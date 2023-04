Elon Musk plant für diesen Monat eine Reise nach China. Angeblich will der Tesla-Chef dabei den chinesischen Premierminister Li Qiang treffen. Worum genau es bei dem Besuch gehen könnte, ist nicht bekannt.

China ist nach den USA der zweitgrößte Markt von Tesla, und das Werk in Shanghai ist das größte Produktionszentrum des Elektroautoherstellers. Zuletzt besuchte Elon Musk das Land 2020 vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Diesen Monat will der Tesla-Chef erneut dorthin reisen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Zwei Personen, die mit den Plänen des 51-Jährigen vertraut sind, gaben zudem an, dass Musk ein Treffen mit Chinas Premierminister Li Qiang plant. Bevor der Politiker im März Ministerpräsident wurde, war er Parteisekretär in Shanghai, wo er den Bau und die Eröffnung der Tesla-Fabrik beaufsichtigte.

Elon Musk will Premierminister treffen – worum es geht, ist unklar

Li und Musk haben sich bereits bei der Eröffnung des Werks in Shanghai 2019 getroffen. Im Jahr 2020 nahmen sie an einem Online-Meeting teil, bei dem Musk laut lokalen Medienberichten dem damaligen Parteisekretär in Shanghai für die Unterstützung des Werksbetriebs während des Ausbruchs der Pandemie dankte. China versucht momentan, die nur langsam voranschreitende Erholung der chinesischen Wirtschaft durch ausländische Investitionen voranzutreiben. Li steht bei den Bemühungen an vorderster Front.

Aktuell steht der Autobauer in China vor einigen Problemen. Unter anderem verzögern sich die Pläne, die Produktionskapazität im Werk in Shanghai auszubauen. Zudem wurden Tesla-Autos aufgrund von Bedenken wegen der an den Fahrzeugen installierten Kameras auch von chinesischen Militärkomplexen und politischen Versammlungsorten ausgeschlossen.

Worum genau es bei dem Treffen von Elon Musk mit dem Premierminister gehen soll, ist nicht klar. Weder Tesla noch das Informationsbüro des chinesischen Staatsrates haben auf entsprechende Anfragen der Nachrichtenagentur reagiert.

Quellen: Reuters