Der Z4 rollt in seine wohl letzte Runde. Viele der internationalen Wettbewerber haben sich bereits verabschiedet, doch BMW lässt seinen Spaßroadster noch eine ausgiebige letzte Sonnenrunde drehen – leicht aufgefrischt und damit besser denn je.

Sterben die ebenso coolen wie spaßigen Roadster in den kommenden Jahren aus? Es wäre schade um einen wie den BMW, der gerade in seiner Topmotorisierung eine Idealbesetzung ist. Die jüngste Modellpflege vor diesem Winter hat nichts Grundlegendes verändert und auch die Motoren blieben unangetastet. Für den neuen Look zur Oben-ohne-Saison 2023 sorgt ein leicht modifizierter Kühlergrill und das Sportpaket ist jetzt auch bei kleineren Vierzylindern Serie. Steht dem BMW Z4 prächtig und so ist der offene Beau im lila Outfit namens Thundernight-Metallic selbst in Miami Beach noch ein heißer Doppelsitzer, nach dem sich die Sonnenanbeter auf der Straße umdrehen, bevor es zu einem spätmorgendlichen Iced Latte auf den imageträchtigen Ocean Drive geht.

Wenn schon Z4, dann auch gleich den M40i mit seinem prächtigen Reihensechszylinder, der unveränderte 250 kW / 340 PS leistet. Mehr braucht keiner, wenngleich der mobilen Sonnenterasse nicht nur im Sonnenstaat Florida eine M-Version mit deutlich mehr als 400 trampelnden Pferden nicht nur in Sachen Erstpositionierung gutgetan hätte. Wer einmal mit dem perfekt ausbalancierten Z4 unterwegs war merkt, dass auch das halbe M am Heck die Dynamik des Doppelsitzers unterstreicht und in Sachen Fahrspaß kaum Wünsche offenbleiben. Puristen würden sich – je nach angewähltem Fahrprogramm – wohl etwas mehr Fanfare aus dem Doppelauspuff wünschen, wenn sich vorne 19-Zöller im Format 255/35 und am Antriebsheck 275/35er mit dem warmen Asphalt verzahnen. Doch das leicht hintergründige sonore Grollen hat bei ausgedrehten Gängen der Achtgangautomatik etwas charakteristisches, was Suchtpotenzial hat. Das wissen insbesondere Kunden auf dem Heimatmarkt in Deutschland zu schätzen, denn nirgends sonst erfreut sich der 2020 vorgestellte aktuelle Z4 einer größeren Nachfrage – mit einem Verkaufsanteil von einem Viertel. Auf Platz zwei jedoch die USA mit 17 Prozent und gerade nach Florida passt der 4,32 Meter lange BMW Z4 bestens. Badekleidung sowie kleinere Gepäckstücke kommen hinter die beiden Sitze und der Rest in den immerhin 281 Liter großen Laderaum. Das reicht für mehr als ein Wochenende in Key West.

Im normalen Alltagbetrieb und gerade auf den Straßen zwischen Miami Beach, Downtown und dem Rentnerparadies Key Biscayne zeigt der Bayer aus österreichischer Fertigung, dass er auch lässig kann – und wie! Wer in einer Highway-Auffahrt dann doch einmal seine helle Fahrfreude haben will, schaltet kurz in den Sportmodus, wechselt manuell die Fahrstufen und genießt das neutrale Fahrverhalten des 1,6 Tonnen schweren Roadsters. Anbremsen, Einlenken und wieder satt herausbeschleunigen – da glänzen Z4 und das Antriebspaket aus drei Liter großen Reihensechszylinder und Achtstufenautomatik um die Wette. Bei schlechtem Wetter auch prächtig mit elektrisch geschlossener Mütze; doch bei 27 Grad im Schatten kein Gedanke daran, die stramme Kopfbedeckung nicht dort zu lassen, wo sie hingehört – hinter die beiden exzellent ausgeformten Sportstühle. Die bieten Seitenhalt und lassen sich nach Gusto elektrisch justieren. Kein Gedanke mehr an die Vorgängergenerationen, wo der Seitenhalt mitunter ebenso dünn wie die Polsterung war oder sich allein die Sitzfläche elektrisch justieren ließ.

Wind in den Haaren, Sonne im Gesicht und der 340 PS starke Reihensechser presst einen mit seinen 500 Nm maximalen Drehmoment ambitioniert gegen die Rückenlehne als es heraus auf der Stadt geht. Wer will, kann den mindestens 69.300 Euro teuren BMW Z4 M40i aus dem Stand in 4,5 Sekunden über die 100er-Marke pressen und beschleunigt durch bis zur 250-km/h- Marke. Macht hier rundum Miami keiner und wohl auch keiner in den gesamten USA. Klar ist der Z4 gerade mit dem Sechszylinder ein Sportler; aber rangenommen wird er wohl nur einmal auf kurvigen Pisten in den Bergen und hier ist kaum etwas höher als Dünen oder warme Mangroven. Und wer wie hier in Florida cruist, ist mit einem Realverbrauch unterwegs, der auf dem Niveau der Werksangabe liegt – unter neun Litern Super auf 100 Kilometer.