Die Dienstwagen von Staatsoberhäuptern sind luxuriös, wirken mächtig und verfügen über höchste Sicherheitsstandards. Denn sie sollen ihre Insassen sicher ans Ziel bringen. Mit dem neuen Bundeskanzler kommt nun auch eine neue Limousine. Olaf Scholz setzt dafür auf den Mercedes "S680 Guard". Was außen nach einer bauüblichen S-Klasse aussieht, ist ein regelrechter Koloss auf vier Rändern. Das Fahrzeug ist extra für Staatsoberhäupter und Wirtschaftsführer konzipiert und "erfüllt (die) höchste Schutzstufe für Zivilfahrzeuge", heißt es von Mercedes.

Das Fahrzeuginnere ist von einer Alu-Außenhaut umgeben, die laut Mercedes als Designhülle dient und für eine unauffällige Optik sorgt. Damit ist das Auto gepanzert und soll seine Insassen etwa vor Explosionen schützen. Um dies zu gewährleisten, wurden vorab Untersuchungen des Beschussamtes Ulm mit sogenannten Biofidel-Dummys durchgeführt, welche Knochen- und Weichteile des Menschen besonders stark ähneln. Die Türen der Mercedes S-Klasse sind wegen ihrer Panzerung so schwer, dass ein elektro-mechanisches System bei deren Öffnen hilft.

© Kay Nietfeld/ / Picture Alliance Vor Ort Kanzlerwahl Habecks Schlips war zu kurz. Scholz‘ Antwort einsilbig. Der sagte einfach nur "Ja". Ein besonderer Tag im Parlament

Außerdem verfügt der S680 Guard über eine Feuerlöschanlage, die etwa im Falle eines Brandanschlags selbständig ausgelöst werden und den Brand bekämpfen soll. Weiter sollen die Fahrzeuginsassen vor eindringendem Rauch oder Reizgasen geschützt und mit Frischluft versorgt werden. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem eine Sirene, Blitzleuchten, Funkgeräte sowie ein Gefährdeten-Alarm-System.

Olaf Scholz' Dienstwagen soll in einer Gefahrensituation also als Fluchtfahrzeug dienen. Im Falle eines platten Reifens schafft das Fahrzeug laut Mercedes noch eine Strecke von 30 Kilometern. Er stelle "den Menschen und seine Sicherheit in den Fokus", wird Dirk Fetzer, Leiter Produktmanagement S-Klasse, zitiert.

Scholz-Mercedes verbraucht 20 Liter auf 100 Kilometer

Das Luxus-Panzerfahrzeug lässt sich Mercedes gut bezahlen. Sein Preis liegt bei knapp 550.000 Euro. Aber nicht nur an der Staatskasse geht der 4,2 Tonnen schwere Wagen nicht unbemerkt vorbei. Auch die Umwelt bekommt den Dienstagwagen von Olaf Scholz mit Allradantrieb, 6L V12 Motor und 612 PS zu spüren. Sein Verbrauch liegt nach WLTP nämlich bei fast 20 Liter pro 100 Kilometer.

Quellen: Mercedes-Benz, Süddeutsche Zeitung, Südkurier, BBC, Süddeutsche Zeitung