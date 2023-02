von Christian Hensen Offiziell betrug der Preis eines Lamborghini Aventador Ultimae rund 400.000 Euro – Limitierung sei Dank hat sich der Wert allerdings verdoppelt. Ein Einparker des Crown-Hotels in Perth beschädigte gleich zwei.

Ein Anblick, der wehtut: Einem Einparker des Crown-Hotels im australischen Perth sind buchstäblich die Pferde durchgegangen, als er einen seltenen und sehr teuren Lamborghini parken wollte. Ein Video zeigt, wie der junge Mann in einem türkisblauen Lamborghini mit laufendem Motor sitzt und um Hilfe bittet. Dabei ist es offenbar bereits zu spät – denn die Front des Supersportwagens hat sich da bereits tief in das Heck eines weiteren Lamborghini gebohrt. Laut "9News" handelt es sich bei den Fahrzeugen um das Eigentum des Milliardärs Laurence Escalante, der mit Online-Glücksspiel und seiner Firma Virtual Gaming Worlds zu großem Reichtum gekommen ist.

Preise zwischen 700.000 und einer Million Euro – pro Fahrzeug

Der Grund für den Unfall, bei dem keine Personen zu Schaden gekommen sind, ist nicht gleich klar. Der Mitarbeiter, dem das Unglück passiert ist, gibt am Ende des Videos an, dass die Autos sehr nah beieinander standen und er die Bremse gedrückt habe. Danach habe er "das Ding" gedrückt und der Wagen habe einen Satz gemacht – mitten in das andere Fahrzeug. Erst als ein anderer Mitarbeiter des Hotels dazukommt, erinnert sich der junge Mann daran, dass man das Personal eigentlich nicht filmen darf – und bittet um Abbruch des Videos.

Bei den Fahrzeugen soll es sich um jeweils um Lamborghini Aventador Ultimae handeln. Das sind streng limitierte Sondermodelle, mit denen der italienische Hersteller sich erst kürzlich von der Ära des V12-Saugers verabschiedete. Der Listenpreis lag bei 400.000 Euro für das Coupé und 440.000 Euro für den Roadster. Binnen drei Monaten waren sämtliche Ultimaes verkauft – und die Preise stiegen rasant. Sucht man jetzt nach einem solchen Fahrzeug, liegen die Preise auf Handelsplattformen zwischen 700.000 und einer Million Euro. Nur 250 Roadster und 350 Coupés wurden gebaut.

Lambos werden repariert – Karriere wohl in Trümmern

Ein Statement des Milliardärs gibt es bisher nicht, sein Instagram-Account ist derzeit privat. Ein Sprecher von Escalante sagte gegenüber "The West Australian", dass das "Crown positiv mit uns zusammenarbeitet, um die Autos zu reparieren und die Sache hinter uns zu bringen".

Wie sich der Unfall auf den Job des Einparkers auswirkt, ist nicht bekannt. In den sozialen Medien geht man davon aus, dass er seine Karriere auf diesem Posten wohl an den Nägel hängen kann. Ein Einparker ist bei gehobenen Hotels dafür verantwortlich, die Fahrzeuge der Gäste am Eingang zu übernehmen und sicher abzustellen. Personen, die von sich behaupten, in der Branche gearbeitet zu haben, schreiben, dass es für exotische und sehr teure Fahrzeuge oft nur ausgesuchte und geschulte Mitarbeiter gebe, denen erlaubt wird, sich ans Steuer solcher Boliden zu setzen.