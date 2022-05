Der sportliche Aufsteiger

Size matters! Während in Europa sich die neuen Pick Ups Ford Ranger und VW Amarok mit vermeintlich gigantischen 5,30 Metern Länge ankündigen, ist das in den USA gerade einmal Mittelklasse. Und genau die hat mit dem Chevrolet Colorado einen Bestseller. Wer will, bekommt den US-Boy sogar als dynamische Sportversion Z71.

In den USA ist bekanntlich alles etwas größer und mehr denn je gilt das auch für die Pick Ups, die Brot-und-Butter-Fahrzeuge der Amerikaner. Massenware in der Truckliga sind die gigantischen Ford F-150, Chevrolet Silverado, Ram und Toyota Tundra. Doch heiß her geht es längst auch in der Klasse darunter und hier spielt der Chevrolet Colorado seit Jahren eine der Hauptrollen. Im vergangenen Jahr langte es unter den Midsize-Trucks, wie die Klasse offiziell heißt, zu Platz zwei in der offiziellen Zulassungsstatistik hinter dem Toyota Tacoma. Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen ist der 5,40 Meter lange Chevrolet Colorado betont in Richtung Freizeitgestaltung und Lifestyle positioniert. Das trifft besonders für den Colorado Z71. Z71 steht dabei für die Sportversion mit seinem 3,6 Liter großem V6-Triebwerk, das 230 kW / 308 PS und ein maximales Drehmoment von 373 Nm bei 4.000 U/min leistet. Der Sechszylinder klingt nicht zuletzt durch seine üppig dimensionierte Auspuffanlage allemal so kraftvoll, wie er sich auch fährt. Im Gegensatz zum gerade einmal 181 PS starken Commonrail-Diesel geht aus dem Drehzahlkeller allerdings recht wenig. Anders sieht es im mittleren Drehzahlbereich aus, wo der Allradler bullig anschiebt und den sportlichen Anspruch einer Z71-Version unterstreicht. Durch die rustikalen Reifen liegt die Höchstgeschwindigkeit zumindest auf dem Heimatmarkt USA bei überschaubaren 160 km/h.

Das Z71-Topmodell der Colorado-Reihe verfügt serienmäßig über eine Achtgangautomatik nebst zuschaltbarem Allradantrieb, die dafür sorgen, dass der sportliche Lademeister bis zu 3,2 Tonnen schwere Anhänger ziehen kann. Damit wäre er einer der gefährlichsten Wettbewerber von Ford Ranger und VW Amarok, die in den USA aktuell jedoch nicht angeboten werden. In den USA heißen die direkten Konkurrenten neben dem Bestseller Toyota Tacoma, Ford Maverick und GMC Canyon sowie in der zweiten Reihe auch Jeep Gladiator oder Honda Ridgeline. Geht es preislich für den Basis-Colorado mit seinem 2,5 Liter großen 200-PS-Vierzylinder bei knapp 28.000 US-Dollar los, so kostet das Topmodell mit dem 3,6-Liter-V6 mindestens 39.000 US- Dollar – inklusiv einer weitgehend kompletten Serienausstattung. Der Chevrolet Colorado Z71 macht nicht nur optisch auf dicke Backen, denn Allradantrieb, Stollenreifen, Untersetzung, Offroad-Zierrat und Sperrdifferenzial an der Hinterachse sorgen neben der üppigen Bodenfreiheit dafür, dass dem Nordamerikaner auch im härten Gelände nicht die Puste ausgeht. Wem das nicht reicht, kann sich den Colorado auch auf harte Offroadversion des ZR2 gönnen, der abseits befestigter Pisten noch weiter kommt.

Innen bietet der Colorado zwar nicht so viel Platz wie der große Full-Size-Bruder Chevrolet Silverado, doch vier bis fünf Insassen passen in den Doppelkabine problemlos herein. Wer die mit einer großen Kunststoffwanne geschützte Ladefläche für große Lasten nutzen will, kann die Rücksitze mit zwei Handgriffen umlegen und beschert dem Chevy somit einen stattlichen Laderaum in der Kabine. Im Innenraum geht es mit teilelektrischen Kunstledersitzen, zahlreichen Ablagen und einem zentralen Acht-Zoll- Multifunktionsbildschirm betont praktisch zu. Für die meisten Kunden ist einer wie der Chevrolet Colorado neben allen Freizeittendenzen am Wochenende über die Woche selbst ein robustes Arbeitstier, bei dem die Praktikabilität über allem steht. So gibt es analoge Instrumente und rustikale Bedienelemente, über die sich die verschiedenen Funktionen von den Insassen bedienen lassen.

Das Fahrwerk des zwei Tonnen schwere Pick Ups ist so rustikal, wie man es kennt. Doch ebenso wie die Wettbewerber hat auch Colorado trotz Rahmenkonstruktion und starrer Hinterachse an Komfort gewonnen, wenngleich die Zuladung von 668 Kilogramm und die üppige Zuglast andere Prioritäten als das sanfte Anfedern setzen. Einer der wichtigsten Kaufgründe bleiben neben den praktischen Nehmerqualitäten des Chevrolet Colorado Z71 jedoch das sportliche Aussehen und der kraftvolle Sechszylinder.