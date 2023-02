China-Autobauer Nio drückt weiter auf das Tempo. Nach dem Debüt der Limousine ET7 folgt nun deren Stelzenbruder EL7, der der etablierten Konkurrenz das Leben schwer macht.

Die sprechende Kugel hat offenbar einen Clown zum Frühstück verspeist. Auf die Aufforderung, einen Witz zu erzählen, lässt sich Nomi nicht zweimal bitten: „Mama, ich habe eine Fünf in Deutsch.“ „Wir haben doch gemeinsam gelernt.“ „Eben drum.“ Aber auch sonst hat der digitale Assistent beim neuen Nio Crossover EL7 dazugelernt und orientiert sich an der Umgangssprache. Nach der obligatorischen Aufforderung: Hey Nomi, folgt dann schon mal die Antwort: „Ich bin ganz Ohr.“ Allerdings fehlt bei der Spracherkennung zu den deutschen Autobauern noch ein Stück. Wird der Navigations-Befehl noch problemlos ausgeführt, hakt es bei der Bitte nach einer sitzgenauen Massage (auch vom Beifahrerplatz aus).

Der Nächste bitte! 1 von 17 Zurück Weiter 1 von 17 Zurück Weiter Nio EL7 Nio EL7 Mehr

Irgendwann hatte Nomi dann genug von uns und quittierte völlig den Dienst. Außer bei den Richtungs- Hinweisen und der Warnung, wenn man zu schnell fährt. Gott sei Dank gibt es ja noch das 12,8 Zoll große Tablet, bei dem man die Befehle auch händisch eingeben kann. Sobald man durch die digitalen Menüs blättert, fallen einen einige nützliche Funktionen auf. Zum Beispiel kann man die Klimaanlage auch nach dem Verlassen des Fahrzeugs so einstellen, dass sie weiterarbeitet und sich das Haustier wohlfühlt, wenn man schnell ein Paket abgeben will. Das chinesische BEV-SUV hat weitere Annehmlichkeiten parat: Wenn man den Beifahrersitz in ein bequemes Bett verwandelt, lässt die Klimaanlage die Luft zirkulieren und hält die Temperatur auf einem angenehmen Niveau. Für Camping-Traditionalisten lässt sich die serienmäßige Anhängerkupplung ausfahren und ein Anhänger mit einem Gewicht bis zu zwei Tonnen ziehen.

Bei den Assistenzsystemen lassen die Chinesen kaum Wünsche offen. Der Auto-Pilot bewegt den 4,91 Meter langen E-Crossover länger selbsttätig als die deutsche Konkurrenz es tut, ist aber dabei sehr defensiv unterwegs. Wer beim Einparken gerne in der dritten Person agiert, bekommt per Knopfdruck eine Ansicht präsentiert, in der man das Auto wie bei einem Videospiel von außen sieht. Auch in der zweiten Reihe kann man es sich bequem machen, Filme auf dem iPad genießen und sich von den 23 Lautsprechern mit tausend Watt beschallten lassen. Ein akustischer Garten Eden für Fans der britischen Heavy Metall Band Motörhead. Damit man sich so richtig heimisch fühlt, hüllt ein großes Panoramaschiebedach, das mit einer Öffnungsweite von 70,7 Zentimeter sogar ein bisschen Targa-Feeling aufkommen lässt, das Interieur in natürliches Licht.

Der Innenraum gleicht übrigens dem der Limousine fast wie ein Ei dem anderen. Die virtuellen Instrumente befinden sich auf einem 10,2 Zoll Monitor und ein Head-up-Display hilft bei der Navigation. Allerdings hat die Nio-Ausführung des Windschutzscheiben-Lotsen noch keine fliegenden Pfeile wie in einem Mercedes. Damit wir uns nicht falsch verstehen, die Grafik reicht völlig aus, nur legt Nio beim Infotainment die Latte so hoch, dass dies eben auffällt. Die Sitze sind bequem und die Verarbeitung in Ordnung, auch wenn die Klappen der zentralen Armlehne nicht sauber arretieren. Dass die Chinesen ständig dazulernen, sieht man an der Vorrichtung für das Head-Display, die beim ET7 noch lieblos in die Oberfläche des Armaturenbretts gestanzt war. Jetzt ist das sauberer verarbeitet, auch weil die weichere Oberfläche näher an die Aussparung heranreicht.

