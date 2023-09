Gemeinsam Emotionen zeigen

Um die emotionalen Coupés im Modellprogramm zu erhalten, fusioniert Mercedes C- und E-Klasse zum überaus sehenswerten CLE. Der ist gerade als Sechszylinder eine Wucht.

In dieses Coupé kann man sich wirklich vergucken – Kühlergrill, Scheinwerfer, Flanke und Proportionen – einfach klasse. Ein eleganter Zweitürer für einen wirklich großen Auftritt. Auf den zweiten Blick fällt auf: der CLE trägt mehr Gene des größeren E-Modells als der kleineren C-Klasse in sich. Im Vergleich zum E-Klasse Vorgänger ist er um 1,5 cm länger, hat die gleiche Breite und Höhe, während sich auch bei der Spur kaum etwas getan hat. So ist es nicht verwunderlich, dass das Platzangebot im Innenraum großzügiger ist als beim C-Coupé und locker auf dem Niveau des größeren Bruders agiert. Der Kofferraum hat ein Volumen von 420 Litern – 60 Liter mehr als beim C- und sogar 5 mehr als beim ehemaligen E-Beau. Dabei kann das Gepäckabteil durch Umklappen der Fondrückenlehnen vergrößert und auf Wunsch auch längere Gegenstände durchgeladen werden. Sitze: bequem. Verarbeitung: top. Der Fahrer blickt auf eine digitale 12,3-Zoll-Instrumententafel und schaut ein Stück weiter rechts erstmals auf einen vertikalen 11,9-Zoll- Zentralbildschirm, der nach BMW-Vorbild leicht zum Fahrer geneigt ist. Der zentrale Infotainment- Bildschirm nutzt jene Software, die kürzlich mit der neuen E-Klasse vorgestellt wurde.

Ein Coupé sollte bestenfalls nicht nur sportlich, sondern auch komfortabel sein. Beides kann der CLE und zwar ganz nach Wunsch seines Piloten. So gibt es das Fahrwerk mit einer Standardausführung mit Stahlfedern, eine um 15 mm abgesenkte Sportvariante mit hydraulischem Dämpfungssystem sowie eine dritte Variante mit variabel einstellbaren elektronischen Stoßdämpfern. Letztere wird immer von einer mitlenkenden Hinterachse begleitet, bei der die Hinterräder um bis zu 2,5 Grad einschlagen. Das sorgt für Agilität in der City und für Ruhe bei höheren Tempi. Aktuell ist der drei Liter große Reihensechszylinder des Mercedes CLE 450 4matic die Idealbesetzung unter der Haube, da die 280 kW / 381 PS und das maximale Drehmoment von 500 Nm dem zwei Tonnen schweren Allradler mächtig Beine machen. Aus dem Stand geht es in 4,4 Sekunden auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h abgeregelt und man ist so souverän unterwegs, wie man es sich von einem edlen Coupé der Oberklasse wünscht. Wie die kleineren Vierzylinder ist das Topmodell mit einem 48-Volt-Startergenerator unterwegs, dessen kleiner Elektromotor 17 kW / 23 PS und 205 zum Anfahren und als Boost beisteuert, was insbesondere den Realverbrauch spürbar reduziert.

Souveräner Sound, schnelles Ansprechen aus niedrigen Drehzahlen und eine Menge Dampf bis in hohe Drehzahlen – das ist der 450er. Die Lenkung – von C-Klasse und GLC abgeleitet - wurde direkter abgestimmt und gibt über die 245er Reifen vorn und 275er hinten eine stimmungsvolle Rückmeldung von der Fahrbahnoberfläche. Bei aller Sportlichkeit kommt das Komfortniveau nicht zu kurz, was sich durch die verschiedenen Fahrprogramme variabel anpassen lässt. Das es auch anders geht, zeigt der kleine Bruder CLE 300 4matic, der im Fahrbetrieb nicht so recht überzeugen kann. Der Klang des aufgeladenen Vierzylinders mag nicht zu einem luxuriösen Coupé wie dem Mercedes CLE passen und der Fahrer hat ständig den Eindruck, als würde sich das zwei Liter große Triebwerk mehr anstrengen, als es ihm guttun würde. Die zwei Zylinder und 123 PS weniger Leistung sind nahezu in jedem Geschwindigkeitsbereich spürbar. Das bedeutet nicht, dass der CLE zu langsam ist, ganz im Gegenteil. Doch Höchstgeschwindigkeit und Spurtpotenzial 0 auf Tempo 100 in 6,2 Sekunden sind eben nicht alles, denn das subjektive Empfinden ruft lautstark: bitte den 450er! Und keinen Gedanken an CLE 200 oder CLE 220d.