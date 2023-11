In unseren Breiten hat sich MG in erster Linie durch Elektromodelle einen Namen gemacht. Das sieht auf dem Heimatmarkt China ganz anders aus. Hier hat sich insbesondere der MG One im Herzen des Mittelklassesegments platziert.

Die Grenzen zwischen den verschiedenen Klassen und Segmenten verschwinden immer mehr. Der schick gezeichnete MG One – verfügbar in den Ausstattungsvarianten Alpha und Beta - gehört an sich der umkämpften SUV-Kompaktklasse an. Doch mit einer Länge von fast 4,60 Metern ist der sehenswerte Crossover an sich in der kaum weniger umkämpften Mittelklasse unterwegs. Eingesetzt auf dem Heimatmarkt China, wo MG-Mutter SAIC eine große Nummer ist und in fast jeder Klasse ein Erfolgsmodell zu bieten hat – unter verschiedenen Markensignets. Der MG One ist nicht nur gefällig, er ist mit seinen gelungenen Proportionen und dem farblich abgesetzten Dach überaus ansehnlich und würde sich wohl auch in Europa bestens machen.

Herzensangelegenheit 1 von 17 Zurück Weiter 1 von 17 Zurück Weiter MG One 1.5 Turbo MG One 1.5 Turbo Mehr

Gegebenenfalls müsste jedoch beim Antrieb nachgelegt werden, denn ob der solide 1,5-Liter-Vierzylinder mit Turboaufladung und Frontantrieb allein ausreichen würde, um das weite Spektrum der anspruchsvollen europäischen Kunden abzudecken, bliebe abzuwarten. Doch das Antriebspaket des MG One passt. Das 1,5 Liter große Zylinderquartett leistet konkurrenzfähige 133 kW / 181 PS und ein maximales Drehmoment von 285 Nm, das ab niedrigen 1.500 U/min dem Fahrer zur Verfügung steht. Der Motorklang ist überaus mäßig, doch bereits aus niederen Drehzahlen hängt der Turbomotor gut am Gas und zieht locker durch. Wer es darauf anlegt, beschleunigt aus dem Stand in kaum mehr als acht Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von europatauglichen 195 km/h. Die stufenlose Getriebeautomatik sorgt dafür, dass einiges an Tatendrang in Akustik und Wohlgefallen verschwindet, doch mehr Leistung braucht in dieser Klasse wohl niemand.

Das gilt auch für das Fahrwerk, denn die Abstimmung passt zum guten Gesamtbild von Design und Motor. Der 1,5 Tonnen schwere MG One ist mit seiner McPherson-Vorderachse und einer Mehrlenkerkonstruktion hinten betont komfortabel und gibt trotzdem eine gute Rückmeldung von der Fahrbahn. Die Antriebskräfte halten sich trotz Frontantriebs in Grenzen und auch das überschaubare Nicken und Wanken auf flott gefahreren Landstraßenpassagen belegt das solide Paket. Je nach Modellvariante ist der One auf 17-, 18- oder 19-Zöllern unterwegs. Eine Allradversion wäre klassenbedingt in Europa durchaus ein Thema – nicht so auf dem Heimatmarkt China, weshalb diese Antriebsversion ausgespart wurde.

Eine Stärke ist das Platzangebot des MG One, wobei der 2,67 Meter lange Radstand für ausreichend Platz im Innenraum sorgt. Die Sitzposition auf den gut konturierten Stühlen mit Lederbezug ist gut und SAIC hat sich bemüht, trotz des preissensiblen Segments eine Wertigkeit in den Innenraum zu bringen. Das klappt nicht nur mit Kontrastnähten und verschiedenen Verkleidungen, die von etwas lieblosen Kunststoffflächen ablenken sollen, sondern auch durch Pianolack und eine Instrumenten- sowie Bedieneinheit, die sich mit ihren drei Modulen geradezu um den Fahrer windet. Neben den beiden Displays für Instrumente und Navigation / Soundsystem, gibt es links nicht nur eine gut erreichbare Funktionsinsel für Spiegel, Licht, Bluetooth und Schließung, sondern unter dem Zentraldisplay in der Mitte Direktwahltasten für Klimatisierung. Das Infotainmentsystem namens Zebra wurde gemeinsam von MG und Alibaba entwickelt und gibt einem bei entsprechender Vernetzung alle Möglichkeiten von Unterhaltung. Dazu ein griffiges Lenkrad ohne Tasterwirrungen und eine Mittelkonsole, die nicht nur gut aussieht. Wer die Rückbank umlegt, vergrößert das Ladevolumen und 336 auf über 1.100 Liter. Was fehlt, ist eine elektrische Heckklappe. Dabei ist der Preis zumindest nach europäischen Maßstäben eine echte Versuchung, denn für das Basismodell es geht auf dem Heimatmarkt China bei 107.800 RMB – umgerechnet kaum mehr als 13.000 Euro – los und selbst das Topmodell kostet gerade einmal 17.000 Euro. Vielleicht so doch etwas für Europa.