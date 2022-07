Kia verbessert bei der zweiten Generation des Niro die Plug-in-Hybridversion an entscheidenden Stellen wie der rein elektrischen Reichweite und der Leistung. So ergibt der E-Crossover auch für manchen Berufspendler Sinn.

Sag noch einer, dass sie bei Kia keinen Sinn für Minderheiten hätten. Obwohl sich nach internen Prognosen 70 Prozent für den Kia Niro EV entscheiden werden, bekommen die zehn Prozent Hybrid-Anhänger und die 20 Prozent Plug-in-Hybrid-Fans ebenfalls ihren Willen. Denn die zweite Generation des kompakten Crossovers wird auch mit diesen Motorisierungen angeboten. Allen Unkenrufen zum Trotz, dass für die PHEV-Teilzeitstromer die Götterdämmerung anbricht, rüsten die Koreaner diese Motorisierung deutlich auf.

Quoten-Stromer 1 von 19 Zurück Weiter Zurück Weiter Kia Niro Plug-in-Hybrid Kia Niro Plug-in-Hybrid Mehr

Der elektrifizierte Antriebsstrang leistet jetzt 134,6 kW / 183 PS statt bisher 104 kW / 141 PS). Der Elektromotor trägt 62 kW / 84 PS (vorher 45 kW / 61 PS) zu diesem Leistungssprung bei, die dem 1.685 Kilogramm schweren Crossover gut zu Gesicht steht. So absolviert der Niro PHEV den Standardsprint von null auf 100 km/h in 9,8 Sekunden und ist allerdings nur bis zu 161 km/h schnell. Rein elektrisch sind immerhin 134 km/h möglich. Was aber für einen PHEV deutlich wichtiger ist, ist die Tatsache, dass die Batterie jetzt eine Kapazität von 11,1 Kilowattstunden hat und so bis zu 65 Kilometer rein elektrische Reichweite drin (WLTP- Zyklus), wenn man die 16-Zoll-Reifen aufzieht. Wer auf die schmucken 18 Zoll Pneus Wert legt, muss sechs Kilometer früher nach einer Stromtankstelle suchen. Auch wenn dieser Wert im Alltag geringer ausfällt, reicht das für viele Berufspendler, um zu ihrem Arbeitsplatz und wieder nach Hause zu kommen. Neben den gewachsenen Energiespeichern gibt es jetzt beim Kia Niro PHEV auch einen „Greenzone-Modus“, bei dem der Antriebsstrang im Zusammenspiel mit dem Navigationssystem in entsprechend ausgewiesenen Umweltzonen auf rein elektrischen Betrieb um.

Allerdings ergibt ein Plug-in-Hybrid nur Sinn, wenn man eine Möglichkeit hat, die Energiespeicher regelmäßig aufzufüllen. Nach knapp drei Stunden sind die Akkus bei 240 Volt / 3,3 kW von zehn auf 100 Prozent gefüllt. Den Verbrauch gibt Kia bei der von uns gefahrenen Version mit 1,6 Litern pro 100 Kilometern an. Wir kamen bei unseren Testfahrten auf 5,5 l/100 km, waren aber auch auf längeren Autobahnetappen schneller unterwegs. Bei den Fahrmodi bieten die Koreaner beim PHEV lediglich Eco oder Sport an. Für den Alltag ist Eco meistens ausreichend, wer die Elektropower unmittelbarer spüren will, wählt Sport. Dann bemüht sich die E-Maschine im Zusammenspiel mit dem unauffällig agierenden Sechsgangdoppelkupplungsgetriebe die Langatmigkeit 77 kW / des 1,6-Liter-GDI-Saugmotors zu kaschieren, was auch gut gelingt.

Beim Komfort gibt sich der Niro trotz der 18 Zöller wenig Blößen. Langstrecken sind mit dieser Version des kompakten Crossovers problemlos machbar. Lediglich bei ausgeprägten Unebenheiten tun sich die Federn und Dämpfer etwas schwerer, diese wegzubügeln. Eine entkoppelte Sänfte ist der Niro PHEV ohnehin nicht, was wir aber goutieren, denn so sind wir über den Zustand der Fahrbahn immer informiert. Die Sitze sind bequem und haben eine Lehne, die um 30 Prozent schmaler ist als bisher, was den Fondpassagieren zugutekommt. Allerdings sind auch bei der PHEV-Version des Niro die Lenkrad-Verstellmöglichkeiten zu wenig ausgeprägt. Sprich Lenksäule ist zu kurz und die Höhen-Anpassung zu gering. Der Kofferraum ist bei vielen PHEVs die Achillesferse. Irgendwo muss die Batterie und die Elektrik ja hin. So auch beim Kia Niro: Mit einem Fassungsvermögen von 348 bis 1.342 Litern bilde der Teilzeitstromer das Schlusslicht des Trios Niro Hybrid (451 bis 1.445 Liter) und Niro EV (495 bis 1.412 Liter). Zudem wirkt das Hartplastik an den Seiten des Ladeabteils wenig wertig.

Auch wenn die zweite Generation des koreanischen Crossovers auf der K3- Multiantriebsplattform steht, bietet das Interieur mit drei USB-Buchsen und zwei 10,25 Zoll Monitoren ein modernes, wenngleich eher nüchternes Ambiente. Die Bedienung des Infotainments folgt dem App-Smartphone-Anmutungstrend ist geht schnell von der Hand. Wer partout nicht auf die vertraute Benutzeroberfläche seines Smartphones verzichten will, kann dieses per Apple CarPlay und Android Auto einbinden. Viele Argumente, die für den Niro sprechen. Wer mindestens 36.690 Euro auch seinen Preis. Dafür sind dann ein Spurhalteassistent und die ̈Rückfahrkamera serienmäßig. Wer 6.800 Euro drauflegt, bekommt die reichhaltig ausgestattete Top-Version „Spirit“ mit Voll-LED-Scheinwerfern und einem Harman/Kardon Soundsystem.