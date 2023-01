von Nicolas Kaufmann Renault will seine Modelle 4, 5 und Twingo der ersten Generation wieder aufleben lassen. Der französische Autohersteller bringt in Kooperation mit dem Unternehmen R-Fit ein Umrüstungskit für die Klassiker auf den Markt. Damit werden sie zu Elektroautos.

Die Renault-Modelle 4, 5 und Twingo gehören heute zu den Klassikern. Der Renault 4 feierte 2021 seinen 60. Geburtstag, der Renault 5 ist inzwischen rund 50 Jahre und der Twingo immerhin 30 Jahre alt. Nun will der französische Autobauer den drei Modellen der ersten Generation mit einem Umbaukit neues Leben einhauchen. In Zusammenarbeit mit dem französischen Unternehmen R-Fit sollen die Klassikermodelle so in Frankreich zu Elektroautos werden, wie Renault diese Woche angekündigt hat.

Herstellerangaben zufolge hat das Umrüstungskit die verschiedenen Zertifizierungsprüfungen der UTAC (Französischer Automobil-, Motorrad- und Fahrradverband) bestanden. Das Sicherheitsniveau entspreche den Marktstandards, heißt es. Zudem seien die Nutzungs- und Wartungskosten geringer. Neben einem CO2-freien Antrieb verspricht Renault eine verlängerte Lebensdauer für die umgerüsteten Modelle. Sie sollen sich vor allem gut für den modernen Stadtverkehr eignen.

Letztere Angabe scheint im Hinblick auf die technischen Daten auch logisch. Das mechanische Antriebssystem des Fahrzeugs bleibt unverändert, es wird aber eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit einer Kapazität von 10,7 kWh verbaut. Das ist für ein modernes Elektroauto ziemlich wenig. Laut Hersteller ist die Batterie in 3,5 Stunden an einer Haushaltssteckdose vollgeladen. Das deutlich schnellere Stromtanken an einer Ladestation ist damit wohl nicht möglich. Auch die elektrische Reichweite der umgebauten Klassiker ist mit circa 80 Kilometern für heutige Verhältnisse ziemlich karg, dürfte für den Durchschnittsautofahrer aber reichen.

Umrüstungskit für Renault-Klassiker kostet mindestens knapp 12.000 Euro

Wer seinen alten Renault 4, 5 oder Twingo zu einem E-Auto machen möchte, der kann das Umrüstungskit bald vorbestellen. Für den Renault 4 wird es ab 11.900 Euro kosten und ab dem 1. Februar online erhältlich sein. Den Anfang soll allerdings der Renault 5 im September 2023 machen. Dann wollen die Unternehmen das entsprechende Kit auf den Markt bringen. Das Kit für den Twingo soll "zu einem späteren Zeitpunkt" erhältlich sein, teilt Renault mit. Die umgerüsteten Modelle werden auf der jährlichen Oldtimermesse Rétromobile2 ausgestellt sein. Dort lässt sich das Kit auch bei R-Fit bestellen. Laut Renault können in Frankreich Subventionen in Anspruch genommen werden.

Nach der durchgeführten Umrüstung erhält die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter die entsprechenden Zulassungsbescheinigungen für sein Auto. Damit wird es offiziell vom Verbrenner- zum Elektrofahrzeug und erhält eine zweijährige Herstellergarantie.

Umbau zum E-Fahrzeug auch für Kultmodelle von Citroen möglich

Mit Citroen bietet R-Fit das Elektro-Umrüstungskit auch für Autos eines zweiten französischen Fahrzeugherstellers an. So können auch die Kultmodelle Citroen 2CV 6 – besser bekannt als die "Ente" –, 2CV-Kasten AK400 und AK 350 zu E-Fahrzeugen werden. Sie sollen auf eine elektrische Reichweite von 90 Kilometern kommen. Das Kit für den 2CV ist bereits zugelassen, für die Kastenwagen AK400 und AK350 befindet es sich in der Homologation. Der Kaufpreis beginnt bei 8900 Euro. Alternativ ist die 2CV-Limousine auch ab 35.000 Euro und der 2CV-Kastenwagen ab 40.000 Euro erhältlich – jeweils in Elektroversion. Auch Citroen bietet in Kooperation mit dem Karosseriebauer Caselani seit Kurzem ein Umbaukit für den Berlingo 2CV Fourgonnette an.

Quellen: Renault, R-Fit