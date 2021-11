Mit einer ungewöhnlichen Aktion sorgt Tesla-Gründer Elon Musk mal wieder für Aufsehen. Er lässt Twitter-User darüber abstimmen, ob er zehn Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen soll.

Tesla-Gründer Elon Musk hat seine Anhänger auf Twitter über den Verkauf von zehn Prozent seiner Aktien an dem US-Elektroautobauer abstimmen lassen. "In letzter Zeit wird viel über nicht realisierte Gewinne als Mittel zur Steuervermeidung gesprochen", schrieb der Multimilliardär am Samstag in dem Onlinedienst. "Daher schlage ich vor, zehn Prozent meiner Tesla-Aktien zu verkaufen." Musk versprach, sich an das Abstimmungsergebnis zu halten.

Elon Musks Umfrage endet am Sonntagabend

Er beziehe weder ein Bargehalt noch Boni, erklärte Musk. Deshalb sei der Verkauf von Aktien die einzige Möglichkeit für ihn, steuerpflichtig zu werden. Seine 62 Millionen Follower konnten bei der Twitter-Umfrage mit Ja oder Nein abstimmen. Bis um 10.30 Uhr am Sonntagmorgen hatten knapp 57 Prozent mit Ja votiert. Die Umfrage endet heute Abend um 20 Uhr, mehr als 2,7 Millionen User haben bereits abgestimmt.

Der Unternehmer schien damit auf einen Vorschlag der US-Demokraten für eine Steuerreform abzuzielen. Sie wollen Superreiche in den USA stärker besteuern und haben dabei deren Wertpapiere in den Blick genommen. Bislang werden in den USA Steuern nur beim Verkauf von Aktien fällig.

Laut Bloomberg besaß Musk Ende Juni etwa 17 Prozent der Tesla-Aktien im Wert von mehr als 208 Milliarden Dollar (180 Milliarden Euro). Mit einem geschätzten Vermögen von 338 Milliarden Dollar gilt der Tesla-Gründer laut Bloomberg als der reichste Mann der Welt. Der Wert der Tesla-Aktie ist in den vergangenen Woche explodiert. Lag der Wert Anfang Oktober noch bei rund 670 Euro, stieg er bis zum vergangenen Freitag auf rund 1069 Euro pro Aktie an.