Die Polizei München hat mit einem schlagfertigen Konter auf Twitter einen kleinen Coup gelandet.

Das Thema des Threads: die in vielen deutschen Städten nun omnipräsenten E-Roller.

Ein Mann dokumentiert einen besonders dreisten Falschparker in der Münchner Innenstadt. Auf Twitter beschwert er sich über den mitten vor den Stachus Einkaufspassagen abgestellten Roller. Dazu richtet er auch einen Appell an die Polizei: "Es sieht so aus, dass jemand mit seinem Roller zum Einkaufen gegangen ist! Wahnsinn! Soll auf der Treppe der Stachus Passagen ein guter Parkplatz für einen Elektroroller sein? Vielleicht kann @PolizeiMuenchen in diesen Fällen aktiver werden!"

Die Münchner Beamten reagieren gelassen und mit einem Gegenvorschlag: "Es bestünde auch die Möglichkeit, den Roller einfach selbst einen Meter zur Seite zu stellen. Hat in den Zeiten vor Twitter auch gut funktioniert." Für ihren Kommentar werden die Gesetzeshüter von der Twitter-Community gefeiert: "Ich liebe die @PolizeiMuenchen, schön in der heutigen Zeit noch jemanden mit gesundem Menschenverstand zu sehen." Die Nutzer fragen sich auch, warum der Mann den Roller nicht einfach selbst zur Seite schiebt: "In der Zeit, in der man das Foto macht und den Text dazu tippt, hätte man auch das machen können." Viele User nehmen den Veröffentlicher des Fotos auf den Arm. "DNA Analyse, Auswertung der Videoüberwachung und sofortige Alarmfahndung mit dem GSG9!" Seit der Zulassung der E-Roller im Juni 2019 häufen sich auch die Probleme mit ihnen im Stadtverkehr.

Die schnellen Cityflitzer werden die Polizei also auch in Zukunft auf Trap halten.