Großeinsatz der Polizei am Donnerstagabend auf der A20. Über 100 hochmotorisierte Autos wurden an einer Raststätte östlich von Wismar aus dem Verkehr gezogen, die Fahrer mussten ihre Schlüssel abgeben. Die Fahrzeuge, darunter Autos der Marke Lamborghini, Porsche, Audi und BMW wurden vorübergehend geparkt. Zuvor hatten andere Autofahrer die Polizei alarmiert. Die Fahrzeuge seien mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern unterwegs gewesen und die Fahrer seien durch eine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen, hieß es. Es bestehe der Verdacht, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt habe. Die von der Polizei aufgehaltenen Autofahrer sollen Teilnehmer einer sogenannten Eurorally von Oslo nach Prag sein. Sie selbst bestreiten aber, dass das ein Rennen ist. "Es ist eine Fahrt von Norwegen aus. Wir fahren nach Deutschland und nach Polen und dann nach Tschechien. Das ist die Strecke. Es sind 150 Autos. Das ist eine Rally und kein Rennen. Wir fahren normal." Die Polizei hatte daran allerdings erhebliche Zweifel, sagt Stefan Baudler vom Polizeipräsidium Rostock: "Wir haben gestern so um die Mittagszeit, frühe Nachmittagsstunden, mehrere Notrufe bei uns in der Polizeileitstelle im Polizeipräsidium Rostock eingehend gehabt, von Bürgern, die sich besorgt gezeigt haben, über ein illegales Autorennen, aggressive Fahrweise, sehr hohe Geschwindigkeiten, sehr aggressives Fahren, was dort festgestellt und mitgeteilt worden ist, auf dem Standstreifen soll überholt worden sein. Und von daher gehen wir diesen Hinweisen natürlich nach. Das sind Zeugen für uns. Und zudem haben wir auch noch Foto- und Videomaterial gesichert, das wir jetzt noch sichten werden. Und die Ermittlungen dauern da noch an." Die meisten Teilnehmer der sogenannten "Eurorally" sollen aus Skandinavien kommen, viele Autos hatten norwegische Kennzeichen. Ab Freitagmittag wollte die Polizei die Autos wieder freigeben. Und zwar nacheinander und in größeren Abständen. Eine Fortsetzung der Rally auf der Autobahn solle verhindert werden, hieß es.