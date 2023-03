von Nicolas Kaufmann Tesla plant angeblich die Überarbeitung seines Model Y. Einem Medienbericht zufolge soll das Erfolgsmodell äußerlich sowie im Innenraum verändert werden. Der US-Elektroautobauer reagiert damit offenbar auf den schwierigen Konkurrenzkampf in der Branche.

Das Tesla Model Y ist gerade einmal wenige Jahre auf dem Markt, soll laut einem Bericht von Reuters bald aber überarbeitet werden. Die internationale Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf mehrere Personen, die mit dem Vorhaben vertraut sein sollen. Demnach soll das Crossover, das erstmals im Jahr 2020 an Kunden ausgeliefert wurde, von außen wie auch von innen Veränderungen erhalten. Intern sei die Rede von dem Codenamen "Juniper".

Die Produktion der überarbeiteten Version soll im Oktober 2024 starten. Damit würde Tesla in den nächsten Jahren neue Versionen seines Erfolgsmodells auf den Markt bringen – als ein weiteres Fahrzeug im erbitterten Konkurrenzkampf in den USA, vor allem aber im weltweit wichtigsten Automarkt China. Erst vor Kurzem reduzierte Tesla seine Fahrzeugpreise deutlich und stieß damit einen zusätzlichen Konkurrenzkampf an. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trotzdem sieht sich das US-Unternehmen in China einem zunehmenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Analysten zufolge sei dies damit begründet, dass der Elektroautobauer unter anderem hinsichtlich Navigation und Innenausstattung seinen Konkurrenten hinterher sei.

Tesla bereitet auch Überarbeitung des Model 3 vor

Auf eine Bitte von Reuters um Stellungnahme zu den Überarbeitungsplänen antwortete Tesla nicht. CEO Elon Musk will am heutigen Mittwoch allerdings seinen "Masterplan 3" auf Teslas Investorentag in der Gigafactory in Texas enthüllen. Dort wird sein Unternehmen Details zu den Fahrzeugplattformen der nächsten Generation bekannt geben. Laut Musk soll die Hälfte der Kosten eingespart werden.

Dem Medienbericht zufolge will Tesla auch sein Model 3 überarbeiten. Demnach rüste der Elektroautobauer bereits sein Montagewerk in Shanghai um, um ab September eine überarbeitete Version der Mittelklasse-Limousine zu produzieren. Das Projekt soll den Codenamen "Highland" tragen und Veränderungen am Fahrzeugdesign sowie dem Antriebsstrang bringen. Laut den mit dem Projekt vertrauten Personen soll das überarbeitete Model 3 die Produktionskosten senken. Zugleich erhoffe sich Tesla demnach, die Attraktivität des Fahrzeugs zu erhöhen. Eine Überarbeitung des Model Y dürfte schließlich Produktions- und Lieferänderungen für das E-Auto zur Folge haben, welches derzeit in den USA, China und Deutschland hergestellt wird.

