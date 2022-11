von Nicolas Kaufmann Der Hersteller NamX hat mit dem NamX HUV ein SUV mit Wasserstoffantrieb vorgestellt, das auf ausgeklügelte Weise seine Reichweite deutlich erhöhen soll: Es besitzt mehrere Kapseln im Fahrzeugheck, die das Auto in wenigen Sekunden mit zusätzlicher Energie versorgen sollen.

Auf dem Pariser Autosalon haben in der vergangenen Woche neben namhaften Autoherstellern auch bislang weitestgehend unbekannte Unternehmen ihre Neuheiten präsentiert. Das marokkanisch-französische Start-up NamX zeigte mit dem Namx HUV ein Wasserstoff-Auto mit einem neuartigen System: austauschbare Kapseln im Fahrzeugheck, die für einen regelrechten Reichweiten-Boost sorgen sollen.

Der Prototyp mit Brennstoffzelle besitzt zusätzlich zu seinem festverbauten Wasserstoff-Tank sechs Kapseln, welche im Heck oberhalb des Stoßfängers verstaut sind. Sie lassen sich per Hand herausnehmen und sollen in innerhalb von 30 Sekunden ausgetauscht sein. Die Kapseln fassen jeweils acht Kilogramm Wasserstoff, sodass à 50 Kilometer zusätzliche Reichweite möglich werden soll. Damit soll das SUV "der nächsten Generation" insgesamt 800 Kilometer weit kommen. Laut Herstellerangaben ist es das erste Auto der Welt, welches teilweise durch das herausnehmbare Tanksystem angetrieben wird. Das Start-up hat sich das System aber bereits patentieren lassen. Damit Fahrerinnen und Fahrer die leeren Kapseln gegen volle eintauschen können, will NamX will ein entsprechendes Verteilungsnetz aufbauen.

Wasserstoff-SUV kostet zwischen 65.000 und 90.000 Euro

Zwar ist der angegebene Marktstart noch etwas hin, doch ist bereits bekannt, dass der NamX HUV in zwei Varianten erscheinen soll – "ohne Kompromisse bei der Leistung". So soll es eine Einstiegversion mit 300 PS und Hinterradantrieb geben sowie eine zweite Version mit Allradantrieb und einer Motorleistung von 550 PS. Letztere soll in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erreichen können.

Das kraftvoll wirkende Design des SUVs ist in Kooperation mit dem italienischen Designstudio Pininfarina entstanden und unterstreicht augenscheinlich die sportlichen Eigenschaften. Markant ist dabei die Darstellung eines "X" an mehreren Stellen des gut fünf Meter langen Fahrzeugs. So ist etwa auf den Türen ein "X" in der Karosserie eingraviert, das den Modellnamen verdeutlichen soll. Auch auf dem Kühlergrill und dem von den Scheinwerfern nach unten verlaufenden Design sowie in den Lichtsignaturen im Heck findet sich das "X" wieder.

Der Kaufpreis des NamX HUV liegt zwischen 65.000 und 90.000 Euro je nach Ausstattung. Für 1000 Euro lässt sich das SUV bereits reservieren. Die voraussichtliche Auslieferung ist allerdings erst für Dezember 2025 bis Januar 2026 angegeben. In welcher Optik und mit welchen Eigenschaften der Prototyp in gut drei Jahren schließlich auf den Markt kommen wird, ist noch nicht klar.

Quellen:NamX, Pininfarina, ntv