Einfahrt verboten

In Deutschland haben wir uns seit Jahren an die lange umstrittenen Umweltzonen gewöhnt. In die meisten Großstädte darf man nur dann noch in den Citybereich fahren, wenn an der eigenen Windschutzscheibe eine grüne Plakette klebt. Auch Frankreich führt die Umweltplakette in immer mehr Regionen ein.