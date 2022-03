Lotus hat seinen ersten Elektro-SUV enthüllt. Damit geht der britische Hersteller von Sportwagen und Hypercars auf eine ganz neue Mission. Der Eletre ist ein auf Elektroantrieb optimiertes Sportmodell mit 600 PS und moderner Technik.

Es soll ein "Wendepunkt" für Lotus sein. Der Autobauer aus Großbritannien, der sonst Sportwagen und Hypercars baut, hat am Dienstag erstmals einen vollelektrischen SUV in London vorgestellt. Mit dem Eletre schlägt Lotus ein völlig neues Kapitel auf.

Zwei verbaute Elektromotoren, verteilt auf beide Achsen, sollen den 600 PS starken "Hyper-SUV" nicht nur in unter drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen, sondern auch eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h bringen.

Schnelligkeit spielt auch bei der Batterieladung eine Rolle. Mit einer 800-Volt-Architektur und einer Batteriekapazität von über 100 kWh soll der vollelektrische Lotus an einer 350 kW-Ladesäule in 20 Minuten Strom für eine Reichweite von 400 Kilometern laden können. Seine maximale Reichweite gibt der britische Autobauer mit etwa 600 Kilometern laut WLTP an.

"Ein Vorzeigemodell" für Fahrspaß und Raffinesse

Die Hoffnung in den Eletre ist groß. Denn das erste Elektro-SUV der Marke soll "ein Vorzeigemodell dafür sein, wie ein Lotus leistungsorientierten Fahrspaß und Raffinesse außerhalb der traditionellen Sportwagensegmente bieten kann". Das Auto nehme das Herz und die Seele des neuesten Lotus-Sportwagens – des Emira – und die revolutionäre Aerodynamik des vollelektrischen Evija-Hypercars und interpretiere sie als Hyper-SUV neu, heißt es von Lotus. Demnach bestehe eine "klare Verwandtschaft" mit dem Emira, dem letzten benzinbetriebenen Sportwagen von Lotus, und Evija, einem elektrischen Hypercar, wie das auf den Fahrer ausgerichtete Cockpit.

Der gut fünf Meter lange und rund 1,60 Meter hohe Elektre basiert auf der neuen E-Auto-Plattform Electric Premium Architecture (EPA) von Lotus, welche sich an Batteriegrößen, Motoren, Komponentenlayouts und intelligente Fahrtechnologien der Fahrzeugklassen C+ bis E+ anpassen lassen soll. Der Geschäftsführer von Lotus Cars, Matt Windle spricht von "einem bedeutenden Punkt in unserer Geschichte". Qingfeng Feng, CEO der Group Lotus zufolge markiere der Eletre "einen Wendepunkt für unser Unternehmen und unsere Marke".

Demnach erscheint der Elektro-SUV mit einer LIDAR-Technologie (Light Detection and Ranging), die die weltweit erste einsatzfähige Technologie in einem Serienfahrzeug sein soll: Ausfahrbare Sensoren erfassen die Umgebung, womit autonomes Fahren unterstützt wird. Zudem verfügt der Eletre über ein Kamerasystem, das nicht nur die klassischen Außenspiegel ersetzt, sondern auch eine 360-Grad-Ansicht des Fahrzeugs von oben ermöglicht, welche das Einparken erleichtern soll.

Die "Porosität" des Lotus-Designs soll ermöglichen, dass Luft durch das Fahrzeug strömt und so die Aerodynamik, Geschwindigkeit, Reichweite und Gesamteffizienz verbessert wird. Der Einsatz von Kohlefaser und Aluminium reduziere das Fahrzeuggewicht. Wenn die Kühlung des Motors, der Batterie oder der vorderen Bremsen erforderlich ist, öffnet sich der Kühlergrill. Auffällig in der Optik ist das Fahrzeugheck mit seinen Luftauslässen über den hinteren Radkästen, in denen auch das Rücklicht mündet. Es zeigt den Ladezustand der Batterie an.

Fahrzeugbeleuchtung liefert Informationen

Weiter verspricht der britische Autobauer einen in der Automobilwelt "einzigartigen Theatermoment": Beim Entriegeln des Fahrzeugs durchläuft die Außenbeleuchtung eine kurze Sequenz und die beleuchteten Türgriffe fahren aus. Nach dem Einsteigen soll sich das "Erlebnis" wiederholen.

Im Innenraum des Autos sorgt unter anderem ein Lichtband unterhalb der Instrumententafel für Entertainment. Wenn beispielweise ein Telefonanruf eingeht oder sich die Temperatur im Auto ändert, wechselt es die Farbe. Zudem zeigt es den Ladezustand der Fahrzeugbatterie an. Unterhalb der Leuchte ist ein Band angebracht, das dem Fahrer oder der Fahrerin etwa Fahrzeug- und Reiseinformationen anzeigt und dem Beifahrer oder der Beifahrerin eine Musikauswahl oder nahe gelegene Orte. Zur Serienausstattung gehört auch ein 15,1-Zoll-OLED-Touchscreen, das sich automatisch zusammenklappt, wenn es nicht gebraucht wird.

Stärker denn je 11 Bilder

Auslieferung des Lotus Eletre im nächsten Jahr

Die Fertigung des Eletre soll noch in diesem Jahr in China beginnen, wobei der SUV schon jetzt reservierbar ist. Zur Auswahl steht dabei ein Fünfsitzer sowie ein Modell mit vier einzelnen Sitzen. Die Preise für das Elektro-Modell gab Lotus bisher aber noch nicht bekannt. Die Kundenauslieferungen in China, Großbritannien und Europa sollen im Jahr 2023 beginnen. In den kommenden drei bis fünf Jahren plant Lotus außerdem die Markteinführung unter anderem einer Limousine im E-Segment und eines SUV im D-Segment.

Quelle: Lotus