von Nicolas Kaufmann Die Designschmiede Pininfarina hat die Serienproduktion des Battista begonnen. Das vollelektrische Hypercar hat über 1900 PS und ist streng limitiert. Es wird von Hand gefertigt – Kundinnen und Kunden dürfen dabei sein.

Mit dem Battista setzt die italienische Designschmiede Pininfarina auf Perfektionismus. Denn das Luxus-Sport-Auto mit dem Namen Hyper-GT Battista kommt laut Hersteller auf über 1900 PS und einen Drehmoment von 2340 Newtonmeter. Die vier Elektromotoren beschleunigen in "unter zwei Sekunden" von 0 auf 100 km/h, die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 350 km/h. Somit soll das Hypercar der "stärkste italienische Sportwagen in der Geschichte" sein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die T-förmig verbaute Batterie hat eine Kapazität von 120 kWh und soll eine Reichweite von 500 Kilometern ermöglichen. Bei einer Ladeleistung von 250 Kilowatt soll sich der Energiespeicher dank der 800 Volt-Ladetechnik in nur 25 Minuten von 20 auf 80 Prozent füllen. Die Plattform des Battista stammt vom kroatischen Autobauer Rimac, der nach einer fünfjährigen Entwicklungsphase ebenfalls in dieser Woche die Produktion des Nevera, ein E-Hypercar, angekündigt hat. Somit ähneln sich die beiden Fahrzeuge stark in ihren Eigenschaften. Optisch setzt der Battista auf eine geschwungenere Form als sein kroatischer Verwandter.

Pininfarina Battista erfordert bis zu 1340 Stunden Handarbeit

Der Autohersteller spricht von einem "nächsten Kapitel in der Geschichte des neuen italienischen Luxusautobauers Automobili Pininfarina". Per Svantesson, CEO von Automobili Pininfarina, sagt: "Der Hyper-GT Battista ist die Verwirklichung eines Traums, der mit dem Wunsch der Designlegende Battista 'Pinin' Farina begann, ein wunderschönes Auto zu schaffen, das ausschließlich den Namen Pininfarina trägt."

Und so soll auch für die Kundinnen und Kunden des Battista ein Traum wahr werden. Der Battista werde daher mit den "ganz persönlichen Wünschen der Kunden und Kundinnen zusammen mit den Designern von Automobili Pininfarina" gefertigt. Insgesamt gebe es bis zu 13,9 Trillionen Kombinationen für das Exterieur und 128 Millionen mögliche Konfigurationen für Farben und Materialien im Innenraum.

Das Hypercar entsteht durch Handarbeit und durchläuft einen aufwendigen Produktionsprozess. Dessen Montage dauert zehn Wochen, die handbemalte Lackierung der Sonderedition, Battista Anniversario, nimmt 18 Wochen in Anspruch. Der normale Lackierzyklus dauert immerhin drei bis vier Wochen. Jedes Fahrzeug wird schließlich von zehn Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern in mindestens 1250 Stunden montiert. Durch die maßgeschneiderten Designmerkmale und das spezielle Finish des exklusiven Battista Anniversario steigt der Zeitaufwand auf bis zu 1340 Stunden. Dafür hat Pininfarina im Jahr 2018 ein Team mit knapp 120 Experten aus 20 Nationen weltweit aufgebaut.

Die Entwickler bieten ihren Kunden die Möglichkeit, das "Battista-Atelier" im italienischen Cambiano zu besuchen und das Team vor Ort kennen zu lernen. Dabei könne man sehen, wie das eigene E-Auto gebaut werde. Zudem könne man das Fahrzeug zusammen mit dem Designteam personalisieren. Damit soll der Battista am Ende "maßgeschneidert" sein. Das Fahrzeug mit der sportlich und dem Carbonfaser-Monocoque ist schließlich auch streng limitiert – auf maximal 150 Exemplare. Der erste Serien-Battista ist bereits produziert worden und hat seine erste Probefahrt mit Kundinnen und Kunden in Monaco absolviert. Im August soll er in den USA präsentiert werden.

Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer bei Automobili Pininfarina, betont: "Bei allem, was wir tun, steht die Qualität an erster Stelle." Die Mühe hat sich für die Entwickler schon ein Stück weit ausgezahlt; der Battista wurde bereits mit einem Designpreis gekrönt. Und das lässt sich Pininfarina auch gut bezahlen. Das Hypercar kostet nämlich knapp zwei Millionen Euro und ist somit nur was für Menschen mit großem Geldbeutel. Zum Ende des Sommers soll der Battista dann zu seinen neuen Besitzerinnen und Besitzern rollen.

Experte kommt bei Bedarf an jeden Ort der Welt

Bei speziellen technischen Kundenfragen will Pininfarina einen Experten an jeden Ort der Welt schicken, um den Kundinnen und Kunden, wo sie oder er sich auch aufhält, zu unterstützen. Der Autobauer verspricht außerdem das Aftersales-Paket "Eccellenza, Futura und Eterna". Dieses beinhalte ein exklusives fünf- oder zehnjähriges Wartungsprogramm, eine zehnjährige Garantie auf Batterie und Antriebsstrang sowie ein Kit mit einbaufertigen Karosserie-Ersatzteilen, das bei der Konfiguration des Fahrzeugs mitbestellt werden kann. Neben der Standardedition werden mit dem Battista Anniversario fünf Jubiläumseinheiten mit einer "einzigartigen Fahrzeugspezifikation" hergestellt. Diese sind bereits verkauft.

Stilvoller Angriffswirbel 1 von 19 Zurück Weiter Zurück Weiter Pininfarina Battista Pininfarina Battista Mehr

Tatsächlich nimmt die Entwicklung von Hypercars in letzter Zeit an Fahrt auf. Mercedes präsentierte mit dem AMG One Anfang Juni ein 1000 PS starkes Auto mit einem Verbrennungs- und vier Elektromotoren. Die britische Sportwagenschmiede Arash kündigte mit dem Imperium S ebenfalls ein Hypercar an: Vier Elektromotoren sollen eine Motorleistung von 3264 PS bringen. Der Aspark Owl aus japanischer Produktion kommt auf 2012 PS und befindet sich sogar bereits in Produktion – wenn auch in Kleinserie.

Quellen: Pininfarina, Rimac, ntv, Pressinform