Polestar hat erstmals ein Bild des 3 veröffentlicht, das erste SUV und dritte Modell der Volvo-Luxuselektromarke. Der Polestar 3 bringt eine große Reichweite sowie die Funktion zum Autonomen Fahren mit. Er soll den Anfang einer Reihe neuer Fahrzeugmodelle machen.

Mit dem Polestar 3 erweitert der schwedische Elektroauto-Hersteller sein Fahrzeugangebot um ein SUV-Modell. Nachdem er vor einigen Monaten ein Auto unter einer Stoffabdeckung sowie eins mit Tarnfolie veröffentlicht hatte, zeigt ein erstes Bild den SUV nun in der Seitenansicht. Auffällig ist ein langer Radstand und eine leicht abfallende Dachlinie, die dem verwandten Volvo C40 Recharge optisch nahekommt. Zudem ist eine tief gezogene Front zu erkennen.

Das dritte Modell der Luxuselektromarke soll im Oktober seine Weltpremiere feiern. Ein paar Details sind nun aber schon bekannt geworden. So soll der 3 mit Doppelmotor und Allradantrieb erscheinen. Darüber hinaus gibt das Joint Venture von Volvo und seiner chinesischen Mutter Geely eine Reichweite von über 600 Kilometer laut WLTP an. Angaben zum Batterietyp sowie dessen Kapazität machte Polestar hingegen noch nicht.

Der SUV soll zu einem späteren Zeitpunkt mithilfe eines LiDAR-Sensors und zentralisierter Rechenleistung des Chip-Entwicklers Nvidia das Autonome Fahren auf der Autobahn ermöglichen – und damit Fahrerassistenzfunktionen der Stufe Drei.

"Polestar 3 ist der SUV für das Elektrozeitalter. Unsere Design-Identität entwickelt sich mit diesem großen High-End Luxus-Elektrofahrzeug mit einem starken, individuellen Markencharakter weiter", sagte Thomas Ingenlath, CEO von Polestar in einer Pressemitteilung. "Mit diesem Fahrzeug bringen wir 'Sportlichkeit' zurück in den SUV, getreu unseren Performance-Wurzeln." Ingenlath sprach von einem "wichtigen Meilenstein".

Was das konkret für die Motorleistung des neuen Modells bedeutet, bleibt jedoch noch unklar. Vermutlich wird der 3 allerdings nicht wie die Volvo-Modelle bei einer Geschwindigkeit von 180 km/h abgeriegelt sein und stattdessen genauso wie der Polestar 2 über 200 km/h schnell fahren können. Außerdem dürfte der Autobauer auch hier auf recycelte Materialien im Innenraum setzen.

Polestar 3: Produktion in China und erstmals in den USA

Der SUV wird in China und in den USA gebaut. Damit ist es erste Modell von Polestar, welches in Nordamerika produziert wird. Der voraussichtliche Produktionsstart ist für Anfang 2023 geplant. Mit dem Tag der Weltpremiere im Oktober soll dann auch eine Bestellung möglich sein.

Polestar plant, in den nächsten drei Jahren jedes Jahr ein neues Fahrzeug auf den Markt zu bringen, wobei der 3 den Anfang machen soll. Im nächsten Jahr soll der Polestar 4 folgen, ein kleineres, elektrisches Performance SUV-Coupé.

Das erst 2017 gegründete Unternehmen will sein Geschäft bis Ende 2030 auf mindestens 30 Märkte weltweit ausweiten. Zugleich will der Autohersteller den Absatz verzehnfachen – von rund 29.000 Fahrzeugen im Jahr 2021 auf etwa 290.000 Fahrzeuge bis Ende 2025.

Quellen: Polestar, Focus