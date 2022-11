Mit dem Lucid Gravity zielt die US-amerikanische Automarke auf den Markt der vollelektrischen SUVs ab – und will ganz vorne mitmischen. Das erste SUV der Marke soll abgesehen von der Limousine Lucid Air mit einer Batterieladung weiter kommen "als jedes andere Elektrofahrzeug". Das Unternehmen veröffentlichte am Dienstag erste Details und Bilder.

Wie groß die Reichweite des Gravity sein soll, gab Lucid zwar nicht bekannt. Der Air, welcher das erste und bislang einzige Fahrzeug der Marke ist, soll aber auf eine Reichweite von geschätzten 830 Kilometern kommen.

"Gravity baut auf allem auf, was wir bisher erreicht haben, und treibt die Weiterentwicklung unserer hauseigenen Technologie voran, um einen Luxus-Performance-SUV zu schaffen, der seinesgleichen sucht", sagte Peter Rawlinson, CEO und CTO der Lucid Group in einer Pressemitteilung. "So wie Lucid Air die Kategorie der Limousinen neu definiert hat, wird auch Gravity die Welt der Luxus-SUVs beeinflussen und neue Maßstäbe in allen Bereichen setzen", heißt es weiter.

Laut Herstellerangaben hat der Gravity die Leistung eines Supercars und kombiniert zugleich das Platzangebot eines geräumigen Fahrzeugs mit bis zu drei Sitzreihen. So können in dem SUV bis zu sieben Insassen mitfahren. Damit soll das neue Modell "nahezu jeden Lebensstil und jedes Bedürfnis befriedigen" können. Für hohen Komfort soll schließlich auch das große Panoramaglasdach sowie ein hochauflösendes Display im Interieur sorgen.

SUV baut auf Lucid Air auf

Derek Jenkins, Senior Vice President, Design, Lucid Group verspricht: "Wir haben keine Gelegenheit ausgelassen, auf dem aufzubauen, was wir mit dem Lucid Air gelernt haben, um etwas zu schaffen, das das Kontinuum der Fahrzeugklassen sprengt."

Derzeit arbeitet Lucid noch am Fahrzeugdesign und den technischen Daten des Gravity. Ab Anfang 2023 soll das E-Modell dann reservierbar sein, bevor es dem Hersteller zufolge 2024 auf den Markt kommt. Wie viel das SUV seine Käuferinnen und Käufer kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Lucid Air vor Marktstart in Deutschland

Der Lucid Air ist indes in den USA bereits seit Herbst 2021 auf dem Markt und soll noch vor Jahresende seinen Marktstart in Deutschland haben. Die Limousine soll das aerodynamischste Serienfahrzeug der Welt sein, mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,197. Parallel zum Gravity gab Lucid Informationen zu den zwei neuen Varianten Air Touring und Air Pure bekannt.

Der Air Touring ist die leistungsstärkere Variante der beiden. Mit 620 PS soll die Limousine in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Dazu hat sie eine geschätzte Reichweite von etwa 680 Kilometern. Der erste Air Touring wurde am Dienstag an einen Kunden übergeben.

Auch der Air Pure soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das allradangetriebene Modell braucht laut Hersteller für die Beschleunigung auf 100 km/h aus dem Stand 0,4 Sekunden länger als der Touring. Die maximale Reichweite ist mit 659 Kilometern angegeben. Eine Version mit Hinterradantrieb soll 2023 erscheinen.

Darüber hinaus entwickelt Lucid derzeit den Air Sapphire, "die erste elektrische Luxus-Supersportlimousine der Welt". Die 100-km/h-Marke soll das Auto in 1,89 Sekunden erreichen können. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt laut Lucid 330 km/h.