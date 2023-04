Der Luvly O rollt so nicht vom Band. Das Elektroauto kommt in Einzelteilen in die Nähe der Käufer und wird dort erst zusammengebaut.

von Christian Hensen Ein Elektroauto für die Stadt, Kostenpunkt 10.000 Euro – für den Alltag dürften viele Großstädter gar nicht viel mehr brauchen. Der schwedische Luvly O wäre eine Möglichkeit. Dessen niedriger Preis liegt auch daran, dass er das Werk nicht am Stück verlässt.

Die internationalen Lieferketten für Autos sind eine logistische Herausforderung. Wer mal im Hamburger Hafen einen Autotransporter gesehen hat, kann sich vorstellen, dass die Lieferung von fertigen Fahrzeugen in alle Welt vor allem sehr viel Platz braucht – das kostet. Das schwedische Start-up Luvly will da nicht mitmachen und bringt mit dem Luvly O ein kleines Elektroauto auf den Markt, das nach einem anderen Prinzip zum Kunden kommt. Dadurch, dass das Unternehmen aus Schweden stammt, liegt der Ikea-Vergleich nahe.

20 Elektroautos statt nur vier Fahrzeuge pro Container

Denn der Luvly O kommt in einzelnen Komponenten zum Kunden – oder fast. Denn geht es nach dem Willen der kleinen Firma, will sie Fahrzeugsets verschiffen, die erst in der Nähe des Käufers durch regionale Partner zusammengebaut werden. Das, so die spanische Tageszeitung "El Pais", ermöglicht es Luvly, einen einzelnen Container mit 20 Fahrzeugen vollzustopfen, statt darin nur vier fertige Autos zu parken.

Dieses Vorhaben, die geringen Maße sowie eine recht spartanische Ausstattung, machen den Luvly O zu einem richtig günstigen Stadtauto. Das Fahrzeug soll 2,7 x 1,53 x 1,44 Meter messen und weniger als 400 Kilogramm wiegen. Die Spitzengeschwindigkeit soll bei 97 km/h liegen, die Reichweite geben die Schweden mit 100 Kilometern an. Platz für Einkäufe bietet das kleine Auto aber auch: 267 Liter Kofferraumvolumen sind geplant.

Preise ab 10.000 Euro

Das recht simple Fahrzeug soll es zum Marktstart ab 10.000 Euro geben. Beim Akku verfolgt Luvly ebenfalls eine etwas andere Strategie, will austauschbare Module verwenden, die man theoretisch an einer Wechselstation während des Betriebs einfach durch volle Akkus ersetzen könnte. Ein ähnliches Prinzip gibt es auch bei anderen Herstellern, etwa Gogoro oder Nio.

Auf der Unternehmenswebseite hält sich Luvly mit Details aber noch sehr zurück. Weder ist klar, wann das Fahrzeug auf den Markt kommt, noch ob es die erwähnten Stationen geben wird. Interessenten können sich unverbindlich für weitere Neuigkeiten anmelden.