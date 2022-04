Zwei Sitze, Motor im Heck, Tridion-Zelle: Das war mal das Konzept, für das die Marke Smart stand. Selbst bei der zweiten und größeren Auflage des Smart Fortwo blieb Smart noch weitestgehend bei diesem Rezept – auch wenn es die Version zuletzt schon als Elektroauto gab.

Mit der neuen Version des "Smart #1" wird nun quasi alles auf den Kopf gestellt: Mit einem reinen Elektroauto, vier Türen, Geely- Technik und Design aus Sindelfingen. Das kann sich als Auto durchaus sehen lassen – zeigt aber nur noch wenig vom Reiz der Marke Smart.

Die Zusammenarbeit von Daimler und Geely ist durchaus folgerichtig: So ist der chinesische Autobauer seit längerem an den westlichen Märkten interessiert, kaufte vor einigen Jahren zuerst Volvo und ist mit einem Fünftel einer der größten Anteilseigner von Daimler. Die neue Modellgeneration des Smart wird dann dementsprechend auch von Geely entwickelt und in China produziert.

Motorisiert ist der überaus gefällige Crossover mit einem Elektromotor an der Hinterachse, der 200 kW / 272 PS und ein maximales Drehmoment von 343 Nm leistet. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeriegelt und der 66 kWh große Akku im Unterboden lässt den Chinesen bis zu 440 Kilometer mit einer Elektroladung fahren. Die maximale Ladegeschwindigkeit liegt bei 150 kW, was das Akkupaket in einer halben Stunde auf bis zu 80 Prozent erstarken lässt.

Innen gibt es durch den 2,75 Meter langen Radstand und eine um 13 Zentimeter verschiebbare Rückbank viel Platz für vier Personen. Der Laderaum fasst 273 bis 411 Liter, wobei sich unter der Fronthaube ein kleines Abteil mit weiteren 15 Litern für Ladekabel und Kleinrat befindet. Das betont nüchterne Cockpit wird von zwei Digitalbildschirmen dominiert. Hinter dem Steuer blickt der Fahrer auf ein flaches Zehn- Zoll-Display und in der Mitte der Armaturentafel befindet sich ein 12,8 Zoll großes Hochkantdisplay, über das sich alle Funktionen des Fahrzeugs per Berührung oder Sprache bedienen lassen. Die neue Smart-Generation bietet seinen Insassen einen Avatar als Begleiter mit KI-basierter Sprachsteuerung, implementiert in die 3D-Benutzeroberfläche.

Der 4,27 Meter lange #1 ist dabei nur das Erstlingswerk einer ganzen Familie, die natürlich rein elektrisch angetrieben ist. „Die Weltpremiere des Smart #1 in Berlin ist ein Meilenstein der unglaublichen Entwicklungsphase, in der wir uns seit der Markenerneuerung befinden. Als Erster einer neuen Generation an vollelektrischen Smart-SUVs ist der brandneue Smart #1 die perfekte Verkörperung dieser Innovation“, sagt Tong Xiangbei, CEO von Smart Automobile. Marktstart dürfte im vierten Quartal 2022 sein – wohl zu Preisen von rund 40.000 Euro.