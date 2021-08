Co-Chef Alexander Sixt posiert an einem Renault Zoe Elektroauto. Der Autovermieter investiert 50 Millionen Euro in den Ausbau eigener und öffentlicher Ladesäulen.

Der Autovermieter Sixt möchte über 50 Millionen Euro in den Ausbau eigener und öffentlicher Ladesäulen investieren und so den Umstieg auf die Elektromobilität unterstützen. Die Stromanschlüsse sollen auch Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Der Autovermieter Sixt will den Umstieg auf die Elektromobilität mit eigenen Ladesäulen unterstützen. "Wir haben vor vier Wochen beschlossen, dass wir über 50 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren. Und zwar in unsere eigenen und in öffentliche Stationen", sagte Co-Chef Alexander Sixt der "Welt" vom Montag. Die Stromanschlüsse werde Sixt auch Dritten zur Verfügung stellen.

Sixt: Erweitertes Netzwerk an Ladesäulen

"Am Flughafen ist das schwer möglich, da müssten sie auf unsere Parkplätze kommen. Aber außerhalb wollen wir unser Netzwerk stark erweitern", sagte Sixt der Zeitung. An sogenannten virtuellen Stationen würden die Fahrzeuge künftig an Ladesäulen an der Straße stehen. "Diese Säulen werden wir auch anderen zugänglich machen."

In Deutschland gibt es laut Verband der Automobilindustrie (VDA) aktuell rund 47.000 öffentliche Ladepunkte. VDA-Chefin Hildegard Müller hatte erst Anfang August kritisiert, dass die Ladeinfrastruktur zu langsam ausgebaut werde. Vom Ziel von einer Million Ladepunkten bis 2030 sei das Land noch weit entfernt.

Sehen Sie im Video: Wenn Autos keine Verbrennungsmotoren mehr unter der Haube haben, eröffnet das den Automobildesignern neue Möglichkeiten. In Zukunft werden Autos auch ihre Umwelt verändern, meint Klaus Bischoff, Chefdesigner von Volkswagen.