umweltfreundlicheren Elektrorad fehlte in der Ära Merkel stets das Geld.

Es bleibt nicht einmal ein halbes Jahr. Aber nicht jedes Auto ist sofort verfügbar. Bei einem individuell zusammengestellten Wagen ist eine gewisse Lieferzeit normal. Doch die Produktionslinien mancher Hersteller sind noch nicht vollständig auf Elektro umgestellt, dazu kommt der Halbleiter-Mangel der Corona-Monate.

Wer sich jetzt entscheidet, muss sich beeilen, denn es zählt der Tag der Zulassung und nicht der Tag der Bestellung. Einige Fahrzeuge sind damit schon aus dem Rennen – zumindest bei der normalen Bestellung eines Neufahrzeugs. Man muss Glück haben, um ein seltenes Exemplar beim Händler auf dem Hof zu ergattern oder einen Händler zu finden, der auf eigenes Risiko vorbestellt hat und die Fahrzeuge in den kommenden Monaten erwartet.

Wer aber normal bestellen will und dann auch seinen Wagen nach eigenen Wünschen ausstatten möchte, muss sich ranhalten. Doch die Lage ist nicht aussichtslos. Unsere Daten stammen vom Portal Carwow. Hier erhalten Interessenten konkrete Angebote von Händlern in der Nähe. Die Angaben zur Verfügbarkeit und den Preisen basieren auf echten Verträgen und nicht auf unverbindlichen Angaben. Ohne viel Mühe bekommt man so ein gutes Angebot von konkreten Händlern aus der Region. Der Kunde erreicht vielleicht nicht den allerbilligsten Preis im Bundesgebiet, aber er bekommt einen guten, fairen Preis – ohne zehn Händler abklappern und jeweils individuell verhandeln zu müssen.

Und so hat das Portal auch Zugriff auf die echten Lieferzeiten. Bei Audi sieht es schlecht aus. Die Lieferzeiten der verschiedenen e-Tron-Modelle liegen zwischen 6 und 14 Monaten (Audi RS e-tron GT). Bei BMW kann man es bei dem "Design"-Fahrzeug i3 probieren (4 Monate), für i Xun d iX3 dürfte es zu spät sein. Mit nur zwei Monaten ist das Model 3 von Tesla überraschend schnell verfügbar, bei den anderen Teslas wird es knapp. Dafür sind alle französischen Modelle (Citroën, Peugeot, Renault) noch im Rennen um den Stichtag. Bei VW kann man sein Glück bei VW e-Crafter Kastenwagen (3- 4 Monate) und ID.3 (4-5 Monate) probieren. Ebenfalls bis zum Jahresende sollten Opel Corsa-e, Nissan Leaf und Toyota Proace Electric und Proace Verso Electric lieferbar sein. Vom Smart kann man es mit dem smart EQ forfour probieren. Auch Porsche hat kurze Lieferzeiten, den Jaguar i-Pace gibt es auch schon in 4 Monaten, bei Mercedes dauert es zwar etwas länger, aber es kann noch klappen. Die komplette Liste finden sie unten.

Zu der Innovationsprämie des Staates kommen Preisaktionen der Hersteller. "Wenn wir mal ehrlich sind, wird der Markt der kleinen E-Fahrzeuge durch die Förderung völlig verzerrt. Die werden sehr viel günstiger, die halbieren fast den Preis", sagte Philipp Sayler von Amende, Geschäftsführer von Carwow, zum stern. Prozentual wirken sich die Prämien in den unteren Preissegmenten weit stärker aus. Dazu wird die Innovationsprämie ab einem Listenpreis von 40.000 – ohne Sonderausstattung - abgesenkt. Die günstigsten Modelle kosten kaum mehr als 10.000 Euro und sind damit billiger als ein vergleichbarer Verbrenner. Satte 53 Prozent spart man derzeit beim Kauf eines Renault Twingo Electric (ab 12.065 Euro) und smart EQ fortwo (ab 10.945 Euro), bei dem etwas in die Jahre gekommenen BMW i3 sind es immerhin 40 Prozent. Auch der große Family-Van Opel Zafira-e Life wird um 45 Prozent billiger.

Aktuelle Lieferzeiten von E-Autos

Lieferzeit Audi e-tron 6 Monate Audi e-tron GT 14 Monate Audi e-tron S 6 Monate Audi e-tron S Sportback 6 Monate Audi e-tron Sportback 6 Monate Audi Q4 e-tron 12 Monate Audi Q4 Sportback e-tron 12 Monate Audi RS e-tron GT 14 Monate BMW i3 4 Monate BMW iX 6-9 Monate BMW iX3 7 Monate Citroen e-C4 4-4.5 Monate Citroen e-Jumpy Kombi 2,5-3 Monate Citroen e-Spacetourer 2,5-3 Monate Dacia Spring 9-12 Monate DS 3 Crossback Elektro 5-6 Monate FIAT 500 Elektro 3-4 Monate Ford Mustang Mach-E 5-6 Monate Honda e 5-6 Monate Hyundai IONIQ 5 6 Monate Hyundai Ioniq Elektro 4-6 Monate Hyundai Kona Elektro 4-6 Monate Jaguar I-Pace 4 Monate Kia e-Niro 5-6 Monate Kia e-Soul 5-6 Monate Mazda MX-30 5-6 Monate Mercedes-Benz EQA 4-5 Monate Mercedes-Benz EQC 6 Monate Mercedes-Benz EQV 3-4 Monate Mercedes-Benz eVito Tourer 4-5 Monate MINI Cooper SE 3-Türer 6-8 Monate Nissan Leaf 4 Monate Opel Corsa-e 4-5 Monate Opel Mokka-e 6-7 Monate Opel Zafira-e Life 8-9 Monate Peugeot e-2008 3-5 Monate Peugeot e-208 4,5-5 Monate Peugeot e-Expert Kastenwagen 5-6 Monate Peugeot e-Expert Kombi 5-5,5 Monate Peugeot e-Traveller 3-4 Monate Porsche Taycan 2-3 Monate Porsche Taycan Cross Turismo 2-3 Monate Renault Kangoo Z.E. 4-5 Monate Renault Twingo Electric 4-5 Monate Renault Zoe 4-5 Monate Skoda Enyaq iV 9-12 Monate smart EQ forfour 5 Monate smart EQ fortwo 6-7 Monate smart EQ fortwo Cabrio 6-7 Monate Tesla Model 3 2 Monate Tesla Model S 6-9 Monate Tesla Model X 6-9 Monate Tesla Model Y 5-6 Monate Toyota Proace Electric 4-5 Monate Toyota Proace Verso Electric 4-5 Monate VW e-Crafter Kastenwagen 3-4 Monate VW ID.3 4-5 Monate VW ID.4 5-6 Monate VW ID.4 GTX 5-6 Monate

