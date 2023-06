Der Porsche Mission X bei seiner Präsentation im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen

Porsche hat sich zu seinem 75. Geburtstag selbst beschenkt: mit dem Mission X. Die seriennahe Studie soll Ausblick geben auf einen elektrischen Hypersportler, der legitimer Nachfolger des Porsche 918 Spyder werden soll.

In den vergangenen Jahren ist die Post bei den Supersportwagen mächtig abgegangen: Ferrari La Ferrari, McLaren P1, Lamborghini Aventador und zuletzt das elektrische Powerpärchen aus Pininfarina Battista und Rimac Nevera. Ein Name fehlt in der Aufzählung, denn die Sportwagenmarke aus Zuffenhausen hatte nach dem 2013 vorgestellten Porsche 918 Spyder oberhalb seines 911ers nichts artgerechtes mehr im Angebot.

Jetzt können die Fans aufatmen, denn mit dem Mission X geben die Schwaben einen seriennahen Ausblick auf einen neuen Hypersportwagen, der das schnellste straßenzugelassene Fahrzeug auf der Nordschleife des Nürburgrings werden soll. "Der Porsche Mission X ist ein Technologie-Leuchtturm für den Sportwagen der Zukunft. Damit knüpft er an Sportwagen-Ikonen früherer Dekaden an: Wie vormals 959, Carrera GT und 918 Spyder gibt der Mission X entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung künftiger Fahrzeugkonzepte", sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. "Träume wagen und Traumwagen gehören bei uns zusammen: Nur weil Porsche sich immer wieder verändert hat, ist Porsche stets Porsche geblieben."

Porsche Mission X: Rund ein PS pro Kilogramm Fahrzeuggewicht

Über genaue Leistungsdaten ist bisher kaum etwas bekannt. Das auf den Mission X nachfolgende Serienmodell soll jedoch ein Leistungsgewicht von rund einem PS pro Kilogramm haben und mit der Leistung von weit über 1.000 PS Abtriebswerte erreichen, die deutlich über denen des aktuellen Porsche 911 GT3 RS liegen. Ein 900-Volt-Bordnetz soll die 4,50 Meter lange Elektroflunder dabei doppelt so schnell laden lassen wie den aktuellen Porsche Taycan, der mit bis zu 270 Kilowatt bereits jetzt zügiger als die meisten Wettbewerber erstarkt. Ähnlich wie bei Mittelmotorsportwagen befindet sich das zentrale Antriebselement im Mission X zentral verbaut hinter der Fahrgastzelle. In diesem Fall ist es jedoch kein Acht- oder Zehnzylinder wie einst bei Porsche Carrera GT oder 918 Spyder, sondern das mächtige Batteriepaket, das die Motoren an Vorder- und Hinterachse mit der nötigen Energie versorgt. Vorne rollt der Bolide auf 20-, hinten auf mächtigen 21-Zöllern.

Ungewöhnlich ist neben der betont organisch gezeichneten Silhouette die vertikale LED-Lichtsignatur vorn und das durchgehende Lichtband am Heck. In Innenraum des nur 1,20 Meter hohen Hypersportlers sind die beiden Sitzschalen aus Kohlefaser ins Monocoque integriert. Gesteuert wird der Elektrorenner über ein flaches, nach oben geöffnetes Lenkrad, während eine schmale Digitaleinheit die wichtigsten Informationen an den Fahrer weitergibt. Mit dem Mission X hat sich Porsche zu seinem 75. Geburtstag selbst beschenkt; jetzt müssen sich die Fans des Sportwagenbauers noch etwas gedulden, bis sie sich mit dem Serienmodell des Einzelstücks dann ebenso beschenken können.