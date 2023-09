E-Lifestyle-Kombi

Nio schiebt beim ET5 einen ansehnlichen Kombi nach, der zwar nicht beim Fassungsvermögen des Kofferraums in der ersten Liga spielt, aber bei den Assistenzsystemen und der Power.

Nio macht keine halben Sachen. Nach den SUVs und den Limousinen nehmen sich die Chinesen einen teutonischen Automobil-Favoriten vor: den Kombi. Eigentlich war es überfällig, dass ein Autobauer aus dem Reich der Mitte einen E-Lademeister auf die Räder stellt. Und ansehnlich ist der Nio ET5 noch obendrein. Das ist irgendwie auch die Krux des Kombis, dessen Heck eine frappierende Ähnlichkeit mit dem Hinterteil des Porsche Taycan Sport Turismo aufweist. Aber hey. Gut kopiert ist allemal besser als schlecht selbst entworfen und das Heck ist definitiv die Schokoladenseite des Zuffenhausener Stromers.

Allerdings ist das Kofferraumvolumen ordentlich, aber nicht deutsch-Kombi-like. Mit 450 Litern übertrifft das Gepäckabteil des Touring die Limousine um 64 Liter, legt man die Lehnen der Rückbank um, passen maximal 1.300 Liter in den Kofferraum. Im Fach unterhalb des Ladebodens finden noch einmal 42 Liter Platz. Nicht gerade rekordverdächtig, aber noch in Ordnung. Letztendlich ist der schmucke ET5 Touring eher Lifestyle-Kombi als ein praktikabler Großraumtransporter. Dennoch gefallen und Ideen wie die Haken in der Heckklappe, die sich beispielsweise zum Aufhängen der Badekleidung eignen. Klingt nach Simply Clever und Skoda. Ebenso wie die abnehmbare wiederaufladbare Taschenlampe. Platz ist im Fond ausreichend. Auch großgewachsene Europäer finden in der zweiten Reihe Platz, ohne dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Allerdings versperren die drei Kopfstützen den Blick durch das Heckfenster. Gut, dass es die Außenspiegel und eine 360-Grad-Kamera gibt.

Der Innenraum mit den Ledersitzen lädt zum Verweilen ein, auch wenn das Gestühl kein Übermaß an Seitenhalt bietet. Das 1,32 Meter lange Glasdach trägt zum Wohlfühlambiente bei. Und auch die putzige Kugel- Sprachassistentin Nomi beherrscht die deutsche Sprache mittlerweile so gut, dass sie das Kommando, die Klimaanlage auf 20 Grad zu stellen, perfekt umsetzt. Die Luft strömt ebenso wie bei der Limousine durch fast unsichtbare Lüftungsdüsen in den Innenraum. Auch beim Nio ET5 Touring muss man sich daran gewöhnen, dass die Bedienung fast ohne analoge Eingabeelemente wie Knöpfe auskommt. Also werden zum Beispiel das Lenkrad und die Außenspiegel über den Touchscreen angewählt und die Positionierung mit den Bedientasten im Lenkrad definiert. Da man seine Einstellungen in einem Profil speichern kann, ist das kein großes Thema. Apropos Kommando. Sobald man auch nur kurz in Richtung des 12,8-Zoll-Touchscreen blickt, kommt oft die Anweisung „bleiben Sie konzentriert“. Der Fahrer-Überwachungskamera sei Dank.

Apropos Kameras. Es gehört zu Nios Design-Philosophie, die Sensoren sichtbar zu machen. Wir finden, dass die drei „Hörner“ an der Vorderseite des Daches die Formen des ET5 Touring nicht gerade verschönern. Aber sei es darum: Der Vorteil dieser ganzen Sensoren inklusive eines Lidar-Sensors ist, dass auch der ET5 den umliegenden Verkehr jederzeit im Blick hat und das auf dem 10,2 Zoll großen digitalen Instrumentendisplay anzeigt. Eine Vorstufe des autonomen Fahrens. Ebenso wie die 23 Assistenzsysteme wie einen Spurhalteassistent oder der Toter- Winkel-Warner, die man bei einem Produkt des chinesischen Autobauers mittlerweile voraussetzt.

Damit der Nio ET5 Touring auch flott und sicher ans Ziel kommt, ist er ebenso wie die Limousine mit einem Allradantrieb ausgestattet. Die vordere Drehstrom-Asynchronmaschine leistet 150 kW / 204 PS und kann ruckzuck vom Vortrieb entkoppelt werden, während der hintere Permanentmagnet-Synchronmotor dank seiner 210 kW / 286 PS den Kombi locker alleine nach vorne wuchtet. Mit seiner Gesamtleistung von 360 kW / 490 PS braucht sich der Nio ET5 Touring nicht hinter seinem optischen Heck-Bruder aus Zuffenhausen verstecken. Zumal er in vier Sekunden aus dem Stand die 100-km/h-Marke knackt und bis zu 200 km/h schnell ist. Ok, da zeigt ihm der Porsche Taycan Sport Turismo die Rücklichter. Wer ambitioniert unterwegs ist, wählt den Sport-Fahrmodus, ansonsten genügen Comfort und auch Eco im Alltagsverkehr völlig. Mit dem Nio ET5 Touring kann man durchaus Spaß haben. Allerdings ist das Fahrwerk noch nicht ganz harmonisch, da es bei langen Wellen leicht nachwippt und bei Querfugen recht straff abfedert. Die Lenkung will nicht mit großen Rückstellkräften Sportlichkeit vorgaukeln, was gut ist. Allerdings könnte sie mehr Auskunft über den Zustand des Asphalts und der Traktion der Vorderräder geben.

Wie beim Limousinen-Bruder ET5 bietet Nio auch beim Touring zwei Batteriegrößen an. Mit 75 Kilowattstunden und mit 100 kWh, die dann für 560 Kilometer Energie liefert. Als Verbrauch gibt der chinesische Autobauer 21,6 kWh/100 km an, wir kamen bei unserer Testfahrt 21,2 kWh/100 km. Der Nio ET5 steht ab dem vierten Quartal dieses Jahres beim Händler und kostet 47.500 Euro. Kauft man die Batterie dazu, werden für 75 kWh 12.000 Euro extra fällig und für 100 kWh sind es 21.000 Euro. Wer die Batterie mietet, berappt 169 beziehungsweise 289 Euro pro Monat.