Liebe zum Detail

Opel schickt sein erfolgreichstes Pferd in die nächste Runde. Der kompakte Corsa freut sich über die Modellpflege, die besonders der Elektroversion guttut. Es gibt mehr Leistung, ein Plus an Reichweite und ein frisches Gesicht.

Bisher ist jeder dritte verkaufte Opel Corsa ein solcher mit Elektromotor. Das soll sich in den kommenden Jahren noch verbessern, denn die Elektroversion wird nach der Modellpflege attraktiver denn je und so lautet die Zielgröße, jeden zweiten Corsa zu einem Elektromodell zu machen. Insbesondere die Kombination aus neuem Elektromotor und geändertem Akkupaket im Unterboden bedeuten nicht nur einen Leistungsnachschlag auf 115 kW / 156 PS, sondern auch einen Reichweitenzuwachs auf knapp über 400 Kilometer. Zu erkennen ist der überarbeitete Corsa Electric insbesondere an seinem neuen Familiengesicht, das er sich leicht modifiziert vom großen Bruder Astra Electric geliehen hat.

Über dem bisherigen Opel Corsa Electric mit 100 kW / 136 PS rangiert nun ein neues Topmodell mit einem leichten Leistungsnachschlag auf 115 kW / 156 PS bei unverändert 260 Nm maximalem Drehmoment. Im Fahrbetrieb ist von dem neuen Antrieb nicht viel zu spüren, denn der 4,06 Meter lange Corsa fährt sich insbesondere durch die straffe Fahrwerksabstimmung so dynamisch, wie man es von ihm kennt. Keine Veränderungen bietet der neue Elektromotor an der Vorderachse leider auch nicht bei der allzu schmalen Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h und auch die Ladegeschwindigkeit von maximal 100 Kilowatt ist für ein Elektroauto des Modelljahres 2024 kaum zeitgemäß. Immerhin kann sich der Fahrer über ein neues 51- kWh-Batteriepaket im Unterboden freuen, das Reichweiten bis knapp über 400 Kilometer ermöglicht, ehe es wieder an die Ladesäulen geht.

Mit dem elektrischen Opel Corsa kann man gerade in der Innenstadt oder auf der Landstraße allemal seinen Spaß haben; vorausgesetzt, man entscheidet sich für das Fahrprogramm Sport. In den anderen beiden Modi Normal und Eco ist der kleine Rüsselsheimer ein allzu müder Geselle, mit dem man allenfalls emotionslos im Stadtverkehr mitschwimmen kann, da für den Vortrieb hier deutlich weniger Leistung (109 sowie 82 PS) zur Verfügung stehen. Das sind für den über 1,5 Tonnen schweren Cityflitzer dann doch einfach zu wenig Tatendrang. An das stramme Anfedern von Vorder- sowie Hinterachse mit 16- oder 17- Zoll-Radsatz gewöhnt man sich schnell und auch die Lenkung gefällt in den verschiedenen Tempobereichen mit einer guten Rückmeldung von der Fahrbahnoberfläche.

Im Innenraum gibt es ebenso wie außen nur leichte Überarbeitungen. So ist insbesondere das zentrale Display für Navigation und Entertainment mit seiner zehn Zoll großen Diagonale nunmehr zeitgemäßer als bisher. Nicht unwichtig: Apple Carplay und Android Auto funktionieren jetzt auch kabellos und damit in der Ladeschale praktischer als bisher. Das Ladevolumen liegt zwischen 267 und 1.042 Litern. Geblieben ist der Preis – zumindest für die Einstiegsversion des Opel Corsa Electric mit 100 kW / 136 PS ab 34.650 Euro, der mit seinem 50-kWh-Akkupaket eine Reichweite von rund 350 Kilometern schafft. Immer noch ein opulentes Aufgeld im Vergleich zum 75 PS starken Basis-Verbrennermodell, der mittlerweile jedoch auch bereits 19.800 Euro kostet. Die Corsa-e-Version mit dem stärkeren 156-PS-Triebwerk startet mit entsprechend verbesserter Ausstattung sogar erst bei 38.045 Euro. Für rund 4.000 Euro mehr gibt es bereits die Basisversion des Tesla Model 3.