Elon Musk überrascht von Nachfrage in Australien: Bestellungen des Tesla Model Y schießen in die Höhe

Kurz nach Markteinführung Elon Musk überrascht von Nachfrage in Australien: Bestellungen des Tesla Model Y schießen in die Höhe

Das Tesla Model Y ist nun auch in Australien bestellbar. Und damit sind die Bestellungen des Elektro-SUVs gleich in die Höhe geschossen. Das hat auch Tesla-CEO Elon Musk überrascht.

Als Tesla vergangenen Freitag das Model Y in Australien auf den Markt brachte, gab der US-Autobauer für die Basisversion den voraussichtlichen Lieferzeitraum zwischen August und November und für die Performance-Version zwischen November und Februar an. Drei Tage später verschob sich die angegebene Auslieferung der Model Y-Fahrzeuge allerdings auf den Zeitraum zwischen Februar 2023 und Mai 2023.

Grund dafür ist einem Medienbericht zufolge die enorme Nachfrage in Australien. "Wir haben nicht erwartet, dass die Nachfrage so hoch ist!", twitterte Elon Musk am Montag. Zugleich versicherte er: "Wir arbeiten daran, die Produktion des RHD [Hinterradantrieb] Model Y zu beschleunigen."

Die Tesla-Fahrzeuge für den australischen Markt werden im Tesla-Werk in Shanghai produziert – ebenso wie die Model Y-Fahrzeuge zum Auslieferungsbeginn im August 2021 in Deutschland. Gerüchten zufolge soll die erste Charge der Autos in Australien bei 3000 Fahrzeugen gelegen haben. Die zweite Charge soll demnach aus 5000 Fahrzeugen bestehen, wie das australische Autoportal "CarExpert" schreibt.

Tesla in Australien für dieses Jahr ausverkauft

Das kompakte SUV sei beliebter als die ebenfalls bereits erhältliche Limousine Model S, vermutet das australische Technik-Portal "TechAu". So sei das Model Y im Vergleich ein praktischeres Fahrzeug mit deutlich mehr Stauraum. Und es biete eine souveränere Sitzposition, wodurch es mehr Käufer anspreche.

Paypal, Tesla, SpaceX Elon Musk: Seine Firmen, seine Familie – der reichste Mensch der Welt in Bildern 1 von 17 Zurück Weiter Zurück Weiter Elon Musk wird 1971 in Pretoria als Sohn des Models Maye Musk und des Maschinenbauingenieurs Errol Musk geboren. Die Eltern lassen sich früh scheiden. Elon Musk ist ein introvertiertes Kind und Mobbing ausgesetzt. Im Alter von zehn Jahren bringt er sich das Programmieren selbst bei, bereits zwei Jahre später verkauft er sein erstes von ihm entwickelte Computerspiel für 500 Dollar. Im Alter von 17 Jahren wandert er nach Kanada aus, wo seine Mutter ursprünglich herkommt, um den Militärdienst in Südafrika zu umgehen. Bald darauf geht er in die USA, wo er an der University of Philadelphia Physik und Wirtschaft studiert. Das Foto aus dem Sandkasten hat Elon Musks Mutter Maye auf Twitter geteilt und scherzhaft dazu geschrieben: "Der dreijährige Elon Musk: 'Ich kann einen Lastwagen bauen, der besser ist als dieser hier.'" Mehr

Auch das Model 3 wird voraussichtlich erst zwischen Februar und Mai 2023 ausgeliefert. Die Modelle S und X befinden sich noch nicht auf dem australischen Markt, sodass Tesla in Australien für dieses Jahr praktisch ausverkauft ist. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der voraussichtliche Auslieferungszeitraum des Model Y laut Tesla derzeit zwischen Oktober und Dezember.

Quellen: "TechAu", "Car Expert", Twitter