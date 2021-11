Porsche präsentiert erstmals ein Elektro-Modell, das eine Reichweite von mehr als 500 Kilometer erreicht. Der neue Taycan wird in den kommenden Tagen auf der Los Angeles Auto Show zu sehen sein. Insgesamt zeigen die Stuttgarter fünf Weltpremieren.

Porsche hat eine neue Elektroauto-Modellvariante mit mehr als 500 Kilometer Reichweite nach dem weltweiten Testverfahren WLTP präsentiert: den Taycan GTS. Damit ist es das erste Fahrzeug der Elektro-Sportwagenreihe Taycan, dessen Reichweite den Wert von 500 übersteigt. Der Autobauer zeigt das Modell diese Woche auf der Los Angeles Auto Show, die vom 19. bis zum 28. November in der kalifornischen Metropole stattfindet.

Der Taycan GTS besitzt eine 93,4 kWh starke Batterie und braucht nach Porsche-Angaben 22,5 Minuten für eine Batterieladung von 5 auf 80 Prozent. Dazu beschleunigt die 598 PS starke Limousine in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h bei einer Maximalgeschwindigkeit von 250 km/h.

Der neue Elektro-Sportwagen stelle "die goldene, sportliche Mitte" dar und sei "über dem Taycan 4S und unterhalb der Taycan Turbo-Derivate positioniert", sagt Kevin Giek, Leiter der Baureihe Taycan. "Seit der Weltpremiere im Jahr 2019 ist das Modellprogramm des Taycan stetig gewachsen. Drei Karosserievarianten mit bis zu fünf Motorisierungen bieten für jeden etwas", so Giek.

Taycan mit zahlreichen schwarzen Details

Der GTS, dessen Kürzel für die Bezeichnung "Gran Turismo Sport" steht, kommt mit zahlreichen schwarzen und dunklen Details am Exterieur, etwa an Bugverkleidung, den Füßen der Außenspiegel oder den Seitenscheibenleisten daher. "Zahlreiche schwarze Race-Tex-Umfänge unterstreichen im Interieur das dynamisch-edle Ambiente ebenso wie das serienmäßige Interieur-Paket Aluminium gebürstet in Schwarz eloxiert", heißt es in einer Pressemitteilung. Die klassischen Motorengeräusche eines Verbrennermotors werden durch eine Soundanlage ersetzt und sollen die Beschleunigung des Elektroautos akustisch begleiten. Laut Porsche fährt der Taycan GTS "mit der besonders effizienten Antriebsstrategie".

Im Innenraum findet sich das gleiche Infotainmentsystem wie in den anderen Varianten. Über die Systeme Apple CarPlay oder Android Auto lässt sich ein Smartphone verknüpfen und auf dem zentralen Bildschirm des Fahrzeugs nutzen. Zu den Funktionen gehört außerdem eine automatische Klimaanlage.

Gleichzeitig mit dem Taycan GTS stellt Porsche auch den Taycan GTS Sport Turismo vor. Er ist die dritte Karosserieversion der Porsche-Modellreihe und hat die sportliche Silhouette sowie die nach hinten abfallende Dachlinie wie der Taycan Cross Turismo – seine Fahrzeughöhe ist jedoch niedriger.

Porsche stellt weitere Modelle vor

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG sagt: "(…) Insgesamt kommt unsere junge, innovative Produktpalette in den USA hervorragend an: Von Januar bis September 2021 konnten wir unsere Auslieferungen in unserem zweitgrößten Einzelmarkt um 30 Prozent steigern." Nach eigenen Angaben lieferte Porsche in den USA gut 51.600 Fahrzeuge aus.

Und so nutzt Porsche die Los Angeles Auto Show für die Vorstellung von insgesamt gleich fünf neuen Modellen: der 718 Cayman GT4 RS als "Highlight des Messeauftritts", der 718 Cayman GT4 RS Clubsport, der Taycan GTS und der Taycan GTS Sport Turismo sowie die Panamera Platinum Edition.

Der Taycan GTS und Taycan GTS Sport Turismo kosten ab 131.834 Euro bzw. 132.786 Euro. Beide Modellvarianten sind ab Frühjahr 2022 bei den Händlern erhältlich. Weitere Motorisierungen für den Sport Turismo sollen folgen.

Quellen: Porsche Pressemitteilung "Fünf Weltpremieren in Kalifornien: elegant, vielseitig und extrem dynamisch", Porsche Pressemitteilung "Erster Taycan mit über 500 Kilometern Reichweite nach WLTP – der neue GTS", Autocar, Techchrunch