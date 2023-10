Konsequent elektrisch

Verfolger für Tesla und die deutschen Premiumhersteller gibt es mittlerweile viele, doch kaum ein Hersteller stellt sich derart konsequent gegen die etablierten Marken auf wie Nio. Der chinesische Autobauer setzt auf Design, moderne Plattformen und Skalierbarkeit von Technik. Dieser Plan könnte aufgehen.

Nio macht einiges anders – ganz anders als die Konkurrenz. Immer wieder betonen die stylishen Chinesen, dass der Kunde im Zentrum aller Bestrebungen steht und keine Marke einen direkteren Austausch mit seiner Community pflegt. Und dann ist da noch die Sache mit dem Batteriewechsel. An sich zumindest in Europa scheinbar dem Tode geweiht, weil kein anderer Autohersteller mit ins Boot sprang, mühen sich der Autobauer aus Shanghai, auch in der alten Welt immer mehr sogenannte Swap Stations in Betrieb zu nehmen. Die Zahl ist mit sieben Stück in ganz Deutschland überschaubar und daher setzt Nio bei seinem neuen Elektro-SUV der oberen Mittelklasse auch auf einen Nachschlag bei der Ladegeschwindigkeit. Statt der bisherigen 140 Kilowatt tankt der Nio EL6 an der Schnellladesäule mit bis zu 180 kW – kein Bestwert, aber eine spürbare Verbesserung im Vergleich zur Konkurrenz, die auch hier spürbar draufsattelt. In 30 Minuten erstarkt der Familien-SUV so von 10 auf 80 Prozent – das passt.

Das gilt auch für das gewohnt gefällige Nio-Design innen wie außen sowie das Platzangebot. Vorne wie hinten lässt es sich auch auf längeren Fahrten bequem aushalten und besonders angenehm: dem kugelrunden Assistenten Nomi kann man bei Nichtgefallen endlich auch den Mund verbieten. Dann gibt es keine ebenso nervigen wie gut gemeinten Ratschläge, die Finger vom Telefon zu lassen oder auf die Straße zu blicken. Die Komfortsitze lassen sich in eine Liegeposition wie im Flugzeug bringen, um beispielsweise beim Nachladen besonders entspannen zu können oder durch das Panoramadach in den Sternenhimmel zu blicken.

Keine Überraschungen bietet der Nio EL6 beim Anrieb, denn Plattform und Motoren kennt man bereits vom kleinen Bruder ET5. Während vorne ein Induktionsmotor mit 150 kW / 204 PS arbeitet, sorgt ein stärkerer Permanentmagnetmotor mit 210 kW / 286 PS an der Hinterachse für den Großteil des Vortriebs. So kann der Fahrer aus stattlichen 360 kW / 490 PS und 700 Nm schöpfen. Das reicht nicht nur einem Imagespurt von 4,5 Sekunden auf Tempo 100, sondern auch eine vergleichsweise überschaubare Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Flott genug für die Autobahn, aber nicht viel für derart viel Leistung und nicht zuletzt Fahrfreude, die der EL6 trotz seiner üppigen Dimensionen vermittelt. Die Lenkung ist leichtgängig und durchaus präzise – jedoch fehlt es an der nötigen Rückmeldung und auch an den entsprechenden Rückstellkräften, die noch mehr Fahrfreude verbreiten würden. Speziell angesteuerte Dämpfer an der Vorderachse sorgen dafür, dass der Nio bei starken Bremsmanövern deutlich weniger nach vorne einnickt. Der Normverbrauch des über 2,2 Tonnen schweren Elektroallradlers: 20,4 bis 22,1 kWh / 100 Kilometern. Mit dem kleinen 75-kWh-Akkupaket liegt die Reichweite bei rund 400 Kilometern, während das 100er-Paket knapp 530 Kilometer bis zum nächsten Ladestopp schafft.

Doch man muss mit dem 4,85 Meter langen Nio EL6 nicht rasen, um seine helle Freude zu empfinden, denn gerade im Alltag kann der chinesische Crossover mächtig punkten. Das gilt nicht nur für das Platzangebot vorn wie hinten, Sitzklimatisierung oder eine elektrisch verstellbare Rückbank, sondern auch zahlreiche Komfortfunktionen oder ein Laderaum, der sich wie von Geisterhand von 668 auf 1.430 Liter erweitern lässt. Matrix-Scheinwerfer, Head-Up-Display oder eine elektronische Dämpfereinstellung sind serienmäßig an Bord. Derart komplett ausgestattet, kostet der Nio EL6 in der Basisversion mit dem kleinen 75-kWh- Akkupaket und Batteriemiete mindestens 53.500 Euro. Kauft man die Batterie dazu, werden für 75 kWh 12.000 Euro extra fällig und für 100 kWh sind es 21.000 Euro. Wer die Batterie mietet, bezahlt 169 beziehungsweise 289 Euro pro Monat.