von Nicolas Kaufmann Mit dem MG Cyberster steht ein Sportwagen mit Elektromotor und mehr als 500 PS in den Startlöchern. Der chinesische Hersteller verspricht einen leistungsstarken Roadster, der Konkurrenten wie Tesla und Porsche im Regen stehen lassen soll.

Das Marktangebot von Roadster-Modellen ist gering. Nun machen die Chinesen Druck. Die britische Marke MG, die inzwischen längst zum chinesischen Automobilhersteller SAIC Motor gehört, hat auf der aktuellen Automesse in Shanghai einen vollelektrischen Roadster präsentiert. Der Cyberster wurde im vergangenen Jahr bereits als Konzeptstudie gezeigt, soll jetzt aber tatsächlich den Weg in die Serienproduktion gehen.

Der Zweisitzer verfügt über eine lange Motorhaube, eine niedrige Frontpartie und geschwungene Oberflächen. Das kurze Heck soll an das Design des deutschen Aerodynamik-Pioniers Wunibald Kamm anlehnen. Weiter besitzt der Cyberster ovale Hauptscheinwerfer, welche – ebenso wie die Beleuchtungselemente am Heck –, aus LED-Leuchten bestehen. Darüber hinaus besitzt das in London entwickelte Vehikel Scherentüren und ein Stoffverdeck. Es soll eine Hommage an die beliebten Roadster in der Historie von MG sein und damit auf den Roadster MG TF folgen. Dieser gehörte bis zum Jahr 2011 zum Fahrzeug-Sortiment des Herstellers.

MG Cyberster: Beschleunigung in weniger als drei Sekunden von 0 auf 100 km/h

In Bezug auf die technischen Eigenschaften kündigt MG "Fahrassistenzsysteme auf dem neuesten Stand der Technik" und einen modernen Innenraum an. Konkretere Details nennt das Unternehmen aber noch nicht. Auch sonst gibt der Hersteller bislang kaum Informationen über das E-Auto preis. Laut veröffentlichten Angaben des Ministeriums für Information und Technologie (MIIT) ist der Cyberster allerdings rund 4,54 Meter lang und 1,90 Meter breit. Seine Höhe beträgt knapp 1,30 Meter. Je nach Version bringt der Sportwagen insgesamt 2075 bis 2210 Kilo auf die Waage.

Während die Einstiegsversion über einen 314 PS starken Hinterradantrieb verfügt, setzt die Top-Version auf Allradantrieb mit je einem Motor auf der Vorder- sowie Hinterachse. Vorne ist der 204-PS-Motor aus dem Kompaktwagen MG4 EV verbaut, hinten ein 340-PS-Motor. Mit einer Gesamtleistung von 544 PS soll der Cyberster in weniger als drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Die CATL-Batteriepakete sollen dem Zweisitzer eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern liefern.

Tesla und Porsche bauen ebenfalls Roadster

Der Cyberster soll voraussichtlich im Sommer 2024 auf den europäischen Markt kommen; eine Homologation des Sportwagens steht noch aus. MG ist damit trotzdem der Konkurrenz voraus. Tesla hat ebenfalls einen neuen Roadster angekündigt, jedoch verschob der US-Elektroautobauer den Marktstart bereits mehrmals. Auch Porsche hat einen elektrischen Boxster angekündigt, doch auch der befindet sich noch in der Entwicklungsphase.

Der MG Cyberster soll indes den vor allem elektrisch ausgelegten Fuhrpark des Unternehmens um ein sportliches Elektromodell erweitern. Was das Auto kosten soll, ist noch nicht bekannt.

