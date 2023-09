Volkswagen arbeitet mit dem GTX an einer besonders sportlichen Version seines elektrischen ID3. Nicht zum ersten Mal schnappt Wettbewerber MG dem Wolfsburger Elektromodell die Wurst vor der Nase weg – mit dem heißen MG4 Xpower.

Dass der MG4 als direkter Gegner des VW ID3 antritt, sieht man ihm auf den ersten Blick an. Die Verkaufszahlen sind auch in Europa gut und nach leichten Retuschen hat das Einstiegsmodell der SAIC- Tochter nunmehr Luft für einen sportlichen Zwischenspurt. Im vierten Quartal kommt mit dem MG4 Electric Xpower die vermeintliche GTI-Version mit Stecker. Der dynamische Chinese bietet in seiner schärfsten Ausprägung nicht nur mächtig Leistung, sondern auch einen variabel ansteuerbaren Allradantrieb für maximales Kurvenvergnügen. Bereits die Leistungsdaten des MG4 Xpower begeistern, denn statt der üblichen 150 kW / 204 PS leistet das Topmodell des kompakten Chinesen imposante 320 kW / 435 PS. Den üppigen Tatendrang kann er für seinen Vortrieb fahrdynamisch wertvoll an beide Antriebsachsen übertragen und das ist nicht nur der Sportlichkeit, sondern insbesondere der Souveränität zuträglich. Den Rest erledigt der niedrige Schwerpunkt und eine feinfühlig gesteuerte Kraftverteilung der einzelnen Antriebsräder.

Schneller am Ziel 1 von 19 Zurück Weiter 1 von 19 Zurück Weiter MG4 Electric Xpower 2023 MG4 Electric Xpower 2023 Mehr

Dabei sind dem China-GTI seine Ambitionen kaum anzusehen, denn eine echte Sportskanone präsentiert sich gerade in dieser Liga anders. So sind es ein paar kleinere Details wie 18-Zöller, Schweller und Luftführungen, die den Vitaminriegel namens Xpower von seinem zahmen Bruder abheben. Die Zurückhaltung zeigt sich übrigens nicht allein beim Auftritt, sondern auch bei der normalen Cityfahrt. Die 320 Kilowatt Maximalleistung, aufgeteilt in 150 kW / 204 PS / 250 Nm vorn und 170 kW / 231 PS / 350 Nm hinten, spürt man im 4,29 Meter langen Kraftprotz nicht auf den ersten Metern. Er beginnt nahezu lautlos und so lässig, wie man es kennt. Den heißen Vitaminstoß bringt der Chinese erst auf die Fahrbahn, wenn man das Gaspedal mit mehr Engagement niederpresst und den Insassen genauso Hören und Sehen vergeht, wie dem Sportwagen nebenan. Lässt sich der Fahrer verleiten, stürmt ein Tornado über Straße und Digitalanzeige. Aus dem Stand spurtet der Sportler in 3,8 Sekunden auf Tempo 100 und der Schub lässt bei höheren dreistelligen Zahlenkombinationen auf dem Tacho kaum nach. Bei Tempo 200 wird der Elektroallradler schließlich eingebremst. Keine Frage: das ist großer Sport – elektrisch eben und vielleicht optisch etwas zu dezent ins rechte Licht gerückt.

Zum Vergleich: der normale MG4 braucht knapp halb so stark für den Imagespurt auf 100 km/h mit 7,9 Sekunden doppelt so lange und muss seinen Tatendrang auf der Autobahn bereits bei 160 km/h einstellen. Der zusätzliche Schub und das Mehrgewicht von rund 100 Kilogramm durch den zusätzlichen Motor an der Vorderachse machen sich entsprechend bei der Reichweite bemerkbar. Da die Akkukapazität bei bekannten 64 kWh verharrt, ist bei 385 statt der üblichen knapp 450 Kilometer Schluss mit lustig. Leider lädt der MG4 Xpower bei weitem nicht so schnell nach wie er einen in die wohl konturierten Sitze presst, denn die maximale Ladeleistung liegt bei 140 Kilowatt.

Unaufgeregt zeigt sich bei den Leistungsexplosionen das Fahrwerk mit McPherson-Vorderachse und einer Fünflenkerkonstruktion hinten, die wenig Mühe mit dem Tatendrang des chinesischen Kompaktklassemodells hat. Der Kraftprotz ohne Sprinterdress mimt gerne auch nur den unaufgeregten Begleiter für den Alltag. Dafür sorgen nicht allein das Fahrwerk und die zahlreichen Fahrerassistenzsysteme, sondern auch der Innenraum, der mehr Charme vertragen könnte. Das gilt für die Kunststoffoberflächen und die mit Diagoalen von sieben und zehn Zoll mäßig imposanten Displays, die gerne ein paar Zoll größer sein könnten. Die Bedienung des MG4 Xpower funktioniert dagegen problemlos, wenngleich das fehlende Head-Up-Display Vorteile wie Ergonomie, Ablagen und eine gute Sitzposition mindert. Das Platzangebot des mindestens 46.990 Euro teuren MG4 Xpower ist vorn wie hinten Dank des Radstandes von 2,71 Metern gut, während der Laderaum hinter der manuell zu bedienenden Heckklappe 363 bis 1.177 Liter. Mehr braucht keiner – auch nicht mehr Leistung. Mehr Höchstgeschwindigkeit bei so viel Power? Gern!