In der Erfolgsspur

Audi überarbeitet seinen erfolgreichen Oberklasse-SUV Q8 und keiner sieht es so recht. Nacharbeiten gibt es bei Scheinwerfern, Schürzen und der Serienausstattung, während die Antriebe weitgehend gleich blieben.

Beim aufgefrischten Audi Q8 des Jahres 2024 macht in erster Linie die Technik die Musik. Die neuen LED- Scheinwerfer rastern den Gegenverkehr noch etwas präziser aus als bisher und endlich gibt es auf Wunsch das von einigen vermisste Laserlicht für die ganz düstere Nacht. Dass der Kunde ab sofort die Möglichkeit hat, das Lichtdesign an Front und Heck per Touchscreen-Einstellung leicht zu beeinflussen, dürfte kaum interessieren. Da fällt schon mehr ins Gewicht, dass die Schürzen rundum etwas markanter geworden sind – wertig war der Vorzeige-SUV von Audi ja ohnehin. Angenehm, dass der Q8 so für den Kunden nicht nur schicker, sondern auch besser ausgestattet in die eigene Einfahrt rollt. Ab Werk glänzen nicht nur neue Applikationen innen und ein überarbeitetes Instrumentendisplay, sondern obligatorisch schicke 21-Zöller, Rückfahrkamera, Einparkassistent und ein schlüsselloser Zugang.

Durchaus überraschend: die Motorenpalette des Audi Q8 bleibt durch die Modellpflege unverändert: 45 TDI mit 232 PS, 50 TDI mit 286 PS, 55 TFSi mit 340 PS (alle Dreiliter-V6-Aggregate, die ersten beiden Diesel) und der SQ8 mit 507 PS (Vierliter-V8), die immer in Kombination mit dem Achtgang-Automatikgetriebe arbeiten. Mit Ausnahme des Spitzenmodells SQ8 sind alle Triebwerke Mild-Hybriden und nutzen einen kleinen Elektromotor mit 12 kW / 16 PS nebst 48-Volt-Netz, um den Verbrenner geräuschlos und effizient zu starten und bei Bedarf für zusätzlichen Schub zu sorgen. Das bringt nicht nur mehr Tatendrang aus niedrigen Tempi, sondern auch einen um rund einen halben Liter niedrigeren Realverbrauch pro 100 Kilometer. Effizient: zwischen 55 und 160 km/h kann der Q8 bis zu 40 Sekunden lang mit ausgeschaltetem Motor rollen, wenn der Fahrer den Fuß vom Gas nimmt und ab 22 km/h schaltet sich das Triebwerk ohnehin ab. Erst mit Verzögerung bekommen im nächsten Jahr die beliebten Plug-in-Hybride die Modellpflege zu spüren. Anzunehmen, dass diese im harten Wettbewerbsumfeld insbesondere nennenswert an elektrischer Reichweite zulegen. 100 Kilometer dürften hier die rechte Zielgröße sein.

Geblieben ist das überzeugende Fahrwerkspaket des Audi Q8 mit serienmäßiger Luftfederung, die optional um eine Hinterachslenkung erweitert werden kann, die beim SQ8 serienmäßig ist. Über sie kann die Bodenfreiheit je nach Fahrprogramm und Wunsch des Piloten von 22 Zentimeter um bis zu neun Zentimeter in der Höhe variiert werden. Die SQ8-Sportversion bietet weitere Dynamik durch ein elektronisches Sperrdifferenzial an der Hinterachse, aktive Stabilisatoren und stattliche 22-Zoll-Räder. Das variable Fahrwerk macht dabei auf jedem Untergrund einen exzellenten Job, denn es überzeugt bei schneller Fahrt auf Landstraße oder Autobahn genauso wie auf lockerem Untergrund mit Schotter und Geröll. Die Luftfeder dämpft nahezu alles weg, was sich den vier Rädern in den Weg legt und garantiert entspanntes Reisen für die Insassen. Ein kleines Problem hat der Audi Q8 50 TDI jedoch auch nach seiner Überarbeitung: die einzelnen Fahrmodi unterscheiden sich kaum spürbar voneinander – gefallen dabei jedoch ebenso wie das Gesamtkonzept mit dem variablen Allradantrieb, kräftigen Bremsen und einer Lenkung, die eine gute Rückmeldung von der Fahrbahn liefert. Einzig im Sportmodus wirkt diese gerade bei flotter Fahrt zu leichtgängig.

Allen Versionen gemein ist das großzügige Platzangebot, wobei dem 4,99 Meter langen Audi Q8 auch weiterhin die luxuriöse Möglichkeit eines 2+2-Sitzers mit zwei Einzelsitzen im Fond vorenthalten bleibt. Dem gesteigertem Komfortanspruch wird allein durch die exzellente Verarbeitung und umfangreiche Möglichkeiten der Klimatisierung und Verstellung Genüge getan. Ebenfalls klasse: die Geräuschdämmung ist nicht allein durch die Doppelverglasung eindrucksvoll und so lässt es sich auch bei hohen Geschwindigkeiten leise unterhalten.

Der drei Liter große Diesel (ab 89.700 Euro) mit seinen 210 kW / 286 PS und 600 Nm ist nicht mehr so beeindruckend wie bei seiner Vorstellung, aber noch immer eine exzellente Wahl, weil der Sechszylinder viel Tatendrang mit einem guten Realverbrauch kombiniert, während die Achtstufenautomatik dezent im Hintergrund die Schaltarbeit verrichtet. Auf besonderen Wunsch geht es für den 2,2 Tonnen schweren Allradkoloss aus dem Stand in sechs Sekunden auf Tempo 100. Wohl wichtiger für Kilometerfresser: die Höchstgeschwindigkeit von 241 km/h und eine Normverbrauch von 8,2 Litern Diesel. Mit dem 85-Liter-Tank sind so bis zu 1.000 Kilometer bis zum nächsten Tankstellenbesuch drin.