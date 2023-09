Auf den letzten Metern

Auf der IAA in München stellte Mercedes vergangene Woche seinen neuen CLA als überaus seriennahe Studie vor, die rein elektrisch Ende 2024 auf den Markt rollt. Bis dahin und noch etwas darüber hinaus soll der aktuelle Mercedes CLA mit seiner aktuellen Modellpflege Dieselfans und Traditionalisten erfreuen. Das sollte gelingen.

Echter Rückenwind für einen Neustart sieht anders aus. In diesen Tagen bringt Mercedes eine Modellpflege für seine Frontantriebsplattform, die in der kommenden Generation von sieben auf vier Modelle geschrumpft wird. Neben den beiden SUV ist der Mercedes CLA gerade als Shooting Brake der aktuellen Baureihe eine ebenso praktische wie ansehnliche Wahl. Verbrenner und somit auch Dieselversionen wird es beim Nachfolger nicht mehr geben, doch gerade der stärkste Selbstzünder ist im aufgefrischten CLA Shooting Brake derart überzeugend, das sich dieser auch nach dem Start der Elektrobaureihe einer nennenswerten Nachfrage erfreuen dürfte. Daher verbleibt dieser auch noch einige Zeit im Programm.

Optisch hat die jüngste Überarbeitung gerade von außen nicht viel bewirkt. Die üblichen Dreigaben sind leichte Modifikationen an Front, Heck und speziell den Lichteinheiten. Innen hat sich kaum mehr getan, doch gerade das neue Bediensystem sieht nicht nur besser aus; es funktioniert auch schneller und intuitiver als die bisherige Version, obwohl die animierten Bildschirme mit ihrer 10,25-Zoll-Diagonalen unverändert klein blieben. Bitter: die Instrumente hinter dem griffigen Steuer und mit zu vielen Tasten sind serienmäßig sogar nur sieben Zoll groß und lassen sich erst gegen Aufpreis auf die 10,25-Zoll-Diagonale erweitern. Willkommen im digitalen Zeitalter Ende 2023. Schon angenehmer, dass die beheizten Komfortsitze beim CLA nunmehr serienmäßig sind und die passen sich dem Körper jeder Größe an – lange Fahrten werden so spürbar angenehmer. Überhaupt wurde die Serienausstattung um Selbstverständlichkeiten wie LED-Scheinwerfer, Fernlichtassistent, Rückfahrkamera oder USB-Anschlüsse erweitert. Leider gibt es in den unteren Varianten so sinnvolle Details wie eine elektrische Heckklappe und das Spiegelpaket mit Abblend- und Anklappfunktion erst gegen Aufgeld. Das Platzangebot des 4,69 Meter langen Kombis geht unverändert in Ordnung; doch gerade in der zweiten Reihe sollte man keine Wunder erwarten. Hier fühlen sich allenfalls zwei Personen mittlerer Größe zuhause. Das Ladevolumen: 495 bis 1.360 Liter.

Bei einem Blick auf die Leistungsdaten präsentieren sich diese beim mindestens 51.580 Euro teuren Mercedes CLA 220d weitgehend unverändert. Im Gegensatz zu den Benzinern, die mit einem 48-Volt- Bordnetz durchgehend elektrifiziert und damit sparsamer wurden, bleiben diese beim Selbstzünder wie bekannt und bekamen daher auch kein Plus an Reichweite oder Leistung wie die Plug-in-Hybriden. Das ändert nichts daran, dass der knapp 1,7 Tonnen schwere Zweiliter-Diesel der wohl beste CLA-Antrieb ist. Sein Zweiliter-Diesel leistet unverändert 140 kW / 190 PS und ein maximales Drehmoment von 400 Nm, das der Lifestylekombi überaus munter und agil durchziehen lässt. Okay, der Vierzylinder-Commonrail-Diesel ist nicht gerade ein Flüsterdiesel, doch eine ideale Mischung aus Dynamik und Effizienz. Aus dem Stand beschleunigt der Fronttriebler in 7,3 Sekunden auf Tempo 100 und die Höchstgeschwindigkeit von 237 km/h ist im Zeitalter lahmender Elektromodelle wohltuend autobahntauglich mit viel Reserven für flotte Überholvorgänge mit voll beladenem Fahrzeug.

Dabei hält sich der Kraftstoffverbrauch mit 5,1 Litern Diesel auf 100 Kilometern ebenso angenehm zurück wie jegliche Auffälligkeiten bei Fahrwerk oder Antrieb. Das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe passt gut zum drehmomentstarken Diesel, die Federung ist stramm, aber trotz groß dimensionierter Räder nicht hart und wenn es eines zu bemängeln gibt, dann ist das der fehlende Allradantrieb in der Optionsliste. Dieser bleibt dem CLA 250 Benziner sowie den AMG-Versionen vorbehalten. Doch gerade auf kurvenreicher Strecke machen sich die Antriebskräfte der 190 PS und 400 Nm Drehmoment durchaus spürbar im nun serienmäßig belederten Lenkrad bemerkbar. Der Allradantrieb würde hier gut passen. Doch so ist es die Reichweite, die erfreuen kann, denn der 51 Liter große Tank sorgt dafür, dass bei zurückhaltendem Gasfuß Etappen bis 1.000 Kilometer ohne Zwischenstopp drin sind.