Am 19. Januar 1978 war Wehmut in Emden angesagt: Im Volkswagenwerk lief ein Käfer vom Band, ein ganz besonderer. Er war der letzte Modell, das in Deutschland produziert wurde. Eine Ära ging zu Ende.

Zwar wurde das Auto noch bis 2003 in Mexiko hergestellt, doch als das Symbol für "Made in Germany" tauge es nach dem Ende der Produktion hierzulande nicht mehr. Doch der VW Käfer bleibt bis heute ein Sympathieträger.

Dabei begann die Karriere des Käfers in der dunkelsten Phase der deutschen Geschichte als ausdrücklicher Wunsch Adolf Hitlers: Das deutsche Volk sollte ein erschwingliches, robustes Auto fahren können. So forderte es der Diktator unter anderem auf der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung in Berlin Anfang der 1930er Jahre.

Im Auftrag des Reichsverbandes der Deutschen Automobilindustrie machte sich Konstrukteur Ferdinand Porsche ans Werk und konnte schon 1935 einen ersten Prototyp eines solchen "Volkswagens" präsentieren: ein Kleinwagen mit abgerundeter Motorhaube und buckligem Heck. Es war die Geburtsstunde eines Autos, das in den folgenden Jahrzehnten weltweit Karriere machen wird: der VW Käfer.

VW Käfer wurde mehr als 20 Millionen mal gebaut

Zunächst noch unter dem Namen KdF-Wagen ("Kraft durch Freude") geführt, erhielt das Fahrzeug nach dem Krieg den offiziellen Namen "Volkswagen", Modell "Typ 1". Das eigens erbaute Volkswagenwerk im heutigen Wolfsburg war bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges vorwiegend mit dem Bau von Militärfahrzeugen beschäftigt, erst nach 1945 stieg es in die Massenproduktion des Käfers ein. Spätestens in der Wirtschaftswunderzeit hatte das Autos seinen Durchbruch.

In den kommenden Jahrzehnten liefen an mehreren Standorten auf der ganzen Welt weit mehr als 20 Millionen Käfer vom Band, bis die Produktion 2003 endgültig eingestellt wurde. Er war das meistverkaufte Auto aller Zeiten, bis der Käfer-Nachfolger VW Golf sich 2002 diesen Titel sicherte.

Doch der Käfer bleibt unvergessen: als erstes Familienauto, als Symbol von Höhen und Tiefen Deutschlands, als Sympathieträger, als Filmstar, als Werbe-Ikone, als unverwüstlicher Begleiter ganzer Generationen von Autofahrern.

Und der "Typ 1" lebt weiter, er läuft und läuft und läuft, wie es in einer legendären VW-Reklame heißt: Laut Kraftfahrzeugbundesamt sind auf deutschen Straßen immer noch weit mehr als 30.000 Käfer unterwegs.

Klicken Sie sich oben durch die Bilderstrecke und sehen Sie Aufnahmen aus mehr als acht Jahrzehnten VW Käfer.

Anmerkung der Redaktion: Diese Fotostrecke erschien erstmals 2020 und wurde anlässlich des Produktionsende des Käfers in Deutschland vor 45 Jahren aktualisiert.