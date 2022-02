Warum noch ein Boot nutzen, wenn es den Tesla Cybertruck gibt? Der robuste Pickup soll nicht nur extrem widerstandsfähig sein und etwa zu einem Campingwagen umfunktioniert werden können, sondern sich sogar in ein Boot verwandeln können.

"Ihr Cybertruck ist vielseitiger, als Sie es sich je vorstellen konnten. Mit seiner großen Batterie, der robusten Konstruktion und der adaptiven Luftfederung ist der Cybertruck nur ein paar Komponenten davon entfernt, sich in ein fähiges, vollelektrisches Amphibienfahrzeug zu verwandeln", schreibt "Cybercatamaran" aus den USA auf seiner Homepage über den Pickup von Tesla.

Tatsächlich hat sich der Initiator von "Cybercatamaran", Anthony Diamond, ein Technologieentwickler aus den USA, eine Technik ausgedacht, die den Cybertruck zu einem Boot machen soll: das Cybercat. Konkreter handelt es sich um ein Anbaukonstrukt, das den Cybertruck schnell in einen Amphibienkatamaran verwandeln soll. Demnach kann eine Person allein das Cybercat auf- und abbauen. Alle Komponenten ließen sich zusammenklappen oder in Einzelteile zerlegen und auch im Cybertruck verstauen, heißt es weiter.

Das Cybercat soll eine Höchstgeschwindigkeit von über 40 km/h (etwa 22 Knoten) und eine geschätzte Reichweite von über 80 bis 185 Kilometer je nach gefahrener Geschwindigkeit schaffen. Der Kaufpreis startet zwischen umgerechnet etwa 20.000 und 28.800 Euro – abhängig von der Anzahl der verbauten Motoren. Neben dem Cybercat gibt es auch das Konzept des Cyberfoil, welches mit Tragflächen daherkommt. Es soll "die Effizienz auf dem Wasser maximieren und die branchenführende Leistung für vollelektrische Wasserfahrzeuge freisetzen".

Tesla: Cybercat bislang nur eine Konzeptidee

Eine Reservierung des Cybercat oder Cyberfoil ist bereits möglich. Bislang handelt es sich allerdings bloß um eine Konzeptidee: einen Prototypen dazu gibt es nicht, ein Patent darauf hingegen schon. Ob und wann das Bootskonstrukt auf den Markt kommen wird, ist unklar. Tesla-Chef Elon Musk twitterte vor einigen Jahren mal zu einem anderen Modell: "Wir empfehlen dies definitiv nicht, aber das Model S schwimmt gut genug, um es für kurze Zeit in ein Boot zu verwandeln. Schub durch Raddrehung." Zudem heißt es aktuell in der Tesla-Werbung zum Cybertruck: "Von robust bis raffiniert – der Cybertruck passt sich an Ihre Anforderungen an." Ob der Pickup tatsächlich in ein Boot beziehungsweise ein Amphibienfahrzeug verwandelt werden kann, ist aber nicht klar.

Und ohne den Cybertruck selbst, der bislang noch auf sich warten lässt, macht die Anbaufunktion wohl auch keinen Sinn. Die Markteinfuhr des Cybertruck wurde bereits mehrmals verschoben. Nachdem Tesla-Chef Elon Musk den Elektro-Pickup für das Jahr 2021 angekündigt hatte, verschob er den geplanten Produktionsstart auf Ende 2022. Vor Kurzem verlegte er den Termin erneut und sagte, dass der Cybertruck "hoffentlich nächstes Jahr" kommen werde.

Die dicken Brummer surren 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter Ford F-150 Lightning Ford F-150 Lightning Mehr

Quellen: Cybercatamaran, InsideEVs, Electrek, Tweet, Tesla