Auf der Straße schlägt sich der Nio EL7 ordentlich. Vor allem beim Komfort gibt es wenig zu bemängeln, das liegt an dem Luftfeder-Fahrwerk, das grundsätzlich identisch zum ET7 ist, aber einen um 3,4 Zentimeter längeren Federweg hat. Damit gehen fünf verschiedene einstellbare Niveaus (-50 mm / -25 mm / -15 mm / 0 mm / +40 mm) eine Höhenregulierung bei Ein- und Aussteigen sowie beim Beladen einher. Auf Wunsch streckt der EL7 mit dem „Passierhilfe“-Modus die Beine. Außerdem gibt es Programme für Schnee, Sand, Nässe und beim Anhängerbetrieb. Der Allradantrieb setzt sich wie beim ET7 aus einem Elektromotor vorne mit 180 kW / 245 PS und einer E-Maschine hinten mit 300 kW / 408 PS zusammen. Unterm Strich ergibt das knackige 480 kW / 653 PS Systemleistung und ein Drehmoment von 850 Newtonmetern. Lässt man die volle Power im Sport+ Modus von der Leine, feuert der 2.366 Kilogramm schwere Crossover von null auf 100 km/h in 3,9 Sekunden und stürmt weiter bis 200 km/h. Mit diesem Antritt gehört man auf deutschen Autobahnen zu den Alphatieren. Zumal der EL7 im Sport-Fahrprogramm nur zwei Sekunden langsamer ist.

Aber selbst in der Normal- und der Eco-Einstellung ist man mit dem Nio bei Bedarf zackig unterwegs, auch wenn die Beschleunigung deutlich gemäßigter vonstattengeht. Auf der Landstraße kommt dank der paritätischen Achslastverteilung Freude auf. Ausgeprägte Fahrdynamiker werden bemängeln, dass die verbesserte Lenkung immer noch kein Musterschüler in Sachen Direktheit sowie Mitteilsamkeit ist, sich der Vorderwagen bei schnellen Richtungswechseln neigt und das SUV bei ambitionierten Kurvenfahrten über die Vorderräder schiebt, was vermutlich eine Konsequenz der aufgezogenen 21-Zoll-Winterreifen ist. Trotzdem braucht sich der Nio EL7 vor den teutonischen Platzhirschen nicht zu verstecken. Wer unbedingt will, kann den EL 7 auch ins Gelände entführen oder den bis zu 1.545 Liter großen Kofferraum zum Umzug nutzen. Mit der 100 Kilowattstundenbatterie sind auch Wege mit bis zu 479 km möglich (WLTP / mit den 20-Zöllern bis zu 509 km). Beim Gleichstromladen bekleckert sich der EL7 nicht mit Ruhm: Mit maximal 126 kW dauert es 40 Minuten, ehe die Akkus von zehn auf 80 Prozent gefüllt sind

Nio gibt mit den 21 Zoll Pneus 23,0 kWh/100 km als WLTP-Durchschnittsverbrauch an, wir kamen bei unserer Testfahrt, die uns auch über schnelle Autobahnen und Landstraßen führte, auf 24,9 kWh/100 km. Der Nio braucht den Vergleich mit anderen E-Crossovern nicht zu scheuen, allerdings ist auch bei den Chinesen die Zeit der Sonderangebote vorbei. Ohne Batterie kostet der gut ausgestattete Nio EL7 73.900 Euro. Kauft man die 75-Kilowattstunden-Akkus, werden noch mal 12.000 Euro fällig, bei der großen 100-kWh-Batterie sind es 21.000 Euro. Allerdings ist bei einem Kauf kein Akkuwechsel möglich. Dazu muss man die Energiespeicher für 169 Euro/Monat (75 kWh) beziehungsweise 289 Euro/Monat (100 kWh) mieten. Wer einen ganzen Nio EL7 als Abonnement haben will, muss mit 1.669 Euro pro Monat (flexibles Abo, Laufzeit mindestens ein Monat) beziehungsweise 1.299 Euro/Monat bei einer fixen Laufzeit von 36 Monate. Allerdings sind in dieser Rate Extras wie eine Vollkaskoversicherung (500 Euro Selbstbeteiligung), ein Servicepaket mit Wartung, Winterreifen, Zulassung und Leihwagen sowie 1.250 Frei-Kilometer pro/Monat enthalten.