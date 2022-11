Gigafactory in Grünheide Tesla ist größter Jobvermittler in Brandenburg seit Deutscher Wiedervereinigung

Die Tesla Gigafactory in Grünheide ist für viele Menschen offenbar der Weg aus der langen Arbeitslosigkeit. Einem Medienbericht zufolge ist der US-Elektroautobauer sogar der größte Jobvermittler in der Region seit der Deutschen Wiedervereinigung. Auch Quereinsteiger können profitieren.

Tesla bietet mit seiner Gigafactory in Grünheide (Brandenburg) zahlreichen Menschen eine Arbeitsmöglichkeit. Der deutsche Standort des US-Elektroautobauers bietet vielen Arbeitssuchenden in der Region aber auch aus anderen Bundesländern eine neue Perspektive, wie die "Märkische Oderzeitung" berichtet.

Demnach kommen viele Beschäftigte der Gigafactory, die zuvor keine Arbeit hatten, aus Brandenburg und Berlin. Im Oktober konnte die Agentur für Arbeit hier den tausendsten Arbeitslosen in ein Jobverhältnis überführen: Eine 52-jährige Frau, die vorher als Arbeitslose beim Jobcenter gemeldet war, bekam eine Stelle bei Tesla.

Mehr als die Hälfte der Vermittelten sei zuvor langzeitarbeitslos gewesen, hatte offenbar also Probleme, eine Stelle zu finden. Neben Menschen aus der Region habe man auch Arbeitslose aus anderen Bundesländern sowie zahlreiche Initiativbewerber vermitteln können, sagte Jochem Freyer, der Chef der Frankfurter Arbeitsagentur der "Märkischen Oderzeitung". Freyer stellte klar: "Insgesamt ist die Kooperation mit Tesla jetzt schon das größte Vermittlungsprojekt seit der [Deutschen] Wiedervereinigung für uns" – also der vergangenen 32 Jahre.

Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zeigte sich neulich erfreut über die Situation. "Brandenburg entwickelt sich mehr und mehr zu einem gewichtigen Standort der modernen Automobilindustrie in Deutschland, und Tesla hat als mittlerweile größter industrieller Arbeitgeber und Ausbilder Brandenburgs einen entscheidenden Anteil daran", so Steinbach.

Tesla sucht weiter Personal

Indes dauert die Personalsuche für die geplante Batteriefabrik an. Tesla baut derzeit eine dritte Schichteinheit auf. Gesucht werden diverse Kräfte, vor allem aber für Positionen in der Fahrzeugfertigung, Maschinenführung, Fahrzeuglackierung und Lagerlogistik. Ein Blick auf die Karriereseite von Tesla zeigt, dass das Unternehmen in Grünheide aktuell über 400 Stellen ausgeschrieben hat (Stand 4. November). Dabei legt der US-Autobauer von CEO Elon Musk weniger Wert auf bestimmte Berufsabschlüsse als auf passende Berufserfahrungen. Wer in der Tesla Gigafactory arbeiten möchte, der sollte vor allem belastbar sein und eine Bereitschaft zu Schichtdiensten sowie zu neuen Herausforderungen mitbringen.

Paypal, Tesla, SpaceX Elon Musk: Seine Firmen, seine Familie – der reichste Mensch der Welt in Bildern 1 von 17 Zurück Weiter Zurück Weiter Elon Musk wird 1971 in Pretoria als Sohn des Models Maye Musk und des Maschinenbauingenieurs Errol Musk geboren. Die Eltern lassen sich früh scheiden. Elon Musk ist ein introvertiertes Kind und Mobbing ausgesetzt. Im Alter von zehn Jahren bringt er sich das Programmieren selbst bei, bereits zwei Jahre später verkauft er sein erstes von ihm entwickelte Computerspiel für 500 Dollar. Im Alter von 17 Jahren wandert er nach Kanada aus, wo seine Mutter ursprünglich herkommt, um den Militärdienst in Südafrika zu umgehen. Bald darauf geht er in die USA, wo er an der University of Philadelphia Physik und Wirtschaft studiert. Das Foto aus dem Sandkasten hat Elon Musks Mutter Maye auf Twitter geteilt und scherzhaft dazu geschrieben: "Der dreijährige Elon Musk: 'Ich kann einen Lastwagen bauen, der besser ist als dieser hier.'" Mehr

Neben bereits ausgebildeten Kräften werden zudem Ausbildungsberufe, etwa als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Gießereimechaniker, Chemielaborant angeboten. Auch Duale Studiengänge beispielsweise in der Logistik, der Wirtschaftsinformatik und der Automatisierungstechnik sind in den Stellenangeboten zu finden. Die Zahl von derzeit über 7.000 Beschäftigten in der Gigafactory in Grünheide soll künftig auf 12.000 ansteigen.

Quellen: MOZ, Tesla, mit Material der dpa