Aus dem Wey Coffee 02 wird der GWM Wey 03. Trotz der neuen Nomenklatur bietet auch der kleinere Plug-in- Hybrid Bekanntes: viel Platz, eine große rein elektrische Reichweite und ein umfassendes Infotainmentprogramm, das sich aber bisweilen in der eigenen Komplexität verliert.

Wie ist man auf einem hart umkämpften Markt erfolgreich? Diese Frage stellt sich der chinesische Autobauer Great Wall Motor auf dem Weg nach Mitteleuropa. Zunächst einmal setzen die Chinesen weiterhin auf Plug-in- Hybride, die bei vielen Autobauern in Ungnade gefallen sind. Die chinesische Logik ist simpel, aber eingängig. Wir packen einfach eine so große Batterie ins Auto, dass die Ladestopps deutlich reduziert werden. Also hat der GWM Wey 03 Akkus mit einer Kapazität von 34 Kilowattstunden an Bord, die eine Reichweite von bis zu 139 Kilometern ermöglichen. Interessanterweise schafft die Allradversion damit neun mehr elektrische Kilometer als die Variante mit bloßem Vorderradantrieb. Der Grund ist die höhere Rekuperationsleistung durch den zweiten elektrischen Motor an der Hinterachse. Damit das Stromtanken möglichst kurz ausfällt, bietet der Wey 03 DC-Laden mit maximal 50 kW an, was die meisten Teilzeitstromer aktuell nicht schaffen. An einer AC-Ladesäule sind es klassenübliche 11 kW.

Die zweite Antwort ist eine strategische, die auch deutsche Hersteller anwenden: Statt vieler Namen, so gelungen diese auch sein mögen (zum Beispiel Ora Funky Cat), fasst man die einzelnen bisherigen Marken unter dem GWM-Dach als einzelne Produktlinien zusammen. GWM Wey steht für SUVs mit einem gewissen Premiumanspruch und die Ziffer ist ein Indikator für die Größe. Also reiht der GWM Wey 05 mit einer Länge von 4,87 Meter ein Segment höher ein als der GWM 03, der es auf 4,67 Meter bringt und sieben Zentimeter schmaler ist als der Wey 05. Einfach und nachvollziehbar. Coffee hin, Kaffee her.

Das heißt aber nicht, dass man im Wey 03 klaustrophobische Anfälle bekommt. Ganz im Gegenteil. Auch im „Kleinen“ hat man aufgrund des Radstands von 2,74 Meter genug Platz. Allerdings ist die Lenkradsäule zu kurz, was das Finden einer guten Sitzposition erschwert. Das Interieur mit dem 14,6 Zoll großen zentralen Touchscreen, dem 9,2 Zoll großen digitalen Cockpit und dem neun Zoll großen Klimasteuerungsbildschirm entspricht im Grunde dem des Wey 05. Passend zu diesem Darstellungsdreiklang bietet das Infotainment auch eine Einstellungs- und Menü-Opulenz, in der man sich erst mal zurechtfinden muss. Das Interieur bietet vom Anblick und der Haptik mehr als die Kompaktklassen-Einheitskost. Man fühlt sich auf den belüfteten Ledersitzen wohl und die Bedienungseinheiten in den Lenkradspeichen haben einen spürbaren Druckpunkt, der die gewünschte Aktion auslöst.

Der Weg durch das digitale Dickicht ist nötig, um die vielen akustischen und visuellen Warnungen, die zum Teil von der EU so gewollt sind, in Zaum zu halten. Ansonsten bimmelt es so munter drauflos wie in einem Casino in Las Vegas. Zum Beispiel ermahnt eine gestrenge weibliche Stimme den Fahrer, konzentriert zu bleiben oder sobald der Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten wird. In der Basisversion mit Vorderradantrieb, die es so beim größeren Bruder nicht gibt, ist ein 2,0-Liter-Turbobenzinmotor mit 150 kW / 204 PS mit einem 120 kW / 163 PS starken Elektromotor kombiniert. Damit hat der GWM Wey 03 genau 270 kW / 367 PS und ein maximales Systemdrehmoment 500 Newtonmetern., Wir haben auch diese Version getestet und festgestellt, dass diese Power völlig ausreicht.

Das allradgetriebene Top-Modell bringt es sogar auf 325 kW / 442 PS und 685 Nm, die durch eine weitere E- Maschine mit 135 kW / 184 PS an der Hinterachse realisiert werden. Damit erreicht der GWM Wey 03 nach 5,3 Sekunden Landstraßentempo und ist wie die vorderradgetriebene Version bis zu 230 km/h schnell. Dass die elektrische Hinterachse nur bei Bedarf am Vortrieb beteiligt, minimiert den Verbrauch. Bei unserer längeren Testfahrt, die uns über Autobahnen führte und bei der wir auch mit Zwischenspurts die Potenz des gesamten Antriebsstrangs testeten, meldete der Bordcomputer einen Verbrauch von 2,6 l/100 km, das sind um 2,1 l/100 km mehr als die Werksangabe. Das Allradmodell bietet mit acht Alternativen ein Füllhorn an Fahrmodi, darunter solche Off Road spezifischen wie Schlamm und einen manuell zu aktivierenden Allradmodus, bei dem quasi eine Mitteldifferenzial mit Sperrwirkung simuliert wird.

Zu den Eigenschaften, die einen Wey gehört der Komfort. Das trifft sowohl auf das niedrige Geräuschniveau im Innenraum zu als auch auf die Abstimmung des Fahrwerks, die auf der kommoden Seite ist. Ganz können die Federn und Dämpfer sehr schlechten Asphalt jedoch nicht wegbügeln. Auch die Lenkung könnte mitteilsamer sein und die Bremse etwas genauer zu dosieren. Entspannte Langstreckenetappen sind die Stärke des GWM Wey 03 und die Ausstattung mit dem adaptiven LED-Licht, dem Arsenal an Assistenzsystemen, dem Infinity- Soundsystem ist üppig. Allerdings ist das SUV mit einem Einstiegspreis von rund 47.500 Euro kein Schnäppchen. Ordert man die getestete Allradversion in der Luxury-Ausstattung, legt man noch mal etwa 7.500 Euro drauf. Neben der bereits erwähnten reichhaltigen Ausstattung. Bietet GWM auch noch fünf Jahre Garantie auf das Fahrzeug und acht Jahre beziehungsweise 160.000 Kilometer auf die Batterie. Für Camper ist es nicht ganz unwichtig, dass der GWM Wey 03 eine Anhängelast von zwei Tonnen ziehen kann.