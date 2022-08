Americas Liebling

Die Amerikaner lieben ihre Pick Ups. Und wer einmal durch die Flächenstaaten gereist ist, weiß genau, wieso hier Allradantrieb, eine offene Ladefläche und Full-Size-Dimensionen gesetzt sind. Wer kein Work Horse von der Stange will, entscheidet sich allzu gerne für den GMC Sierra.

An sich ist der GMC Sierra technisch nicht viel anders als der Chevrolet Silverado. Dieser ist seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten die unangefochtene Nummer zwei in der Zulassungsstatistik hinter dem übermächtigen Ford F-150 und seinen größeren Brüdern der F-Serie. In einem guten Verkaufsjahr werden von der Silverado-Familie locker über 600.000 Fahrzeuge verkauft – fast alles in den beiden Ländern USA und Kanada. Wer es etwas schicker als im Chevy Silverado möchte, steigt oftmals in die edler Schwestermarke GMC. Die Edelableger erfreuen sich in den USA einer großen Beliebtheit. Toyota ist hier mit seinen Lexus- Modellen unterwegs, die edelsten Honda-Modelle tragen das Acura-Label und schicker als ein Chevrolet Silverado ist eben der GMC Sierra.

Längst haben bei den sogenannten Full-Size-Pick-Ups in den USA die ebenso drehmomentstarken wie effizienten Dieselmotoren Einzug gehalten. Ford und Ram machten es vor und auch bei den Pick Ups und Geländewagen der General Motors Marken sind mittlerweile Selbstzünder zu bekommen, die in Europa auf dem Abstellgleis gelandet sind. Die meisten Kunden entscheiden sich jedoch nach wie vor für aufgeladene Sechszylinder und noch lieber Achtzylinder-Saugmotoren. Im GMC Sierra hat der Kunde die Wahl zwischen zwei Turbo-Sechszylindern mit 2,7 sowie 4,3 Liter Hubraum (310 und 285 PS) und einem 207 kW / 277 PS starken Sechszylinder-Commonrail-Diesel mit stattlichen 623 Nm Drehmoment oder einem 355 PS starken Basis-V8. Absolutes Topmodell ist der neue Sierra AT4 X zu Preisen ab 75.000 US-Dollar mit einem 6,2 Liter großen Achtzylinder und 313 kW / 420 PS, der obligatorisch als Allradler mit der großen Crewcab unterwegs ist, in der fünf Personen bequem Platz finden. Dann liegt die Länge des Amerikaners bereits bei stattlichen 5,89 Metern; die verlängerte Version bringt es gar auf eine Länge von 6,13 Metern. Dem Normverbrauch von knapp 13 Litern steht eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h gegenüber.

Der Achtzylinder-Saugmotor hört sich nicht nur kräftig an, er schiebt genauso seine Insassen und bis zu 650 Kilogramm Zuladung auf der offenen Ladefläche an und zieht wenn gewünscht Anhänger von mehr als vier Tonnen Gewicht. Wichtig gerade für schwere Boote, den Ernteeinsatz oder für eine aufsetzbare Wohnkabine – size matters in the USA. Die Kraft wird über eine Zehngang-Automatik überaus kommod und gleichermaßen kraftvoll an beide Antriebsachsen übertragen. Hier braucht es keinen Turbo, denn der GMC Sierra schöpft seine schier unbändige Kraft aus acht Brennkammern, die die 6,2 Liter Brennraum gleichrangig unter sich aufteilen. Genauso stellt man sich einen bollernden US-Truck vor. Grobschlächtig und ungelenk ist dabei allerdings nichts mehr, denn trotz aller Gelände- und Nutzfahrzeugqualitäten macht der GMC Sierra AT4 X im Alltag jede Menge Laune. Einkaufen, zur Arbeit fahren oder eben die gigantischen Freizeitmöglichkeiten der Amerikaner ausschöpfen – für all das passt der Sierra perfekt.

Und wem klimatisierte Ledersitze mit Massagefunktion, 15-Zoll-Head-Up-Display, animierte Instrumente, ein Dutzend-Boxen- Soundsystem oder Ablagen auf Lastwagenniveau nicht reichen, der kann seinen GMC Sierra in der Ausstattungsvariante Denali Ultimate zu Preisen ab knapp 81.000 US-Dollar noch exklusiver ausstaffieren. Beide Modelle bieten auf Wunsch Super Cruise; ein Fahrerassistenzprogramm, das zumindest auf vielen Highways die Steuerung übernehmen kann.

Sein Gewicht von 2,3 Tonnen kann der mächtige Koloss trotz sonorem V8-Sound und Leistung satt jedoch trotz imposanter Qualitäten komplett nicht überspielen. Querfugen sind trotz der Multimatic-Dämpfer mit mehr Federweg überaus spürbar. Die Lenkung ist jedoch leichtgängig und angenehm präzise, was das Fahren angenehmer macht. Schließlich muss der GM-Truck auch als GMC Sierra nicht nur auf befestigten Straßen, sondern auch im Gelände zeigen, was er kann. Dabei geht es nicht um zwei Wochenenden im Schnee Winterurlaub, sondern das harte Alltagsgeschäft. Die meisten Pick Ups werden als Vollzeitmodelle gefahren, sodass in der Woche einiges abzuarbeiten ist und das Wochenendvergnügen neben Baseball und Blockhaus auch Trips mit dem Quad, einem Boot oder eben in den Schnee anstehen. Unbefestigte Fahrbahnen sind daher an der Tagesordnung, wobei die umfangreichen Offroad-Fahrprogramme mit Krabbelgang für besonders hartes Gelände dafür jedoch außen vor bleiben können. Das schafft der Allradler alles mit Leichtigkeit. Doch es ist wie bei einem Sportwagen: es ist gut zu wissen, dass man könnte, wenn man nur wollte. Und hier ist der GMC Sierra AT4 X nun wirklich auf alles vorbereitet, dass da so kommen könnte – und bleibt dabei schicker als es die meisten anderen.

Eine echte Schau ist übrigens die pfiffige Ladeklappe des GMC Sierra – sie lässt sich nicht nur auf Knopfdruck aus dem Führerhaus bedienen, sondern verfügt über eine kleine Teilklappe für besonders lange Gegenstände, die über das Ende des Fahrzeugs hinwegreichen. Zudem gibt es mit der Crewcab ein großzügiges Platzangebot für bis zu fünf Personen oder stattliches Gepäck. Die klappbare Box unter der Mittelarmlehne und der Rücksitzbank ist dabei so gigantisch, dass hier mehrere Pakete Bud Light oder ganze Bierkästen Platz finden würden. Dann kann die Tour am Wochenende zum Lake Tahoe ja kommen.