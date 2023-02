Grundlagenlehre

Da die wirtschaftliche Situation viele Verbraucher zu rationaleren Entscheidungen zwingt, gewinnt Dacia in ganz Europa an Marktanteilen und Beliebtheit. Das Familienauto Jogger erhält jetzt den so wichtigen Hybridantrieb, der bei seiner Einführung vor einem Jahr noch fehlte. Der Jogger ist das einzige Familienauto, das bis zu sieben Personen befördern kann und für einen Preis von unter 25.000 Euro mit einem Hybridantrieb unterwegs ist.

„In den 18 Jahren, in denen die Marke in Deutschland präsent ist, haben wir mehr als 800.000 Fahrzeuge verkauft, und mit der bevorstehenden Erweiterung der Produktpalette wollen wir unsere Position auf dem derzeit drittgrößten Markt in Europa für Dacia verbessern", lächelt Thilo Schmidt, Geschäftsführer der Renault Group Value Brand. Das Familienmodelle des Jogger basiert auf der variablen CMF-B-Plattform, auf der auch Modelle wie der Renault Clio oder der Dacia Sandero unterwegs sind. Er verfügt über eine McPherson-Federbeine vorne und einen Torsionsträger hinten, die zusammen mit den hinteren Trommelbremsen die technische Einfachheit des Jogger Hybrid unterstreicht. Das Hybridsystem selbst ist eine Leihgabe des Renault Clio E-Tech und besteht aus einem 1,6-Saugmotor mit 71 kW / 94 PS, der von Nissan stammt und aus Effizienzgründen im Atkinson-Zyklus arbeitet, einem Elektromotor mit 49 PS für den Antrieb und einem zweiten Elektromotor mit 15 kW / 20 PS, der als Startergenerator dient. Insgesamt leistet der knapp 1,5 Tonnen schwere Dacia so 104 kW / 141 PS und ein maximales Drehmoment von 205 Nm.

Die drei Energiequellen sind über ein herkömmliches Automatikgetriebe mit den Vorderrädern verbunden, das jedoch ohne Kupplung oder Synchronisierung auskommt. Der erste Elektromotor setzt den Antrieb elektrisch in Gang und das Auto fährt bis zu einer Geschwindigkeit bis 70 km/h emissionsfrei, es sei denn, der Fahrer tritt tiefer in das rechte Pedal. In diesem Fall der Startergenerator das Benzinaggregat auf und der Antriebsstrang arbeitet im Hybridmodus. Rein elektrisch ist der hybride Jogger jedoch maximal vier Kilometer unterwegs, eher der Akku mit seiner Kapazität von 1,2 kWh schlapp macht. Das Akkupaket wurde weitgehend unsichtbar in der Reserveradmulde untergebracht, wodurch das Gepäckvolumen des Joggers zwischen 160 und 1.807 Litern beträgt.

Mit den zwei Hauptantrieben ist der Dacia Jogger Hybrid 140 allemal flott genug unterwegs. Klar sind 0 auf 100 km/h in zehn Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 167 km/h nicht wirklich schnell, doch für Autobahnfans der linken Spur gibt es fraglos bessere Fahrzeuge. Dabei beeinträchtigt die Funktionsweise des Getriebes den Gesamteindruck, jedoch fährt sich der Dacia nicht viel träger als der Clio E-Tech mit ähnlichem Antrieb. Das B-Fahrprogramm arbeitet anders, als man es von anderen „One-Pedal-Fahrten“ kennt, denn die automatische Bremswirkung ist überschaubar. Dabei arbeitet das Getriebe bisweilen ruckartig und uneinheitlich, so dass es selbst erfahrene Fahrer davon überrascht werden. Manchmal dreht es den Motor hoch, was zusätzliche Geräusche und eine unerwartete Beschleunigung verursacht, ein anderes Mal verzögert es den Hochschaltvorgang deutlich mehr als gewünscht. Produktmanager Didier Michaud: „Es ist nicht nur ein Gefühl, das man hat, sondern es ist tatsächlich die Funktionsweise des Getriebes. Wenn die Batterie nicht vollgeladen ist, kann das System beschließen, vom vierten in den zweiten Gang zu schalten und dann kommt es zu der von Ihnen erwähnten Beschleunigung und dem zusätzlichen Geräusch. Aber genau das ist bei den Renault-Fahrzeugen wie Arkana, Captur und Clio der Fall, die diesen Hybridantrieb nutzen.“

Dagegen passt das Fahrverhalten des Joggers perfekt zu seinem Gesamtkonzept: es ist einfach und problemlos. Die Federung ist eher weich und ermöglicht ein spürbares Wanken der Karosserie, wenn man in Kreisverkehren oder Kurven schneller fahren möchte. Die Lenkung präsentiert sich als recht träge und gibt kaum Rückmeldung von der Fahrbahn selbst. Es gibt keine speziellen Fahrmodi, sondern allein einen Eco-Knopf, der das Ansprechverhalten des Antriebs noch müder und nicht besser macht.

Klassenüblich sind die Oberflächen des Armaturenbretts und der Türverkleidungen aus Hartplastik wie in jedem Dacia, und der Einsatz von Stoff dient nur dazu, die Vorherrschaft von schwarzem Plastik zu reduzieren. Der Deckel des Handschuhfachs fällt beim Öffnen herunter, während eine Beleuchtung fehlt. Dagegen verfügt die Instrumententafel über ein digitales Sieben-Zoll- Display, das ohne Drehzahlmesser spezifisch für diese Hybridversion erschaffen wurde. In den höheren Ausstattungsversionen gibt es eine Metalloberfläche auf den Bedienelementen der Klimaautomatik, die besser aussehen und sich besser anfühlen als die Kunststoffelemente der Einstiegsvariante. Der zentrale Acht-Zoll-Touchscreen ist einfach, aber leicht zu bedienen – allemal ausreichend für Android- oder Apple-Geräte.

Die große Stärke bleibt das Platzangebot, denn die Kopffreiheit ist in allen drei Reihen großzügig. Das gilt auch für die Beinfreiheit, während die Passagiere in der zweiten Sitzreihe 5,5 Zentimeter höher als in der ersten sitzen, was eine bessere Sicht nach draußen ermöglicht. Der Zugang zur zweiten Reihe ist dank der weit öffnenden Türen ebenfalls problemlos und die Passgiere freuen sich, dass es kaum einen Kardantunnel gibt, der den Füßen des mittleren Passagiers Platz stiehlt. Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Rückenlehnen mühelos umklappen und den gesamten Sitz in eine vertikale Position bringen, damit die Passagiere ohne Probleme in die dritte Reihe einsteigen können. Selbst ganz hinten gibt es Armlehnen und verstellbare Kopfstützen, was sich angenehm auf die Aufenthaltsqualität auswirkt.

Die Preise für den Dacia Jogger Hybrid 140 beginnen bei 23.800 Euro, zu denen noch 1.000 Euro für den etwaigen Siebensitzer hinzugerechnet werden müssen. Das sind 6.600 Euro mehr als beim Einstiegsmodell des Jogger TCe 110, was ihn zu einer vernünftigeren Wahl für Nutzer macht, die überwiegend in der Stadt fahren und dem deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch in diesem Umfeld profitieren können. Bei unserer Testfahrt waren wir mehr als Drittel rein elektrisch unterwegs und hatten einen Durchschnittsverbrauch von 5,9 Litern Super auf 100 Kilometer.