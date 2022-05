Unterhaltsame Klassenfahrt

Wem ein Renault Kangoo zu französisch ist und ein Nissan Townstar zu unbekannt, der kann sich ab sofort auch in einen Mercedes setzen. Die neue T-Klasse ist zugegeben an sich ein Kangoo – trägt aber ebenso Sternen-Gene in sich.

Ob die neue T-Klasse in die immer lautstärker ausgerufene Luxusstrategie von Mercedes passt, lassen wir einmal dahingestellt. In jedem Fall ist die Mercedes T-Klasse ein Fahrzeug, mit dem die Schwaben solche Kunden locken, die sonst nicht mal ansatzweise von einem Sternenkrieger träumen würden. Nach wie vor heißen die Kombiversionen im Hause Mercedes T-Klassen, doch diese T-Klasse ist etwas völlig anderes. Es geht um einen vielen belächelten und von mindestens ebenso vielen ob seiner praktischen Qualitäten geliebten Hochdachkombi im Skischuhlook, der bisher nur als Mercedes-Nutzfahrzeug mit Namen Citan erhältlich war. Auch beim T-Modell sind die beiden Schiebetüren obligatorisch, leider ob des sensiblen Preissegments nicht elektrisch zu bedienen und eine echte Wohltat, wenn man große Gegenstände wie Kindersitze in den Fond wuchten muss.

Zunächst ist die Mercedes T-Klasse nur mir kurzem Radstand zu bekommen, die das Gesamtmodell 4,50 Meter lang werden lässt. Im kommenden Jahr folgt die XL-Variante mit 40 Zentimeter mehr Platz und Sitzgelegenheiten für sieben Personen. Gerade Mütter lieben die geringe Ladekante, die nur 56 Zentimeter hoch ist, doch auch sie werden sich darüber ärgern, dass die mächtige Heckklappe nicht einmal gegen Aufgeld elektrisch zu bedienen ist. Serienmäßig sind hingegen eine variable Sitzkonfiguration und ein Laderaum, der sich mit wenigen Handgriffen von rund 750 auf bis zu 3.500 Liter erweitert lässt. Zusätzlich befinden sich verschiedene Staufächer mit insgesamt knapp 50 Liter Volumen im Bereich der Vorder- und Rücksitze. Die maximale Ladelänge liegt bei 1,80 Metern – das ist ebenso stattlich praktisch und gibt einem bei Besuch von Baumarkt oder groß dimensionierter Freizeitgestaltung neue Möglichkeiten.

Bei den Antrieben hat der Kunde untypisch für einen Mercedes nicht viel Auswahl. Viele dürften ohnehin warten, bis Ende des Jahres die Elektroversion des Mercedes EQT nachgelegt wird, die dann ebenso wie die Konkurrenten aus dem Stellantis Konzern (Peugeot, Citroen, Opel) rein elektrisch angetrieben wird. Bis dahin führt am Mercedes T 180 an sich kaum ein Weg vorbei, denn ein Diesel braucht von den Privatkunden schon angesichts der überschaubaren Kilometerleistungen wohl niemand und der 102 PS starke T 160 bietet etwas wenig des ohnehin nur überschaubaren Tatendrangs. Daher gleich in den Mercedes T 180 steigen, der immerhin von einem 1,4 Liter großen Vierzylinder mit 96 kW / 131 PS angetrieben wird. Das maximale Drehmoment von 240 Nm ab 1.600 U/min ist in der heutigen Zeit nicht viel, aber allemal genug, um mit dem Fronttriebler flott unterwegs zu sein. Innenstadt, Landstraße oder Autobahn – mehr muss in dieser Liga nicht sein. Im mittleren Drehzahlbereich macht sich der T 180 dabei besonders gut und gerade das Zusammenspiel mit dem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe ist vorbildlich. An das leicht brummige Motorengeräusch unter Last gewöhnt man sich dagegen schnell. Schließlich ist der Mercedes T 180 trotz seiner 131 PS und 184 km/h Höchstgeschwindigkeit nichts für endlos lange Autobahnpassagen, sondern ein familiärer Lademeister, der in und rund um die City glänzt. Der Normverbrauch des Deutsch-Franzosen liegt bei 6,8 Litern Super auf 100 Kilometern.

Aktuell ist die Mercedes T-Klasse die günstigste Möglichkeit, seine Familie nebst Gepäck mit einem Stern zu befördern. Dafür gibt es genügend Platz im Innern, übersichtliche Instrumente und eine Rückbank, die bequemer sein könnte. Der Basispreis für den 102 PS starken Mercedes T 160 liegt bei knapp unter 30.000 Euro und der bessere T 180 kostet als 131 PS starke Editionsvariante mit dem mehr als empfehlenswerten Doppelkupplungsgetriebe 32.487 Euro. Dafür ist seine Serienausstattung allerdings mehr als dürftig. So gibt es analoge Instrumente, einen nur sieben Zoll großen Bildschirm ohne Navigationsmodul, ein Basispaket an Sicherheitsdetails und LED-Scheinwerfer vorn. Besser sieht es in den Ausstattungsvarianten Style (ab 1.879 Euro) oder Progressive (ab 3.633 Euro) aus, die unter anderem Selbstverständlichkeiten wie dunkel abgetönte Scheiben im Fond, Alufelgen, LED-Rückleuchten oder ein Navigationssystem in den Cityvan bringen. USB-Schnittstellen im Fond, Sitzheizung vorne, anklappbare Spiegel oder schlüsselloser Zugang müssen jedoch etwas geordert werden, sodass die 40.000-Euro-Marke schneller als erwartet erreicht wird.