von Christian Hensen Auch wenn besonders Elon Musk davon überzeugt ist, dass seine Autos schon jetzt problemlos alleine durch den Verkehr kämen, ist Tesla gesetzlich verpflichtet, die Aufmerksamkeit des Fahrers zu prüfen. Mit der Überwachung nimmt man es offenbar aber nicht so genau.

US-Milliardär und bekennender Tesla-Kritiker Dan O'Dowd arbeitet mit viel Geld und Aufwand daran, dem Ruf von Tesla-Fahrzeugen und insbesondere deren Software zu schaden. Das tut er nicht ganz uneigennützig, denn O'Dowd entwickelt ebenfalls Software für Fahrzeuge und will mit seinen Angriffen auf Elon Musk und Tesla zeigen, dass sein Produkt besser ist. Bei Tests, an denen sein "Dawn Project" beteiligt ist, sollte man das also im Hinterkopf behalten. Dennoch: Was der Youtube-Kanal "AI Addict" nun zeigt, wirft kein gutes Licht auf Tesla und das 15.000 US-Dollar teure Software-Paket "Full Self-Driving", kurz FSD.

Aufgabe des FSD ist es, unter Beibehaltung der Aufmerksamkeit des Fahrers, nahezu alle Aufgaben zu übernehmen und das Auto quasi von alleine von A nach B zu bringen – inklusive einparken. Laut Video nehmen an der Beta-Phase der Software rund 400.000 Menschen teil. Richtig gelesen: Es handelt sich um offiziell unfertige Test-Software, die von Fahrern in freier Wildbahn getestet wird. Und das läuft wahrlich nicht glatt. Ein Bericht des "New York Times Magazine" hat kürzlich erst gezeigt, zu wie vielen Fehleinschätzungen und Problemen es mit dem System selbst an einfachsten Kreuzungen kommt (hier erfahren Sie mehr). Und die amerikanische Vekehrsbehörde NHTSA ermittelt seit Monaten wegen zahlreicher Unfälle, die offenbar mit dem System in Verbindung stehen – beispielsweise eine Massenkarambolage in einem innerstädtischen Tunnel (hier erfahren Sie mehr).

Tesla gibt sich mit Einhörnern und Bären zufrieden

Offiziell hat jeder Käufer der Software fünf Punkte. Verhält sich die Person am Steuer entgegen der Regeln, wird runtergezählt. Erreicht man null Punkte, folgt die Sperre. Zu den Abzügen kann auch unaufmerksames Verhalten am Steuer führen, denn Tesla ist gesetzlich dazu verpflichtet, das zu kontrollieren. Wie genau es der Hersteller damit nimmt, zeigt aber das Video. Gleich mehrfach gelingt es dem Tester John Bernal, der laut "CNBC" einst bei Tesla gearbeitet hat und aufgrund seiner Videos schon Anfang 2022 gefeuert wurde, das System straflos zu überlisten.

Mal setzt Bernal einen Bären ans Steuer, mal ein Einhorn, mal einen Ballon, der aussieht wie eine Champagnerflasche. Zuletzt sogar einfach gar nichts. Da Tesla aber nicht nur den Sitz überwacht, sondern auch das Gewicht und den Kontakt zum Lenkrad, kamen außerdem zwei Gewichte zum Einsatz. Das Ergebnis: Die Kamera, die für die Überwachung des Innenraums zuständig ist, ist mit allem zufrieden und das Auto fährt mit aktivem Fahrassistenten die geplante Route.

Tesla überfährt Pappkameraden, als wäre nichts

Bernal nimmt den Test zum Anlass, das System in bestimmten Situationen zu prüfen, bei denen jede noch so rudimentäre Software reagieren müsste. Auf einer abgesperrten Straße lässt er den Wagen wieder und wieder bei gleichmäßiger Geschwindigkeit geradeaus fahren. Um Manipulationen auszuschließen, macht er das mit mehreren Fahrzeugen. Der Test: Eine Person zieht mal eine Figur, die einem Kind ähnelt, per Seil über die Straße, mal kommt eine Figur, die aussieht, wie ein Hund, dazu. Die Aufgabe: Bitte nicht überfahren. Das Ergebnis: Wieder und wieder plättet der Tesla die Figuren, obwohl im Fahrzeug sogar Warntöne zu vernehmen sind. Einmal flüchtet das Fahrzeug danach sogar. Punktabzüge gab es dem Video zufolge weder für die falschen Fahrer, noch für die Unfälle. Zuletzt baut Bernal eine Straßensperre nach amerikanischem Vorbild auf und will wissen, ob das Fahrzeug die Schilder sieht, korrekt interpretiert und stehenbleibt. Das Gegenteil ist der Fall, der Tesla zieht durch und reißt das Absperrband mit sich.

Das Video demonstriert erneut, dass die Soft- und Hardware von Tesla den hohen Anforderungen für autonomes Fahren offenbar nicht gerecht werden. Dabei hilft es wenig, dass Musk sich wieder und wieder gegen Bauteile entscheidet, die bei anderen Fabrikaten selbstverständlich sind. Während Mercedes und Co. für den Innenraum auf Infrarot setzen, arbeitet Tesla, wie auch bei der Hinderniserkennung, mit herkömmlichen Kameras. Das sorgt schon beim Einparken für Erkennungsprobleme – und offenbar auch im laufenden Verkehr sowie im Innenraum.