Sehen Sie im Video: E-Hubschrauber soll Art des Reisens für Jedermann revolutionieren.





Das schwedische Unternehmen Jetson Aero hat einen neuartigen Multicopter vorgestellt, den Jetson One.

Ein YouTube-Video der Firma zeigt das Fluggerät in Aktion.

Der gerade einmal 2 Meter lange Jetson One bietet Platz für eine Person. Mit seinem Aluminium-Carbon-Rahmen und 8 Rotoren bringt er 86 Kilo auf die Wage und erinnert an einen Geländewagen oder ein Quad in der Luft. Die Assoziation ist kein Zufall, der Rahmen wurde von den Sicherheitszellen von Rennwagen inspiriert.

Der Hersteller will die Art wie wir reisen verändern. Der Multicopter wartet mit einer Spitzengeschwindigkeit von 102 km/h auf, allerdings hat er nur eine Akkulaufzeit von 15 bis 20 Minuten, demnach eine Reichweite zwischen 25 und 30 Kilometern.

Anfang 2022 sollen bereits 12 Jetson One ausgeliefert werden. Für die nächste Charge 2023 sind noch 3 Exemplare vorbestellbar, für rund 79.000€.

Fazit: Die geringe Akkulaufzeit und der hoch angesetzte Preis, lassen darauf schließen, dass der Jetson One vorerst eine Art Spielerei für den dickeren Geldbeutel bleiben wird.

