Mazda dieselt weiter

Nach dem Plugin-Benziner bringt Mazda sein Flaggschiff CX-60 nun auch mit Dieselmotor auf den europäischen Markt. Zur Verbrauchssenkung haben sich die Japaner einiges einfallen lassen.

Der Diesel, so tönt es aus nahezu allen Vorstandsetagen der Automobilindustrie, ist tot. Die Zukunft gehört den Elektrofahrzeugen, eventuell kann man noch über Wasserstoffantriebe reden. Mazda interessiert das ziemlich wenig. Der Hersteller aus dem japanischen Hiroshima bringt sein Spitzenmodell, den SUV CX-60, auch mit einem weiterentwickelten neuen Selbstzünder auf den Markt.

Grundlage für den neuen Reihensechszylinder ist der bisherige Vierzylinder-Diesel mit 2,2 Litern Hubraum. Der neue kommt nun auf 3,3 Liter Hubraum und wird in zwei Leistungsvarianten ausgeliefert. Neben der Leistungssteigerung durch den größeren Hubrum hat Mazda dem Diesel eine überarbeitete Verbrennungstechnologie verpasst. DCPCI nutzt die bei der Aufladung überschüssige Luft für eine bessere Verbrennung. Das verbessert die Effizienz des Motors und sorgt für die Steigerung des thermischen Wirkungsgrades auf über 40 Prozent.

Der Trick dabei: Der Brennraum hat einen zweistufigen eiförmigen Kolbenboden, der das Kraftstoffgemisch in zwei Bereiche aufteilt. Das führt über einen größeren Betriebsbereich zu einer effizienteren Verbrennung. Kleiner Nebeneffekt: Die ideale Brenndauer und das breit streuende Sprühmuster der Common-Rail-Einspritzung sorgen für eine bessere Geräuschreduzierung. Und so ganz nebenbei steigt die Effizienz des Motors. Schon nach den ersten gefahrenen Metern ist denn auch klar: Nach Diesel klingt dieser Mazda nicht. Man könnte auch in einem gut geräuschgedämmten Benziner sitzen. Nichts vibriert, nichts nagelt, auch wenn der Motor noch kalt ist.

Angeboten wird der 4.745 mm lange, 1.890 mm breite und 1.680 mm hohe CX-60 Diesel in zwei verschiedenen Leistungsstufen. Der e-Skyactiv D 200 liefert 147 kW / 200 PS und ein maximales Drehmoment von 450 Nm im Bereich von 1.400 und 3.000 U/min. Das reicht, um den Mazda binnen 8,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen und für eine Höchstgeschwindigkeit von 212 km/h. Dank des optimierten Motors begnügt er sich laut WLTP-Messung mit 5,0 Liter Kraftstoff je 100 Kilometer, was einen CO2-Ausstoß von 128 bis 130 g/km bedeutet.

Der von uns gefahrene stärkere Motor e-Skyactiv D 254 kommt auf 187 kW / 254 PS Und ein maximales Drehmoment von 550 Nm zwischen 1.500 und 2.400 U/min. Das reicht dem Allradler für einen Spurt auf 100 km/h in 7,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 219 km/h. Der Verbrauch: 5,2 l/100 km, der CO2-Ausstoß zwischen 137 und 139 g/km.

Beim Fahren merkt man in dem Zweitonner von den 254 PS nur bedingt etwas. Sicher: Der Mazda kommt flott voran - aber wie in einem Sprinter fühlt man sich nun nicht gerade. Er ist denn auch eher gedacht als angenehmer Reisewagen. Und da passt - fast alles: Das angenehme und geräumige Ambiente in allen beiden Sitzreihen, die prompte Gasannahme dank des im Getriebe eingebauten Mild-Hybrid-Boosters mit seinen 153 Nm Drehmoment, die präzise Lenkung, die kaum merkbar schaltende neue Achtstufenautomatik ohne Drehmomentwandler, die diversen Hilfsysteme bis hin zum Overhead-Display in der Windschutzscheibe oder den 360-Grad-Kameras. Nur eines stört das runde Bild: die ziemlich bockelharte Federung. Auf schlechten Straßen beschwert sich der Mazda heftig und schlägt mitunter bis ins Kreuz durch.

Den Mazda CX-60 in der Diesel-Version gibt es ab 46.150 in der 200-PS-Version. Für die 254 PS starke Version werden mindestens 51.350 Euro fällig. Auf den CX-60 bietet Mazda sechs Jahre Neuwagengarantie.