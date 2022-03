Wer ein Elektroauto fährt, darf entspannt an den Preistafeln der Tankstellen vorbeistromern. Aber auch die Preise an den Ladepunkten steigen bundesweit immer weiter – vermehrt nun auch an öffentlichen Säulen der Städte. So finden Sie den besten Kurs.

In Hamburg ist es beschlossene Sache: An gut 1000 öffentlichen Ladesäulen für elektrische Fahrzeuge steigen die Preise – um saftige 69 Prozent. Statt bisher 29,9 Cent kostet die Kilowattstunde künftig 49,9 Cent. Die Betreiber begründen die neuen Preise mit einer Gebühr der Stadt sowie den derzeit hohen Preisen an der Strom-Börse. Auch bei einem vergleichsweise geringen Verbrauch von 15 Kilowatt auf 100 Kilometer kämen bei diesen Preisen rund 7,50 Euro für den Strom zusammen. Das ist immer noch günstiger als eine Fahrt in den meisten Verbrennern, aber inzwischen recht weit entfernt von einem Schnäppchen.

Bei anderen Anbietern setzt sich der Trend fort: Vergangene Woche erhöhte Tesla die Preise seiner hauseigenen Supercharger zum wiederholten Mal, dort kostet die Kilowattstunde nun 48 Cent (hier erfahren Sie mehr). Preise um 50 Cent sind damit offenbar der neue Standard, nur ganz wenige Anbieter liegen deutlich darunter.

Eine Übersicht der Anbieter

Die unterschiedlichen Preise dürften spätestens im kommenden Jahr erneut zur Diskussion stehen, wenn es ab dem 1. Juli 2023 zur Pflicht wird, an neuen Säulen Zahlungen mit einer Kredit- oder EC-Karte zu ermöglichen, ohne vorige Anmeldung für einen bestimmten Dienst. Bis dahin bleibt Fahrern von Elektroautos eigentlich nur die Anmeldung bei mehreren Anbietern, um immer den besten Tarif zu ergattern.

Mobilitäts-Experte Maximilian Wiesmüller, Redaktion Future Moves, rät: "Ein hilfreicher Tipp für Elektroauto-Fahrer: Laden Sie sich die "Chargeprice"-App (iOS/Android) herunter. Dort können Sie alle Karten, die Sie nutzen, hinterlegen und nach Ladesäulen im ganzen Land suchen. Die App berechnet aus den von Ihnen gespeicherten Karten und Kundenkonten die jeweils günstigste Kombination für das Laden Ihres Autos."

Eine Auswahl, welche es gibt, und wie die Preise aktuell sind, sehen Sie in der nachfolgenden Tabelle:

Anbieter Kosten Ladekarte Monatliche Gebühr Preis AC Ladesäule (Wechselstrom) Preis DC Ladesäule (Gleichstrom) ADAC e-Charge Entfällt ADAC-Mitgliedschaft 0,38 € bis 0,42 € 0,48 € bis 0,52 € Allego Entfällt Entfällt 0,43 € 0,65 € BMW ChargeNow Entfällt 4,99 € 0,33 € 0,39 € EnBW Standard 9,90 € Entfällt 0,45 € 0,55 € EnBW Viellader Entfällt Entfällt 0,36 € bis 0,39 € 0,46 € bis 0,49 € EnBW Viellader (kein Kunde) 9,90 € 5,99 € 0,38 € bis 0,42 € 0,48 € bis 0,52 € Innogy/EON Entfällt 4,95 € 0,39 € bis 0,44 € 0,49 € bis 0,60 € Ionity Direct Entfällt Entfällt 0,79 € 0,79 € Ionity Passport Entfällt 17,99 € 0,35 € 0,35 € EWE (ab 01.04.22) 9,90 € Entfällt 0,42 € bis 0,49 € 0,52 € bis 0,59 € Fastned Entfällt Entfällt Entfällt 0,69 € Fastned Gold Entfällt 11,99 € Entfällt 0,45 € Maingau Entfällt Entfällt 0,49 € 0,59 € Maingau Kunde Entfällt Entfällt 0,39 € 0,49 € Naturstrom Entfällt 2,90 € bis 6,90 € 0,39 € bis 0,59 € zzgl. 0,01 € bis 0,02€ pro Minute 0,59 € bis 0,75 € zzgl. 0,02 € bis 0,04 € pro Minute NewMotion/Shell Entfällt Entfällt 0,46 € zzgl. 0,35 € Einmalgebühr 0,59 € bis 0,81 € zzgl. 0,35 € Einmalgebühr Plugsurfing Entfällt Entfällt 0,48 € 0,64 € Tesla Supercharger (in DE nur für Tesla) Entfällt Entfällt Entfällt 0,48 € Stadtwerke Dresden Entfällt Entfällt 0,35 € 0,35 € Stadtwerke Düsseldorf Entfällt 3,00 € (wird verrechnet) 0,39 € 0,49 € bis 0,59 € Stadtwerke München (ab 01.04.22) 11,90 € Entfällt 0,49 € 0,69 € Stromnetz Hamburg Entfällt Entfällt 0,32€ zzgl. 2,06€ pro Ladung 0,32€ zzgl. 2,06€ pro Ladung Hamburg Energie (ab 01.05.22) Entfällt Entfällt 0,49 € 0,49 €

Bei der Beurteilung der Preise ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle Anbieter deutschlandweit zur Verfügung stehen. Der aktuell günstigste Anbieter, die sächsische Drewag (Stadtwerke Dresden), bietet den Preis nur an ihren 47 Standorten in Dresden. Preisspannen einzelner Anbieter in der Tabelle ergeben sich durch das sogenannte Roaming. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel mit einer "EWE Go"-Karte an Wechselstrom-Ladesäulen des Anbieters für 42 Cent pro Kilowattstunde laden, an sogenannten Partnerstationen aber eben für 49 Cent.

Schnell ist teuer

Die meist teuerste, aber auch schnellste Möglichkeit, das Elektroauto wieder aufzuladen, sind Ionity-Säulen. Diese kosten im Regelfall zwischen 79 Cent bis 1,09 Euro pro Kilowattstunde. Generell sollten Sie beachten, dass das Laden an Schnellladesäulen in der Regel mehr kostet, als bei einer Wechselstrom-Ladesäule. Sollten Sie Zeit haben, empfiehlt sich letzteres in fast jedem Fall.

Quellen: ADAC, NDR, Autozeitung