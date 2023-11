von Christian Hensen Das Elektroauto Nevera des kroatischen Herstellers Rimac ist ein Rekordjäger. Um sich einen weiteren Meilenstein zu sichern, legte Testfahrer Goran Drndak den Rückwärtsgang ein – und fuhr 275,74 km/h.

Wer rückwärts fährt, hat es meist nicht eilig. Und in Autos mit Verbrennungsmotor war die Rekordjagd in den letzten Jahren eher lahm – mehr als 90 km/h waren wegen der kurzen Getriebeübersetzung kaum drin. Bei Elektroautos sieht das anders aus, denn den Direktantrieben ist es egal, in welche Richtung sich die Räder drehen. Außer künstlicher Limits hält die Stromer also wenig auf, wenn es um schnelles Rückwärtsfahren geht.

Mit 275 km/h im Rückwärtsgang

Wie schnell, hat Rimac kürzlich bewiesen. Mit sagenhaften 275,75 Kilometern pro Stunde und einem äußerst ruhigen Händchen ist es Testfahrer Goran Drndak gelungen, einen Weltrekord für das kroatische Unternehmen einzufahren.

Wie Rimac schreibt, hat man sich für den etwas merkwürdigen Rekord erneut auf der Strecke der ATP GmbH in Papenburg getroffen. Deren Ovalrundkurs bietet eine Gesamtstrecke von 12,3 Kilometern, die aus zwei Geraden mit jeweils 4 Kilometern Länge besteht.

Für den Versuch nutzte das Unternehmen aber keinen herkömmlichen Rimac Nevera, sondern ein Fahrzeug in der "Time Attack"-Variante. Davon gibt es weltweit nur 12 Stück, deren Preis je Exemplar bei weit über 2 Millionen Euro liegen soll. Offiziell kommuniziert wurde er nie. Dennoch sind alle Fahrzeuge bereits verkauft.

Rimac-Ingenieure waren unsicher, ob es klappen würde

Selbst den Ingenieuren des Unternehmens war anscheinend unklar, wie der Rekordversuch laufen würde. Denn wie Rimac-Chefingenieur Matija Renić schreibt, sind Aerodynamik, Kühlung und Fahrzeugstabilität nicht speziell für derart hohe Geschwindigkeiten im Rückwärtsgang ausgelegt. "Wir betraten Neuland", heißt es.

Fahrer Drndak erlebte die Fahrt im Rimac wie folgt: "Während der Fahrt selbst war es definitiv etwas gewöhnungsbedürftig. Man schaut geradeaus nach hinten und sieht die Landschaft immer schneller an sich vorbeiziehen, spürt, wie der Nacken nach vorne gezogen wird, fast so, wie man es bei einer Vollbremsung tun würde. Du bewegst das Lenkrad ganz sanft und achtest darauf, das Fahrgestell nicht zu verreißen, beobachtest deinen Kurs und deinen Bremspunkt im Rückspiegel und behältst gleichzeitig die Geschwindigkeit im Auge."

Luxus auf vier Rädern Bis zu 26 Millionen Euro für ein Fahrzeug: Das sind einige der teuersten Neuwagen der Welt 1 von 20 Zurück Weiter 1 von 20 Zurück Weiter Aston Martin Victor Neupreis: circa 5 Millionen Euro

Leistung: 847 PS

In Produktion seit / Baujahr: 2020

Besonderheiten: Leider handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein Einzelstück, benannt nach Victor Gauntlett, einem ehemaligen Gesellschafter des Unternehmens. Mehr

Schon nach kurzer Zeit war der Spuk wieder vorbei – der Rekord war geschafft. Der Rimac Nevera, unabhängig ob Time Attack oder nicht, besitzt einen viermotorigen elektrischen Allrad-Antriebsstrang, der bis zu 1914 PS und maximal 2360 Newtonmeter leistet. Der Akku des Nevera umfasst 120 Kilowattstunden, was für bis zu 490 Kilometer Reichweite (WLTP) genügen soll – allerdings nicht bei voller Rückwärtsfahrt.