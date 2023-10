Mehr Gänsehaut

Viele der neuen Supersportwagen verzaubern mit einem reinen Elektroantrieb. Lamborghini geht einen anderen Weg und schenkt seinem neuen Aushängeschild Revuelto die Kraft der vier Herzen. Irdische Grenzen verschwimmen – auch beim Preis von 500.000 Euro.

In einer Zeit, in der sich viele Supersportwagen der Elektrizität verschrieben haben, zögert Lamborghini den drohenden Ruhestand seine V12-Saugmotor mit einem Gesamtpaket an Elektromotoren heraus. Der geneigte Kunde hat daher alle Möglichkeiten, denn entweder surrt der Lamborghini Revuelto nahezu geräuschlos aus der Villengegend bis zu 13 Kilometer weit, um die Nachbarn nicht zu nerven oder entlockt dem neuen Star aus Santa Agatha 0 auf Tempo in sieben Sekunden oder eine Höchstgeschwindigkeit jenseits der 350 km/h. Während die Konkurrenten bisweilen mit bis zu 2.000 PS auf und abseits der Rennstrecken unterwegs sind, hält sich der Norditaliener zumindest auf dem Papier dezenter zurück. Springen V12-Sauger und die drei Elektromotoren (einer je Vorderrad und einer an der Hinterachse) gemeinsam in die Bresche, kann der 4,95 Meter lange Hyper-Allradler aus bis zu 746 kW / 1.015 PS und 725 Nm schöpfen, die sich für den Piloten deutlich mehr anfühlen, wenn er Vollgas gibt. Ein klarer Pluspunkt ist das achtstufige Doppelkupplungsgetriebe, das die bisherige Siebengang-Variante des Aventador ersetzt.

Der Revuelto-Vortrieb ist schlichtweg spektakulär, denn es geht aus dem Stand in 2,5 Sekunden auf Tempo 100, nach 7,0 Sekunden rast die 200er-Marke vorbei und erst jenseits 350 km/h bremst sich die brüllende Flunder doch noch ein. Dabei kann er wegen seiner aufwendigen Aerodynamik und des exzellenten Fahrverhaltens nicht nur geradeaus glänzen – im Gegenteil. Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Lamborghini: „Auf einer Runde in Nardo ist der Revuelto mit denselben Reifen drei Sekunden schneller als ein Aventador SVJ.“ Mit seinem Monocoque und Karosserieelementen aus Kohlefaser wirkt er so martialisch, wie man es von einem Lamborghini erwartet. Im Innenraum bietet der Revuelto Schalensitze aus Leder oder Dinamica und eine 12,3-Zoll-Instrumententafel. In der Mittelkonsole blickt der Fahrer auf einen 8,4-Zoll-Digitalbildschirm für Infotainment und dann gibt es erstmals für den Beifahrer ein eigenes 9,4-Zoll-Display. Auch wenn der Innenraum üppiger dimensioniert sein könnte, bietet der Revuelto 2,6 cm mehr Kopffreiheit und 8,4 cm mehr Beinfreiheit.

Mit vier kleinen Drehreglern an den Lenkradspeichen werden die Fahrmodi (Cittá, Strada, Sport und Corsa), die BatterieProgramme (Recharge, Hybrid, Performance), die Anhebung der Fahrzeugnase und der Winkel des Heckspoilers justiert. „Das bedeutet, dass der Fahrer je nach Fahrszenario und Fahrweise 13 verschiedene Grundeinstellungen zur Verfügung hat", so Mohr. Die maximale Leistung variiert dabei je nach gewähltem Fahrmodus: 180 PS im Modus Cittá, 886 PS im Modus Strada, 907 PS im Sport und insgesamt 1.015 PS im Corsa-Programm, wenn sich das Batterieprogramm in der Performance-Einstellung befindet. Matteo Ortenzi, Leiter der Revuelto-Produktlinie, stellt in diesem Zusammenhang klar, dass es durchaus möglich gewesen wäre, eine größere Batterie für eine Reichweite von 100 km zu verwenden: „Doch dies hätte das Gesamtgewicht des Fahrzeugs um mindestens hundert Kilo erhöht, und das Ziel war es, einen Supersportwagen mit Elektroantrieb anzubieten, um die Emissionen zu senken und die Leistung zu verbessern, und nicht, einen gewöhnlichen Plug-in-Hybrid zu bauen.“

Während hinter den Köpfen der beiden Insassen der 6,5-Liter-V12-Saugmotor mit 825 PS donnert, zischen zwei 110 kW / 150 PS starke Axialstrom-Elektromotoren an der Vorderachse, die zusätzlich je 350 Nm Drehmoment liefern. Die drei Elektromotoren werden von einer kleinen 3,8-kWh-Batterie zum Leben erweckt, die in 30 Minuten über eine 7,4-kW-Steckdose, durch regeneratives Bremsen oder direkt über das V12-Triebwerk aufgeladen werden kann. Deutlich beeindruckender: wer den V12 ausdreht, sieht auf der Digitalanzeige fast 9.500 Touren während die Ohren jubeln und Gänsehaut die Arme überzieht - grandios.

Die Leistungsentfaltung des V12-Saugers mit der entsprechenden Elektrounterstützung ist alles andere als überraschend und trotzdem mehr als beeindruckend. Etwas schmaler und niedriger als sein gleich langer Vorgänger kann der Lamborghini Revuelto die Gewichtszunahme von 160 Kilogramm gerade auf einer Rennstrecke nicht überspielen. Das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe ist schwerer als die vorherige automatisierte Siebengangvariante; dazu kommen Lithium-Ionen-Batterie und drei Elektromotoren, die der Aventador nicht an Bord hatte. Dabei ist der knapp 2,0 Tonnen schwere Bolide nicht zuletzt Dank seiner Hinterachslenkung viel agiler in den Kurven und der Elektroboost schlägt sich positiv im Verbrauch nieder. Noch gibt es keine genauen Daten, doch mit einer Reduzierung um rund 35 Prozent läge der WLTP- Verbrauch des Neulings trotz deutlich mehr Power bei rund 12,5 Liter auf 100 km.

Doch es geht nicht allein um den brutalen Schub. Die Bremsleistung, die durch die großen Keramikscheiben ermöglicht wird, ist noch schamloser als der Vortrieb, der einen verzaubert. Der deutlich höhere Abtrieb durch die Zauberaerodynamik sorgt dafür, dass der Revuelto bei nahezu irrealen Geschwindigkeiten auf der Fahrbahn klebt. Rouven Mohr: „Wir begrenzen den Eingriff des Stabilitätskontrollsystems auf das Maximum und vermeiden selektive Radbremsungen, die das Fahren immer weniger flüssig machen. Und schließlich erzeugen wir ein elektrisches Torque Vectoring, indem wir am Kurveneingang die Leistung am inneren Rad leicht erhöhen und das Gleiche am äußeren Rad tun.“ Den Rest erledigen die aufgezogenen Bridgestone Potenza Sportreifen im Format 265/35 ZR20 vorn und 345/30 ZR21 hinten und die deutlich bessere Motor- Getriebe-Kombination.