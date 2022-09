von Nicolas Kaufmann Mit dem Aiways U6 SUV-Coupé kommt ein neues Elektroauto aus China auf den Markt. Das Fahrzeug basiert auf derselben Plattform wie sein Bruder, der U5, und soll "Lifestyle" nach Europa bringen. Das SUV-Coupé wirbt mit einer autonomen Fahrfunktion und Künstlicher Intelligenz.

Das chinesische Start-up Aiways sorgt für neue Konkurrenz auf dem europäischen Elektroauto-Markt. Es hat am Freitag anlässlich des World EV Day (zu Deutsch: "Welt-Elektroauto-Tag") die Europa-Premiere des angekündigten Aiways U6 SUV-Coupé gefeiert und dazu Bilder veröffentlicht, die erstmals die europäische Serienversion zeigen.

Diese sei für Kunden, "die Wert auf Lifestyle und Emotionen legen", heißt es in einer Pressemitteilung. Das E-Auto kombiniere Lifestyle, Dynamik, emotionales Design der bereits präsentierten Studie U6 Ion, ein "großräumiger" und "sportlicher" Crossover-Coupé, "mit dem konkurrenzlosen Platzangebot und dem hohen Nutzwert des bereits erhältlichen U5 SUV".

Der U6 SUV-Coupé ist nach dem U5 das zweite Modell, das auf der vollelektrischen "MAS"-Plattform basiert. Zweiteres ist seit September 2020 in Deutschland auf dem Markt – und derzeit auf sechs europäischen Märkten erhältlich.

Elektroauto "in allen wesentlichen Bereichen kontinuierlich überarbeitet"

Angaben zu Antrieb und Batterie des U6 SUV-Coupé macht Aiways bislang nicht. Es dürfte aber wie beim U5 sein: 63-kWh-Batterie mit einer Reichweite von über 400 Kilometer nach WLTP. Der U5 kommt zudem auf eine Motorleistung von 204 PS und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,5 Sekunden.

Äußerlich unterscheidet sich das U6 SUV-Coupé hingegen vor allem in seiner zum Heck hin coupéhaft abfallenden Dachlinie und den eigenständig gestalteten Scheinwerfern. Dort sind zwei LED-Projektoren verbaut. Und auch hinten setzt das chinesische Start-up auf ein einteiliges LED-Leuchtband, das sich über die gesamte Fahrzeugbreite zieht. Das Interieur kommt größtenteils ohne Schalter und Knöpfe aus. Die Bedienung erfolgt stattdessen mittels Display.

"Das neue Modell wurde in allen wesentlichen Bereichen kontinuierlich überarbeitet und zeugt damit von der hohen Innovationskraft unserer jungen Marke", sagt Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways.

So fasse das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen die Technologie der Künstlichen Intelligenz im U6 SUV-Coupé zusammen, die eigens entwickelt wurde. Genauere Details gibt es dazu noch nicht. Beim U5 ist das aber eine Gesichtserkennungsfunktion, welche die Fahrerin oder den Fahrer erkennt und ihre bzw. seine Aufmerksamkeit überwacht. Erkennt das System Unaufmerksamkeit oder Ermüdung, soll es eine Pause vorschlagen. Der Fokus des Modells liege demnach auf ausgeklügelter Aerodynamik, hochvernetzter Antriebs- und Sicherheitstechnik sowie auf einem betont sportlichen Auftritt.

Aiways plant zeitnahe weitere Expansion

"In Kürze" solle der U6 SUV-Coupé in Europa auf den Markt kommen. Erste Engineering-Fahrzeuge seien für letzte Tests in München eingetroffen, wo sich die Europazentrale des chinesischen Autobauers befindet. In China befindet sich das Fahrzeug bereits im Vorverkauf.

Der Preis für das U6 SUV-Coupé wird vermutlich ab 40.000 Euro starten. Das neue Fahrzeugmodell soll einen weiteren Ausblick auf die Zukunft der Marke geben. Der chinesische Autobauer plant, seine Expansion in Europa zeitnah fortzusetzen. Nach Deutschland sollen Markteinführungen unter anderem in den Niederlanden, Frankreich, Schweden und Israel erfolgen.

Quellen: Aiways, Welt